ANITA DUJIĆ PONOVNO LJUBI: Na setu mjuzikla ‘Mamma Mia’ na Visu osvojila zgodnog škotskog menadžera

Anita Dujić je pronašla ljubav na setu mjuzikla Mamma Mia: Here We Go Again koji se snimao na otoku Visu. Bivša Miss turizma tamo je radila kao scenografkinja i dekoraterka setova tijekom rujna, te je upoznala menadžera iz Škotske Duncana Broadfoota u kojeg se zaljubila.

A post shared by Duncan Broadfoot (@duncanbroadfoot) on Nov 12, 2017 at 2:58am PST

Par je nedavno viđen u šetnji Zagrebom.

“Naša je veza još na početku, zajedno smo tek dva mjeseca. On živi u Londonu pa smo na relaciji Zagreb-London, s tim da je on ipak češće u Zagrebu nego ja kod njega”, rekla je Dujić za Gloria.hr.

Absolut Beginner. 😝 #hellozagreb #goodtobeback A post shared by Anita Dujić (@ani.ta.ta) on Oct 26, 2017 at 12:13am PDT

Anita je bila u braku s Ivanom Veljačom. Razveli su se 2015. godine, nakon čega je bila u vezi s glumcem Ivanom Herceg s kojim je prekinula nedugo nakon što su proslavili prvu godišnjicu veze.