BACILA OKO NA POLITIČARA: Ana Rucner je u vezi s jednim istaknutim članom HDZ-a?

#fashionshooting 📷💋💄 @teaflego @sherrihill @sieterjewelry @antonijastudio @delmerion #rucner #selfie #ootd #sherrihill #beautiful #dress #fashion #fashionaddicted #style #stylish #lips #trend #beauty #glam #makeup #hair #curls #instastyle

A photo posted by Ana Rucner (@anarucner) on Nov 7, 2016 at 1:27am PST