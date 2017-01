15 HRVATSKIH PJEVAČA SKLONIH ALKOHOLU: ‘Sve ću vas pobiti, tko će se tući sa mnom?!’ Pogledajte zapanjujuće ispade glazbenika

Vjerojatno vas neće šokirati što se na našoj listi nalazi i Mladen Grdović

“Subota je dan za alkohol… “; “Alkohol, alkohol bez njega je prazan stol, joj sto volim alkohol …”; “Vino i gitare…”; “Nek vino u glavi napravi kratki spoj…”; Pijana do bola ti pleše oko stola..”;. Vozim ja tristo na sat, pije ferrari al pijem i ja….”; navedeni stihovi hrvatskih pjesama (pravi su, nismo ih izmislili) ukazuju na razmjerno duboku povezanost naših glazbenika, njihovog muzičkog izričaja, i alkoholnih pića.

1. Mladen Grdović uparkirao Ferrari u dva stupa, betonski i rasvjetni

Glazbenik kojeg široka hrvatska javnost poznaje više po skandalima od njegovog glazbenog opusa je najpoznatiji ljubitelj bevande među Hrvatima, Mladen Grdović koji je svoju listu skandala započeo izrađivati prije mnogo, mnogo godina. Prvi veliki interes javnosti zadobio je u studenom 2004. godine kada je doživio prometnu nesreću, koju je, vjerovali ili ne, skrivio pod utjecajem alkohola. Vraćajući se kući prema Arbanasima zbog neprilagođene brzine i alkoholiziranog stanja svojim se Ferrarijem, vrijednim 200.000 eura, zabio u betonski zid obiteljske kuće. No Grdoviću to nije bilo dovoljno pa je nakon betonskog stupa Ferrari uparkirao i u rasvjetni stup. Ozlijedio je vratni kralježak, a bolnicu je stigao s 2,7 promila alkohola u krvi zbog čega mu je oduzeta vozačka dozvola.



2. Mladen Grdović nakon Ferrarija odlučio demolirati Mercedes

Neslavna lista estradnjaka sklonih alkoholu nastavlja se dobropoznatim imenom. Drugi hrvatski pjevač najskloniji alkoholu također je Mladen Grdović. Grdović je bio miran pune tri godine, a potom se odlučio vratiti starim navikama te je 15. ožujka 2007. pijan išao voziti te je u mjestu Bibinje, zbog neprilagođene brzine izgubio je nadzor nad svojim Mercedesom 500 CL te se zabio u betonski zid. Grdović se nakon te nesreće u razbijenom automobilu odvezao kući, no policajcima nije trebalo dugo da pronađu krivca za razbijene stupove te Grdoviću uruče kaznenu prijavu. Koliko je alkohola imao u krvi nije poznato – odbio je pristupiti alkotestu.

3. Mladen Grdović demolirao stan pa vikao: ‘Sve ću vas pobiti!’

I treće mjesto na listi najpoznatijih glazbenika koji nisu naučili koja bi im čašica alkohola trebala biti zadnja zauzeo je Mladen Grdović. Pjevač koji se 38 godina nalazi na hrvatskoj estradi u svibnju 2009. godine, vidno opijen alkoholnim parama, demolirao je obiteljski stan, a potom nasrnuo i na suprugu. ‘Ko će se tući sa mnom? Sve ću vas pobiti!’, vikao je Grdović pred obiteljskom kućom nakon što ga je supruga Brankica izbacila. U pomoć Brankici pritekao je Mladenov brat Paulo, no ni on ga nije mogao obuzdati. Smirila ga je policija koja je Grdovića privela u postaju gdje je zadržan sve dok se nije otrijeznio. Zbog obiteljskog nasilja i narušavanja javnog reda i mira osuđen je na osam dana pritvora uz rok kušnje od godinu dana, a prijavio se i na liječenje u psihijatrijsku bolnicu. Prilikom izlaska obećao je da više nikada neće taknuti bevandu. Nakon šest mjeseci Grdović je prekršio uvjetnu kaznu te je osuđen na 20 dana zatvora.

