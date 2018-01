ALEN ISLAMOVIĆ I TIFA SE NAVODNO POTUKLI NAKON NOVOGODIŠNJEG KONCERTA: Obračun dva pjevača ‘Bijelog dugmeta’

Alen Islamović svojevremeno je izjavio da mu vokalno ne mogu parirati niti Bebek niti Tifa.

Pjevači Bijelog dugmeta Alen Islamović i Mladen Vojičić Tifa navodno su se posvađali, a onda i fizički obračunali na koncertu u Budvi kojeg su održali povodom dočeka Nove godine. Portal Vijesti.me piše da je do obračuna došlo na kraju novogodišnjeg koncerta i to iza pozornice. Navodno je prvo došlo do verbalnog sukoba, a potom i do naguravanja, što je kulminiralo i fizičkim obračunom.

Svjedoci tvrde da je do sukoba došlo nakon završetka koncerta, kada su pjevači silazili s pozornice te da je deblji kraj izvukao Tifa. Glasine o obračunu dodatno su rasplamsale priču da postoje sukobi u grupi Bijelo dugme. Alen Islamović je nedavno rekao da mu niti Bebek niti Tifa ne mogu vokalno parirati pa ljudi smatraju da postoje napetosti između pjevača.