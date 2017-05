AMERIČKI KOMIČAR OSVOJIO HRVATSKU PUBLIKU: Pablo Francisco do suza nasmijao prepunu dvoranu Doma sportova

Prepuna dvorana Doma sportova i vrhunski nastup Pabla Francisca sjajna su najava za nastupe koji slijede u Beogradu i Ljubljani; 5. svibnja u Beogradu u Dvorani Doma Sindikata, gdje će se održati čak dva uzastopna nastupa i 7. svibnja u Ljubljani u Maloj dvorani Tivoli.

Sinoć je u Maloj dvorani Doma sportova održan prvi u nizu nastupa popularnog američkog komičara Pabla Francisca. Obožavatelji stand up komedije imali su priliku doživjeti genijalan nastup i urnebesne zvučne efekte izvanrednog komičara, koji je do suza nasmijao i oduševio mnogobrojnu publiku. Za dolazak svjetski poznatog komičara zaslužna je marketinška agencija MadProps, koja je stavila Zagreb na stand up comedy mapu, a također je organizirala nastup hrvatskog stand up komičara Ivana Šarića u dva puta rasprodanoj dvorani Vatroslava Lisinskog.

”Ovo je tek početak, imamo velike planove! U pregovorima smo s jednom velikom svjetskom comedy zvijezdom, no još ne možemo otkriti detalje”, ističe Mateo Paleka, direktor marketinške agencije MadProps.



Izvanredni nastup Pabla Francisca, poznatog po vještom ispreplitanju sada već legendarnih priča i impresija širokog spektra likova, koji je svjetsku popularnost stekao genijalnim vokalnim imitacijama poznatih zvijezda, s oduševljenjem su pratili brojni poznati: Luka Bulić, Filip Dizdar, Aljoša Šerić, Bruno Šimleša, Ivana Bilandžija Billy…

Večer je otvorio hrvatski stand up komičar i voditelj Ivan Šarić, koji je odlično pripremio publiku za navale smijeha i dokazao da može stati rame uz rame velikanima stand up komedije.

”Nevjerojatan je osjećaj otvoriti nastup osobi koja je bila među prvim komičarima koje sam ikad gledao na internetu, dok još nisam znao da je to stand-up i sigurno je bio jedan od faktora zbog kojih sam se oduševio stand up komedijom”, izjavio je nakon nastupa oduševljeni Šarić, koji na jesen kreće na turneju po kazalištima i dvoranama Hrvatske, Slovenije, Bosne i Hercegovine te Srbije, gdje ga s nestrpljenjem očekuju brojni obožavatelji. Nakon njega nastupio je slavni komičar Steve Kramer, poznat po zadivljujućoj sposobnosti imitiranja više od 100 glasova, koji je trenutno na turneji s Pablom Franciscom kako bi promovirali svoj zajednički nadolazeći televizijski show.