4. Mladen Grdović mladencima uništio svadbu pa ponovno otišao na liječenje

Problematično ponašanje zadarskog pjevača i kantautora koji se našao na četvrtom mjestu glazbenika kojima alkohol stvara probleme ponovno je eskaliralo početkom prosinca 2009. godine kada je Mladen Grdović odlučio zabaviti goste jednog zadarskog vjenčanja na koje je stigao vidno opijen omiljenom mu bevandom te počeo raditi probleme. Sjećate se incidenta pod točkom tri? Grdović je u prosincu 2009. još uvijek bio pod rokom kušnje zbog napada na suprugu. Nakon veselja na svadbi Grdovićevo se slavlje nastavilo na odjelu psihijatrije zadarske bonice gdje je zadržan na osobni pristanak kako bi se podvrgnuo liječenju od alkohola.

5. Mladen Grdović pao s 3,08 promila alkohola u krvi

Deveti prosinac 2010. godine nikako nije bio dobar dan za Mladena Grdovića kojeg je u ranim jutarnjim satima zaustavila zadarska policija, provodeći akciju ‘Vikend’. Zadraski je pjevač podvrgnut alkotestu te je napuhao 3,08. Zbog opasnosti od izazivanja prometne nesreće, odveden je u zadarsku policijsku postaju gdje je prenoćio. Tek kad je alkohol ispario, Grdović je pušten kući. Zadarski sud mu je izrekao 5000 kuna kazne te mu oduzeo vozačku dozvolu na osam mjeseci. Najpoznatiji ljubitelj bevande u Hrvata nakon ovog incidenta najavio je kako će mu u liječenju od alkoholizma pomoći moderna medicina. Kazao je kako planira ugradnju čipa pod kožu od kojeg će mu se gaditi svako alkoholno piće.

6. Mladen Grdović rasuo se po podu pozornice pa nastavio svoj show

Glazbenik za kojeg očito ne vrijedi pravilo kako je na poslu zabranjena konzumacija alkohola jer redovito na pozornicu dolazi dobro zagrijan bevandom autor je skandala broj šest. Mladen Grdović osmog je siječnja 2011. godine trebao zabaviti publiku u Crikvenici na otvorenju fašnika, no pjevač je svojoj vjernoj publici pripremio show kakvom se nisu nadali. Kako su ispričali očevici, na nastup ga je, vidljivo alkoholiziranog, dovezao vozač, a onda je opijanje nastavio iza pozornice te se dovršio. Nakon pet, šest nerazgovijetno izvedenih i više promrmljanih pjesama, Grdović je izgubio ravnotežu te pao na leđa. Potom je, kao da se ništa nije dogodilo, nastavio pjevati. Pretpostavljamo da do tada još nije uspio dogovoriti termin za ugradnju čipa u onoj ukrajinskoj bolnici, kako je ranije najavljivao, a koji bi mu pomogao pri prestanku ispijanja omiljene mu bevande.

7. Mladen Grdović gol do pasa zabavljao navijače na Poljudu

Prije početka utakmice Hajduk – Anderlecht ulicama Splita zavladala je užarena atmosfera koju je dodatno zagrijao prijatelj dobre kapljice Mladen Grdović koji je prije derbija otpjevao nekoliko svojih velikih hitova. Bilo je to 10. siječnja 2011. Koliko je atmosfera u tom šatoru na Poljudu bila dobra svjedoče i novi goli pothvati Mladena Grdovića koji je za svoju publiku skinuo košulju. Ohrabren čašicom alkohola gol do pasa zabaljao je navijače s obje strane kojima ovaj glazbenikov performans očito nije smetao s obzirom da su mu skandirali: ‘Mladene, skini se!’ Sasvim je jasno da mu iz klinike koja ugrađuje famozne čipove za borbu protiv alkohola, a koji su pomogli mnogim svjetski poznatim zvijezdama, do tog trenutka nisu odgovorili na molbu za izvršenje operacije.

