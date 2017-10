AMERIČKA GLUMICA TEŠKO OPTUŽILA BUSHA STARIJEG: ‘Dva puta me seksualno napao dok je sjedio u kolicima’

Bivši američki predsjednik George H.W. Bush ispričao se glumici koja tvrdi kako ju je ‘seksualno napadnuo’ i to iz svojih kolica tijekom zajedničkog fotografiranja. Tvrdi da je njegov ‘način humora’ interpretiran na pogrešan način.

34-godišnja Heather Lind, glumica iz AMC-eve serije ‘Turn: Washington’s Spies’ putem svojeg profila na Instagramu iznijela je optužbe na račun 93-godišnjeg bivšeg predsjednika Sjedinjenih Američkih Država, optuživši ga da ju je ‘seksualno napao’.

‘Kad mi se prije četiri godine, tijekom predstavljanja serije u kojoj glumim, pružila prilika da upoznam bivšeg američkog predsjednika Georgea H. W. Busha, on me seksulano napadnuo u trenutku poziranja za zajedničku fotografiju. Kada smo pozirali pred fotoaparatom, rukom, koju je držao iza svojih kolica me dodirivao. Njegova žena Barbara stajala je odmah do njega. Potom mi je ispričao neukusnu, prljavu šalu’, napisala je glumica na svojem instagram profilu, piše Daily Mail.





Potom je napisala kako je to bilo drugi put da ju je dodirivao. Prvi put ju je pipkao netom nakon upoznavanja tog istog dana kada je sama pozirala za fotografiju.

Bivši predsjednik reagirao je na ove optužbe kazavši kako on ovakvo nešto nikada i pod nikakvim okolnostima ne bi učinio.

‘Nikada ne bi namjerno nekoga uzurpirao na ovakav način’, stoji u priopćenju u kojem se dodaje kako se bivši predsjednik ispričava što se neuspješno našalio s gospođicom Lind.