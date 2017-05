‘AL’ BI TI SE SPARKIRAO IZA…’: Lana Jurčević izbacila guzu u seksi pozi i zapalila obožavatelje, svašta im pada napamet…

Mozda sam nekad komplicirana, mozda nekad teska ljudima oko sebe, ali znam i da sam jednostavna ljudima koji sa mnom dijele istu viziju. Uvijek stisnem kad je tesko, kad nije sve 'po loju', kad me odgovaraju od neceg, a ja stisnem jos jace. Tako je bilo i ovaj put. Duzna sam vam, u najmanju ruku – da vam dam nesto sto mislim da nije obicno, prosjecno, lako izvedivo… Jer, najlakse mi je u kvartu snimiti spot :) Zelim uvijek da vam bude dozivljaj, (makar to znacilo da 'otputujete' sa mnom do Pariza :-) i da vas zabavim 3 minute, makar me mrzili nakon toga :) Jer znate onu: bolje je da te vole zbog neceg sto jesi, nego zbog neces sto nisi. A ja cu vas i dalje voljeti, kako god okrenete ❤️ Sutra se gledamo i slusamo u podne ⚡🚀 P.s. Hvala @kototamocrta na ovoj prekul jakni s mojom slikom i ljudima koje sam taggala na sliku koji su ovo stvarali sa mnom 😘