8. Mladen Grdović nakon Ferrarija i Jaguara odlučio uparkirati u betonski stup

Gotovo dvije godine od posljednjeg pijanog performansa kojim je dospio u medije, Mladen Grdović novim je incidentom javnosti dao do znanja da od najdraže mu bevande ipak ne misli odustati. U travnju 2013. godine ponovno je sjeo za volan te se svojim Jaguarom i znatnom dozom alkohola u krvi zabio u betonski stup. Ovog je puta s njime u automobilu bila i njegova supruga Brankica, s kojom se u međuvremenu pomirio, a zbog više od dva promila alkohola u krvi, ponovno je ostao bez vozačke na osam mjeseci.

9. Mladen Grdović supruzi priredio posebnu božićnu čestitku

Kao uranjeni božićni poklon, sredinom prosinca 2013. godine zadarskom je pjevaču Mladenu Grdoviću stigla još jedna kaznena prijava i to zbog narušavanja javnog reda i mira. Grdović je naime svojoj Brankici uoči Božića priredio neočekivano iznenađenje kada je u ranim jutarnjim satima počeo galamiti na nju, naravno, pod utjecajem alkohola. Brankica mu je odgovorila policijskom prijavom nakon čega je Grdović ponovno zatražio liječničku pomoć te završio u zadarskoj bolnici. Očito još uvijek nije dospio na onu listu za ugradnju protu-alkoholnog čipa.

10. Mladen Grdović zbog incidenta s ukrajinskim navijačem priveden u policiju

Neko je vrijeme izbivao sa scene, a onda se vratio u dobropoznatom stilu. Deseto mjesto ljestvice pripada Mladenu Grdoviću kojeg je na ovaj popis, između ostalog, doveo incident na Poljudu koji se dogodio 28. kolovoza 2014. godine. Veliki zadarski ljubitelj bevande, tijekom utakmice između Hajduka i Dnjipra, udario je ukrajinskog navijača nakon čega je priveden u policijsku postaju. Bio je vidno alkoholiziran, a na izlasku iz stadiona s kojeg su ga pratili policajci, teturajući je pljucao prema Ukrajincima. Prije nego je izveden pred suca, Grdović se trijeznio u pritvoru gdje mu je izmjereno 2,5 promila alkohola u krvi. Zaradio je kaznu od godinu dana zabrane pristupa Poljudu.

11. Mladen Grdović zabio Mercedes u stup pa otišao s mjesta nesreće

Rano ujutro, 6. ožujka 2015. godine kada je, kako je kasnije objasnio, išao po kruh, Mladen Grdović svojim je crnim Mercedesom 500 CL sletio s ceste, pomeo pješački otok, oštetio parkirani automobil te se zaustavio tek kada je automobilom poljubio prometni znak. Kada su zadarski policajci stigli na mjesto nesreće zatekli su napušteno vozilo. Grdović je, čini se, ipak odlučio pješke odraditi posao u koji je krenuo, a to je kupiti kruh. Kako je kasnije objavila policija, napušteno vozilo odvezla je vučna služba, a identitet vozača tek je kasnije utvrđen. Nije poznato je li, nakon što je kupio kruh, Grdović krenuo prema Arbanasima ili se vratio po automobil. U slučaju drugog scenarija, zamislite kako se samo morao osjećati kad mu automobila više nije bilo na mjestu na kojem ga je parkirao.

12. Mladen Grdović dospio na neslavnu listu rekordera po napuhanim promilima

Tjedan dana nakon prometne nesreće u kojoj je slupao skupocjeni Mercedes, 17. ožujka 2015. Mladen Grdović ponovno se našao u središtu pozornosti hrvatskih medija jer se još jednom ogriješio o Zakon o prometu. Dok je u svom crvenom Jaguaru vozio niz jednu zadarsku ulicu zaustavila ga je prometna policija te je podvrgnut testiranju na alkohol, imao je 2,3 promila alkohola u krvi zbog čega je ponovno zaradio optužni prijedlog, a do otrježnjenja je zadržan u policijskim prostorijama i naravno, ponovno mu je oduzeta vozačka dozvola.

