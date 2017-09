BEBEK OTKRIO ZBOG KOJE JE PJESME NAPUSTIO BIJELO DUGME: ‘Bila je to klica razdora između Brege i mene’

Goran Bregović u velikom je intervjuu otkrio zbog čega je napustio legendarno Bijelo dugme.

U intervjuu kojeg je dao Nedeljniku, popularni pjevač pričao je o razlozima prekida suradnje s bendom. Pjesma ‘Kosovska’ bila je ta koja je presudila.

‘Promjena se dogodila u onom trenutku kada je Goran Bregović napisao pjesmu na albanskom. To je bio prekrasan tekst kojeg su napisali prvaci albanskog kazališta u Skoplju i to je bio revolucionaran potez , ali to nisam bio ja. Tada sam Goranu rekao: Ovo ti je sada prošlo i više neće’, rekao je Bebek.

Na pitanje je li mu smetao politički kontekst te pjesme, Bebek je odgovorio:



‘Kakvu ja poruku nosim u tadašnjoj Jugoslaviji njenim narodima i narodima i narodnostima? Ja koji sam želio unijeti moderan kulturni duh, odjednom ulazim u dnevnopolitička pitanja. To je na neki način bila klica razdora i nakon toga smo se razišli’, rekao je.

Kako kaže, shvatio je da se u bendu stvari počinju mijenjati te da je politika počela ulaziti u pjesme, u čemu nikako nije htio sudjelovati.

‘Nije moje da ulazim u neki drugi teatar gdje trebam igrati novu ulogu za koju nisam spreman’, kazao je popularni pjevač.