AVA ČITALA ‘MUŽU’ ULOMAK IZ SVOJE KNJIGE: ‘Tijelo mi je navježbano; koncentracija visoka, često do stepena meditacije’

U Zadru je Slađa morala obaviti još dvije stvari po Avinom nalogu. Umjesto šopinga, odlučila je napraviti modnu reviju u stanu.

“Meni njegov stil savršeno odgovara i baš se oblači po mom ukusu”, komentirala je Slađa Ivičinu garderobu. I dok se Slađa i Ivica zabavljaju, Đani je na gaži u Zagrebu, a u Beogradu je Ava pozvana voditi pravu humanitarnu reviju.

Posljednje što je Ava naložila Slađi bila je obiteljska večer koju mora provesti s Ivicom pred televizijom. Na njegovu nesreću, odabrala je nogomet, a Ivica ju je gledao u čudu dok ga je ispitivala što je penal, zaleđe, slobodan udarac.. “Nemam ti ja pojma o tome”, smijao se Ivica.

AVINE MUDROLIJE: Omiljena plavuša objasnila kako bi trebala reagirati prava dama



Ava je, pak, odlučna u namjeri da Đani poštuje njezina pravila pa je otišla put Zagreba, gdje je uživala s njim na njihovoj posljednjoj večeri budući da je on dan poslije otišao u Beč. “Ja želim na pozornicu s tobom”, kazala mu je Ava za večerom te je iznijela još jedno novo pravilo – želi da je sutra dočeka u kući švedska masaža! No, tu nije bio kraj njezinim prohtjevima: “Budući da uskoro izlazi moja knjiga, želim pročitati jedan odlomak knjige za večerom u stanu”, tražila je Đanija Splićanka, na što je on rekao da nema problema.

Ivici je novo jutro donijelo i nova pravila. “Vožnja jahtom?! Pa ja nemam ni bicikl”, komentirao je Ivica, ali je bio oduševljen svim njezinim ostalim pravilima budući da je Slađa uglavnom htjela šetati Zadrom i vidjeti znamenitosti. “Odlično, ni jedno pravilo ti nije površno”, pohvalio ju je Ivica, a svidjelo mu se i posljednje pravilo, a to je da mora naučiti jednu Đanijevu pjesmu.

I dok su Ivica i Slađa šetali Zadrom, gdje je Ivica izmišljao priče o pet bunara i sfingi, te ju potom odveo na večeru u jednu zadarsku konobu, Ava i Đani večer su proveli u jednom zagrebačkom restoranu i klubu, gdje je Đani poslije nastupio.

U jednom trenutku Ava i Đani obavili su videopoziv s Ivicom i Slađanom, a razgovor je protekao tako da se Đani čudio kako Ivica uopće izdrži s njom!

Nakon burne noći u kojoj je plesala na pozornici, Ava se vratila u Beograd, dok je Đani je otišao u Beč, a Ivica je morao pronaći jahtu za Slađu! Iako ju je pokušao iznenaditi šalom i izletom u običnoj barci, Slađi se ideja baš i nije svidjela.

I Avu je u Beogradu dočekalo iznenađenje – sva bliža i šira Đanijeva rodbina dočekala ju je na fotelji, ali tu nije bio kraj! Ava je dobila buket žutih ruža, kako je zaželjela, masku za mobitel na kojoj je pisalo: ‘No Ava, no drama’, te na kraju i masera, no nije ga iskoristila, ali je zato pročitala ulomak iz svoje knjige ‘Ja nomad’ koju uskoro misli izdati. “Tijelo mi je navježbano i bez trunke viška, koncentracija mi je visoka, često do stepena meditacije…”, čitala je Ava svojoj publici u dnevnom boravku. Također, otkrila je da je iz takta mogu izbaciti jedino ptice i ogledala!

Ivica je za to vrijeme odabrao Đanijevu pjesmu ‘Otišla si, e pa neka!’, te zapjevao sa Slađom komentirajući da ju je odabrao zbog svoje bivše žene.

Na kraju avanture, sastali su se Ivica, Slađa i Ava, dok je Đani ostao u Beču sve dok mu Slađa nije javila da je došla kući.