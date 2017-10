ANTE PLAKAO NA KRŠTENJU SIMONINA SINA JOSHUE MARIJE: Bivši ‘Gotovčevi’ danas su ‘prijatelji i braća po Isusu’

Na krštenju Simonina sina bio je njen bivši suprug i otac njene kćeri Gabrijele. Ante je došao bez nove supruge.

Simona Mijoković i njen suprug Stanislav Mijoković krstili su sina Joshuu Mariju u crkvi blažene Djevice Marije u zagrebačkom Stenjevcu gdje su se i vjenčali, a obredu je nazočio i Simonin bivši suprug Ante Gotovac.

UŽIVA U OBITELJSKOM ŽIVOTU: Simona ima nekoliko kilograma viška, ali ne skida osmijeh s lica od sreće





Ante je u crkvu stigao minutu prije obreda, pišu 24 sata, i sjeo kraj Simonine obitelji. S njim nije bila njegova supruga Jelena Miljuš.

Gotovac nije mogao sakriti emocije kada ga je nakon krštenja malenoga Joshue došla zagrliti Simonina majka Tamara, pišu 24 sata.

Simona i Stanislav su se vjenčali 2016. godine nakon nekoliko godina prijateljstva. Tvrde da su živjeli u predbračnoj čistoći.

“To je naš miraz koji smo donijeli Isusu. On je to nagradio s mnoštvom plodova radosti i mira u našem braku. Iako nam se puno ljudi smijalo zbog naše odluke, znali smo da je to jedino ispravno”, objasnila je Simona.

Nekadašnja starleta, koja je s bivšim suprugom imala reality show Gotovčevi, od Ante se razvela 2010., nakon tri godine braka. Nakon razvoda, oboje su se predali vjeri pa Simona često govori da Antu smatra najboljim prijateljem i bratom po Isusu.