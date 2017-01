AKO NEĆE PLATITI, MOŽE I DŽABE: Maja Šuput dobila nemoralnu ponudu: ‘Nudi mi seks za 60$, ne bih mu dala ni da mi čuva bicikl’

Ljepotu Maje Šuput prepoznali su i Meksikanci pa je tako dobila nemoralnu ponudu od jednog lokalnog ‘smrdljivka’.

Pjevačica Maja Šuput trenutno je na odmoru u egzotičnome Meksiku, a u svom dnevniku koji vodi za Dnevnik.hr otkrila je da joj anegdota nimalo ne nedostaje.

Maja i njezina prijateljica svjesno su propustile avionski let za Cancún kako bi još malo uživale u prekrasnim plažama Tuluma.

SVI PLEŠU, PENJU SE PO STOLICIMA, A PIĆE TEČE U POTOCIMA: I Maja se smrzla u Meksiku, ali od ljepote



Dok su uživale na plaži, pjevačici je prišao lokalni prodavač šešira, koji ih izrađuje ručno od palmina lišća pred gostima i tako zarađuje za život.

“Simpatičan dečko koji dobro priča engleski i lagano smrdi po znoju. Silno mi hoće prodati šešir pa me ispituje sve i svašta. Kaže mi i da mu ovo nije jedini posao. Navečer, naime, prodaje svoje tijelo ženama za novac. Pitam ga jel’ on to meni želi reći da je žigolo. Da, odgovara mi on. Meni je sad situacija presmiješna, sad me već zanima. Dakle, taj mali smrdljivko nudi usluge seksa za 60 dolara. I to kod njega. Objašnjava da ima još kolega u Tulumu, ali da se to baš i ne smije znati. Ja plačem od smijeha. Pa ja mu ne bih dala ni da mi bicikl pričuva, a kamoli da me takne. Pita me jel želim? Zahvalim se, kažem da još mogu dobiti besplatno. I onda mi prijateljski kaže – ajde za tebe je besplatno. Nije mu bilo jasno kako ni to ne želim”, napisala je Maja u svom dnevniku.

Dodatni šok bio joj je kad je muškarac pred njom nonšalantno izvukao vrećicu s marihuanom i ponudio joj malo, objasnivši da je to isto jedan od poslova za koji se ne smije znati.