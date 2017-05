‘ŽIRI VIŠE NE ZNA ŠTO BI PROS*AO’: Očajni gledatelji se na društvenim mrežama opet obrušili na ‘Tvoje lice zvuči poznato’

Nastupom kao Jennifer Beals iz filma Flashdance Mia Anočić Valentić osigurala si je drugu za redom i treću do sada pobjedu u showu.

Osim što je sjajno dočarala scenu iz istoimenog filma, Mia je oduševila žiri i svojim vokalom. ‘Mia ovo večeras što si ti izvela je gotovo pa nemoguće. Držala si pjesmu koja nije padala.“, poručila joj je Sandra dok je Goran rekao da ga je ova izvedba podsjetila na prijemni s Akademije. „Ti ljudi koji nisu prošli tu vrstu stresa nikad neće znati o čemu mi govorimo. Mislim da to što je najzanimljivije jest da ta glumica nit je to plesala niti je to pjevala, a ti si napravila to sve’, piše Dnevnik.hr.

No, komentatori na Facebooku imaju drugačije mišljenje pa kažu: ‘Najgora sezona do sad! Neobjektivno ocjenjivanje je totalno uništilo draž transformacija i trud kandidata. Ako tako mislite nastaviti, može slobodno biti i zadnja sezona…’

‘Bili ste sjajni,ali žiri je polako ispod svake kritike.’



‘Ja svaku sljedeću emisiju gledam s nadom u pravednije ocjenjivanje, uzalud…..sve gore.’

‘Bojan,Nives,Ivana,Petko…svi su bili bolji danas. Glas očajan. Navojec što imaš protiv Nives stalno?? Začepila vam je usta svima bez obzira na vaše bijedne ocjene.’

‘ Žiri više ne zna što bi prosrao, preloše. Tim guranjem ne tako talentiranih na vrh gubite duh zabave i kasno nedjeljne razonode. Ljudi se samo naživciraju gledajući tu nepravdu (i slušajući Sandru). Ne znam kako neki kandidati trpe te zlobne, neumjesne komentare.’

TLZP ako bude iduća sezona i ako ostavite ovaj isti ŽIRI bolje da ne BUDE..današnja pobjednica, NE da nije zaslužila pobjedu, nego NIJE…i to ne mislim samo ja nego svi koji su večeras gledali show, sramota, i taj ste show uspjeli uništiti, stvarno znate kako zadržati gledatelje.

Negativni komentari na žiri se nastavljaju u nedogled, a u nastavku možete pogledati nastupe pa procijeniti sami tko je u pravu: