BILA JE SEKS-BOMBA: Svi su slinili za njenim tijelom u ‘Terminatoru’, evo kako slavna ‘Sarah Connor’ izgleda danas

Both Linda Hamilton and Arnold will be back for T6. Tim Miller is confirmed to direct and James Cameron produces. ––––– #arnold #schwarzenegger #arnoldschwarzenegger #lindahamilton #terminator #jamescameron #timmiller #movies #andaction #arnoldisnumerouno #thearnoldfans

A post shared by @thearnoldfans on Sep 21, 2017 at 8:25am PDT