13. Mladen Grdović ozlijedio suprugu pa završio na liječenju

Prošlog ljeta, točnije 26. srpnja 2016., Mladen Grdović lisicama je izveden iz obiteljske kuće u Arbanasima. Navodno je još jednom duboko zaronio u čašu što ga je ohrabrilo da se još jednom ogriješi o Obiteljski zakon. Najprije je prevrnuo stol u dnevnom boravku, polomio ga, pa je počeo psovati i vikati, a potom je krenuo u fizički obračun sa suprugom Brankicom kojoj je zadao lakše tjelesne ozlijede. Uplašena Brankica nazvala je policiju i prijavila nasilnog supruga koji je bio toliko pijan da nije bio sposoban za razgovor s policajcima. Policajci su ga odveli te smjestili u prostoriju za triježnjenje. Tek su sljedeći dan počeli obavijesni razgovor, nakon što je počeo donekle normalno govoriti. Nakon razgovora u policiji Grdović je ponovno hospitaliziran na odjelu psihijatrije zadarske Opće bolnice gdje je dočekao svoj rođendan.

14. Mladen Grdović srušio osobni rekord i s 3,61 promila zabio Jaguara u zid

U noći 29. prosinca 2016. godine Mladen Grdović ponovno je skrivio prometnu nesreću vozeći osobni automobil u alkoholiziranom stanju. Zbog zadobivenih lakših ozljeda prevezen je u opću bolnicu Zadar gdje mu je izmjereno 3,61 promila alkohola u krvi. Grdović je svojeg Jaguara ponovno razbio o ogradni betonski zid jednoga dvorišta, a prilikom udarca ozlijedio je glavu zbog čega je sniman CT-om, no nisu mu utvrđene teže ozljede. Bio je to posljednji u nizu većih ispada najpoznatijeg zadarskog ljubitelja bevande koji onaj famozni čip, koji bi ga spriječio u ispijanju alkohola, još uvijek nije ugradio. Dok god to ne uradi, čini se, kako će u široj javnosti ipak ostati poznatiji po policijskim prijavama, vožnje u skupocjenim automobilima i alkoholiziranom stanju te svađama sa suprugom Brankicom.

15. Alen Vitasović zbog zabrane točenja alkohola preskočio ogradu i otišao u drugi kafić

Da ne bi bilo da od hrvatskih pjevača samo Mladen Grdović gaji osjećaje prema bevandi, petnaesto mjesto domaćih pripalo je istarskom glazbeniku koji je nakon dugogodišnje borbe s ovisnošću napokon odlučio okrenuti novi list. Riječ je o Alenu Vitasoviću koji je posljednji ispad priredio na javnoj televiziji gdje mu je, prilikom snimanja emisije koja je uključivala šest dana izolacije, odbijen pristup alkoholu. Nezadovoljan tretmanom, Vitasović je preskočio ogradu te otišao u obližnji kafić popiti omiljeni napitak.

Gotovo da nije bilo medija koji nije prenio vijest o Vitasovićevom uhićen u kolovozu 2014. u jednom šibenskom hostelu zbog toga što je radio nered u teškom stanju pijanstva. Nakon što se podvrgnuo alkotestu ustanovljeno je da je u krvi ima preko 3,0 promila alkohola. Pjevač je navodno bio toliko pijan da ga nisu niti privodili na prekršajnu obradu već su ga direktno prevezli na Odjel psihijatrije šibenske Opće bolnice. Vitasović je izazvao incident i na Dori prije više od sedam godina kada je tvrdio da je natjecanje namješteno jer nije prošao u finale. Prema posljednjim informacijama Vitasović je smanjio količinu unosa alkohola, a sudeći po izbivanju s estrade, čini se kako mu ide dobro. Alene, izdrži! Tko zna, možda je Vitasović uspio doći na dugačku listu za ugradnju ukrajinskog super-čipa protiv alkohola.