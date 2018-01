BB LUCIJU ANTONIJA NAZVALA STARLETOM, PRIJATELJICA OTKRIVA: ‘Ako je dogovor u 23 sata, Luce se počinje šminkati u 19!’

Jedna od najosebujnijih stanarki ove sezone zasigurno je Splićanka, čiji je boravak u kući već obilježila velika svađa s Antonijom, ali i brojne urnebesne izjave kojima je nasmijala gledatelje.

Lucija Stojak (23) odmah je po ulasku u BB kuću svima dala do znanja kako nikomu neće dopustiti da joj se zamjeri, a to je i pokazala u jučerašnjoj žestokoj svađi nakon što ju je Antonija nazvala starletom.

”Lucija je uvijek za zezanciju, opuštena, zabavna, ali ponekad teška i jako temperamentna”, ispričala je njezina najbolja prijateljica Mare i dodala, da će pomoći svakomu, koga zna i koga ne zna.

“Njoj je najbitnija iskrenost i povjerenje. Ne voli sebičnost i laži. To ne može podnijeti, najviše voli kad joj netko dođe u lice i kaže sve što misli”, kaže Mare.



Planula na Antoniju

Kad je u pitanju žestoka svađa između Lucije i Antonije, Mare potpuno podržava svoju najbolju prijateljicu te smatra kako je Antonija provocirala sve stanare, no Lucija je prva planula.

”Luce je takva. U početku je čak probala na lijep način, a onda je pukla. Mene zapravo čudi što je toliko i izdržala. Antonija je žena od 32 godine i trebala bi više gledati sebe. Lucija ima 23 godine. To hoće li ona biti starleta ili neće, to nije njezina briga. Istina da nije trebala spominjati Antonijinu obitelj, ali nije išla na dijete, već na nju”, kaže te uz smijeh ističe kako je navikla na Lucijino dugo šminkanje koje joj je Antonija jako zamjerila.

”Ja sam na to navikla. Ako idemo van i dogovor je u 23 sata, ja se krenem spremati sat vremena ranije. Ali moja Luce krene sa šminkanjem već u 19 sati. To je Luce! Voli se srediti i mislim da je to normalno za curu od 23 godine koja drži do sebe. Takva je – ili prihvati ili ne”, kaže Mare.

‘Luce će ostati vjerna sebi’

Lucija bi, prema riječima najbolje prijateljice, potpuno isto reagirala da našla u sličnoj situaciji i izvan kuće. Mare ističe kako će i dalje sigurno ostati svoja i zahtijevati od stanara potpunu iskrenost, a tko joj se zamjeri, kaže, neće se dobro provesti.

”Ona je stvarno željela ući u show i znam da može do kraja. U kući su drugačiji uvjeti, zatvoren si s nepoznatim ljudima različitih karaktera 24 sata. Svjesna je i sama da s tim ljudima mora živjeti tri mjeseca, no sigurno neće dati na sebe”, ističe Lucijina prijateljica.