17-GODIŠNJA JESSICA NOVA JE HRVATSKA ZVIJEZDA: Oduševila i nikad zadovoljnog Foxa: ‘I ja sam začaran ovom malom’

Preslatka 17-godišnja Zadranka Jessica Atlić McColgan pobjednica je RTL-ovog glazbenog showa „Zvijezde“! U tijesnoj borbi između nje i Bernarde Bobovečki presudio je samo jedan bod razlike, i to nakon superfinalnih izvedbi, kada je Bernarda zaboravila riječi pjesme. Jessicaje tako zaradila titulu zvijezde te dobila ugovor s Dallas Recordsom i 100 tisuća kuna.

Finalnu večer otvorila je Solinjanka Sara Andrić, koja je odabrala pjesmu „Open arms“, a njezin nastup Fox je ocijenio kao jako dobar, ali bez žara.

„Otvorila si ovu večer dostojanstveno, u punom sjaju. Bravo“, poručila joj je Maja Bajamić. Tony Cetinski je procijenio da je pjesma ipak bila malo prevelik zalogaj za Saru, dok joj je Remi poručila da je prava ratnica, ali joj se nije svidjelo što nije pogledala niti jednom u publiku i žiri. Massimo je pak bio pun pohvala te nije mogao naći Sari manu i dao joj je desetku. Uz prethodne četiri devetke Sara je za svoj prvi nastup dobila 46 bodova.

FINALE ‘ZVIJEZDA’: Neki kandidati će zaboraviti tekst, a neki svojim nastupom izmamiti suze



Jessica Atlić McColgan za prvu pjesmu odabrala je „Treasure“ Bruna Marsa, a njezin je nastup Maja ocijenila kao „dizalicu“ te joj dala ocjenu 9. Tony smatra da je Jessica rođena za glazbu i da će se time sigurno baviti u budućnosti te joj je dao ocjenu 10, baš kao i Remi koja nije imala riječi zamjerke.

„Ovo je bilo predivno, izvrstan odabir pjesme. Moram pohvaliti i tvoj ples. Sve je bilo točno kako treba. Odmjereno i jasno“ poručio joj je Massimo i dao ocjenu 10.

„I ja sam začaran ovom malom, stvarno je čudo da ovako u njoj ima 20 kila, a snađe se gdje god je baciš. Dočeka se kao mačka na noge,“ kazao je Fox te je uz samo njemu svojstveno filozofiranje napokon u showu dao ocjenu 10. Jessica je tako ukupno osvojila 49 bodova.

DANAS JE FINALE ‘ZVIJEZDA’: Žiri se izjasnio, pogledajte tko ima najviše šanse za pobjedu po njihovom stručnom mišljenju

Bernarda Bobovečki izvela je pjesmu „Til it happens to you“ Lady Gage i zaradila ovacije publike. Remi joj rekla da je primijetila sitne greške u izvedbi te da joj se noge tresu. Maja Bajamić joj je posvetila i izrecitirala dio svoje pjesme, a Bernarda je na kraju, baš kao i Jessica, dobila 49 bodova – svi, osim Remi, su joj dali ocjenu 10.

Kao šećer za kraj prvog kruga finalne emisije ostao je Filip Rudan, 18-godišnjak kojeg obožavaju žiri, publika i gledatelji(ce). Filip je pjevao legendarnu pjesmu Miše Kovača „Ostala si uvijek ista“ koji je u polufinalu oplakao kao kišna godina, ali ovoga puta je svojom izvedbom na rub suza doveo i Maju i Remi.

„Ja nisam toliko impresioniran. Morat ćeš popraviti to zagrebačko „čšć“ jer se jako osjeti. Mislim da ova pjesma zaslužuje bolju interpretaciju“ kazao je Massimo i dao mu ocjenu 8, ali se Remi nije složila s njegovim mišljenjem te je, kao Tony, Fox i Maja, dala Filipu ocjenu 10 čime je osvojio 48 bodova.

GLEDATELJI OPAKO KRITIZIRAJU ANTONIJU BLAĆE: ‘Nikad gore nisi izgledala. Reci stilistima da obavezno promijene dilere’

U drugom krugu kandidati su pjevali samo uz instrumentalnu pratnju. Sara je opet nastupila prva i izvela Gibonnijevu „Posoljeni zrak i razlivena tinta“, a Remi joj je poručila da je imala jako lijep emotivan nastup i da se vidi da je Dalmatinka koja se unijela u pjesmu. Tony joj je zamjerio što je preskočila neke riječi u tekstu, a ni Maja nije bila previše oduševljena njezinom izvedbom. Massimo joj je, kao i Tony, zamjerio što je izmišljala tekst, dok je Fox poručio da ima još mjesta za napredak.

Jessica je, na radost žirija, napokon došla na pozornicu s gitarom te izvela pjesmu „Kako sam te voljela“ grupe Magazin.

„Ti si perfekcija za globalno tržište. Što god ti netko rekao, ništa drugo nemoj vjerovati. Čista desetka“, poručio joj je Tony. Massimo se složio da je bila preslatka u svojoj izvedbi pa su joj čak i mali falševi oprošteni.

„Imam osjećaj da te se pošalje na Mljet da doneseš 20 papaka od vepra, da bi i to uspjela“ kazao joj je Fox.

ŽIRI POKAZAO MILOST U POLUFINALU: Tony uspio od produkcije dobiti neviđeno i ostvario san ‘Zvijezdama’

Bernarda je izvela pjesmu „I’d rather go blind“ Ette Jones i žiri ostavila bez teksta.

„Mati moja, Bože moj. Kako sa tako malo godina toliko razumiješ žensku patnju?!“ zavapio je Massimo.

Maja joj je još jednom ponovila da je njezin veliki favorit od samog početka.

Filip je za instrumentalnu izvedbu odabrao pjesmu „23. prosinca“ Tonyja Cetinskog zbog čega je Tony i pustio suzu.

„Hvala ti što sam čuo tako lijepu verziju ove pjesme,“ poručio mu je Tony, a Remi mu je dala ocjenu 10 te priznala da je trebala velika hrabrost za izvesti u finalu pjesmu jednog od članova žirija.

Poslije dva kruga u superfinale su ušle dvije natjecateljice, Jessica i Bernarda, svaka s osvojenih 99 bodova te su za pobjedu morale otpjevati po još jednu pjesmu.

Jessica je za kraj otpjevala pjesmu „Make you feel my love“ megapopularne glazbene dive Adele, a žiri se jednoglasno složio da su uživali u njezinoj izvedbi. Njezina suparnica u superfinalu, Bernarda, odabrala je pjesmu „Srebrni“ grupe Flare, ali je trema očito napravila svoje te je zaboravila riječi pjesme pa je potpuno improvizirala, no publika ju je za to nagradila velikim pljeskom, a ni žiri joj nije zamjerio.

U konačnom zbiru ocjena na kraju je za jedan bod bila bolja 17-godišnja Jessica Atlić McColgan, koja je tako postala nova hrvatska zvijezda!