USRED BITKE ZA DIJETE, SUD UPUTIO VAŽNU PORUKU SEVERINI: ‘To je suprotno interesima malog Aleksandra’

Popović protiv Severine vodi dva spora: jedan u kojem traži ravnopravno roditeljstvo te drugi u kojem traži da njihov sin Aleksandar živi s njim.

Dok se čeka nova sudska odluka u postupku između srpskog poduzetnika Milana Popovića i Severine oko zajedničkog roditeljstva nad sinom Aleksandrom, doznajemo kako je splitski sud, koji je prošlo ljeto poništio privremenu mjeru o susretima dječaka s roditeljima, uputio snažnu poruku pjevačici.

Naime, Severina je privremenu mjeru sutkinje pri Općinskom građanskom sudu u Zagrebu Verice Nikić, po kojoj bi Aleksandar pola godine bio s ocem, a pola s majkom, nazvala ‘nakaradnom’ te optužila sutkinju da radi u korist Popovića, a suprotno dobrobiti maloljetnog Aleksandra. Zbog toga je reagirao i Općinski građanski sud te poslao službeno priopćenje u kojem piše da je upravo pjevačica ta koja vrši pritisak na sud i radi protivno interesima svoga sina.

U to je vrijeme na društvenim mrežama pokrenuta i inicijativa I ja sam majka koja je pružala potporu majkama prema kojima je sustav bio nepravedan, a koja je bila velika podrška pjevačici. No, grupa se ubrzo ugasila jer je, kako doznajemo, iskorištena kao platforma za blaćenje očeva.



Sud upozorio Severinu

Severina se na odluku sutkinje Nikić žalila Županijskom sudu u Splitu. Sud je njenu žalbu prihvatio, no ne zato što je ta privremena mjera na bilo koji način usmjerena protiv interesa djeteta, već je naglašeno da prvostupanjski sud što prije donese pravomoćnu odluku o tome kod kojeg će roditelja dječak živjeti. Severini, iako je njezinu žalbu prihvatio, sud je poručio da je potpuno pogrešno shvatila privremenu mjeru te da njena žalba dodatno opterećuje odnos i produbljuje konflikt između nje i Popovića. Ona je, pak, nakon što se doznalo za odluku, javno zahvalila božici pravde što je na njezinoj strani.

PREOKRET U RATU ZA SKRBNIŠTVO NAD ALEKSANDROM: Severinina žalba je prihvaćena, sud uklonio privremenu mjeru

“To je suprotno interesima malog Aleksandra”, poručio je, doznajemo, splitski sud pjevačici. Osim toga, naglašeno je kako niti jedna odluka suda o pravu roditelja da viđa dijete ne isključuje mogućnost drugačijeg dogovora oca i majke, što je u suprotnosti s tvrdnjama pjevačice da sina smije nazvati samo jednom dnevno i to isključivo u 20 sati. Prema stavu Županijskog suda u Splitu, poželjna je fleksibilnost roditelja kod kojega dijete živi da omogući njegovo viđanje s drugim roditeljem i izvan termina određenih sudskom odlukom.

Poremećeni odnosi roditelja negativno utječu na dijete

U sudskoj odluci, kako neslužbeno doznaje Net.hr, podsjeća se da Severina zbog svog posla često putuje. Sud je istaknuo da u takvim situacijama otac djeteta ima prednost odnosno da bi mu majka trebala omogućiti da skrbi o djetetu ukoliko je on u mogućnosti i ima želju. No, za vrijeme njezinog izbivanja, Severinina sina čuvaju treće osobe.

Kako nam je Popović nedavno potvrdio u ekskluzivnom intervjuu, najveći problem je taj što su između njega i Severine odnosi potpuno poremećeni, a komunikacije gotovo da i nema, osim putem SMS-a ili e-maila.

Novčana kazna zbog otezanja s procesom

U međuvremenu je Severina kažnjena novčanom kaznom od 3.000 kuna jer je, nakon što nije prihvaćen njen zahtjev za odgodom sudskog ročišta u ožujku prošle godine, tražila izuzeće sutkinje Nikić. Naime, Severina se na sudu nije pojavila lani 29. ožujka. Baš tog su dana trebali biti saslušani ona i Milan Popović. Nedolazak na sud je ispričala, tražeći da se ročište ne održi u njezinoj odsutnosti. No, sutkinja to nije prihvatila, već je nastavila s postupkom odlučivši ispitati samo Popovića. To je, po mišljenju Severininih odvjetnika, bio dokaz pristranosti sutkinje, te je zatraženo njezino izuzeće. Po stavu suda, zahtjev za izuzećem podnijet je bez ikakve osnove, s ciljem da se postupak dodatno otegne, što je također protivno interesima malenog Aleksandra za kojeg je najbolje da se proces što prije riješi, pa je Severini izrečena i novčana sankcija.

Njezini odvjetnici uložili su i na tu odluku žalbu, ali ju je, kako neslužbeno doznajemo, Županijski sud u Splitu nekoliko mjeseci kasnije odbio. Kazna za Severinu postala je tako pravomoćna, a istovremeno je srušena njezina teza naklonjenosti sutkinje Milanu Popoviću.