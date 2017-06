AVA KARABATIĆ JE POSTALA PORNO-GLUMICA: ‘Na sceni sam ekstremno dominantna…’

O čemu su sve pričale dvije bivśe misice i kako su otvorile sezonu kupanja na Adi…saznajte u novoj emisiji Sa Avom o…. gost emisije @miss_Svetlana_miss_Balkana Nedjelja 22h @rtv.Tesla

A post shared by ava_karabatic ✏📝 📺🎤 📷 (@ava_karabatic_zadar) on Jun 9, 2017 at 1:32pm PDT