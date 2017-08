‘BIO SAM SPREMAN OPROSTITI SE OD OBITELJI’: Legendarni gitarist Rolling Stonesa progovorio o borbi s rakom

Ronnie Wood (70) nedavno je za Daily Mail progovorio o svojoj teškoj borbi s rakom koji mu je dijagnosticiran u svibnju.

Legendarnom gitaristu je za vrijeme rutinskog pregleda dijagnosticiran rak pluća zbog kojeg je već bio spreman oprostiti se od obitelji, no operacija mu je ipak uspjela spasiti život.

‘Imao sam mali susret s rakom pluća. Tjedan dana je sve bilo u zraku i mogao je to biti kraj za mene’, kazao je u iskrenom razgovoru.

Wood je prestao pušiti prije godinu dana, tjedan dana prije rođenja svojih blizanki Gracie i Alice. Priznaje da mu se tada po glavi motala misao: ‘Kako sam preživio zadnjih 50 godina pušenja i svih ostalih loših navika bez da je nešto krenulo naopako?’.



‘Otišao sam do doktora prije turneje i pitao me želim li da napravi ozbiljnije pretrage srca, pluća i krvi, na što sam pristao. I onda se vratio s vijesti da imam supernovu koja gori na mojem lijevom plućnom krilu. Da budem potpuno iskren, nisam bio iznenađen jer nisam bio na pregledu pluća još od 2002. kada sam bio u klinici za rehabilitaciju. Kada me pitaš što želim da napravi, odmah sam mu rekao da ga vadi iz mene’, priča Wood.

‘Onda je uslijedio tjedan pretraga, trebali su saznati je li se rak proširio. Da se to dogodilo, bio bih gotov. Bio sam spreman na loše vijesti, ali sam imao vjeru da će sve biti OK. Za to je znala samo obitelj i liječnici jer nismo htjeli nikoga drugoga stavljati u taj pakao kroz koji smo prolazili. Tada sam odlučio da neću ići na kemoterapiju ako se rak proširio jer ne želim taj bodeš u svojem tijelu’.

Wood kaže da se nije bojao da kemoterapija neće djelovati nego nije želio izgubiti kosu. Kada je nakon punog tjedna pretraga od doktora saznao da se rak nije proširio, odmah je rekao doktoru da želi odmah operaciju i bio je spreman za borbu.

Wood je danas dobro i svaka tri mjeseca mora na kontrolu, a svima savjetuje da ne zapostavljaju kontrole jer je njegov rak otkriven pukom srećom u stadiju koji nije bio fatalan.

Zahvaljujući ludoj sreći, Wood će moći gledati svoje jednogodišnje blizanke kako odrastaju, u društvu svoje 39-godišnje supruge.