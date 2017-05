ŽIRI UPOZORIO NATJECATELJE: ‘Čini mi se da ružite previše, pa se to osjeti i u pjevanju. Potrebno je puno discipline’

U sljedećem krugu natjecanja ima mjesta za samo još šest kandidata, a sutra ćemo otkriti imena njih troje koji nastavljaju put prema tituli najboljeg.

Ana Ivanković i Eric Vidović nisu uspjeli proći u novu fazu natjecanja u showu Zvijezde, unatoč tome što su do kasno u noć uvježbavali pjesme s kojima će se predstaviti žiriju i publici. Umor i zamor glasnica osjetio je žiri kojem smeta što kandidati ne shvaćaju koliko truda i rada traži zanimanje profesionalnog glazbenika.

„Muči li te prehlada ili je posrijedi nešto drugo? Čini mi se da ružite previše, pa se to osjeti i u tvojem pjevanju. Tamo gdje trebaš zapjevati, počinješ vikati. Pliz, shvati me ozbiljno kada ti kažem da je potrebno strašno puno discipline da odradiš 2,5 sata ovakvog pjevanja. Dokaži nam da možeš bolje uz instrumentalnu pratnju“, kazao je Massimo natjecateljici Ani nakon što je čuo njezinu obradu pjesme Left outside alone od Anastacije, a za koju je Ana dobila samo dva boda, od Massima i Tonyja.





Kod drugog nastupa Ana je „ubila“ žiri i publiku pjesmom Moj dilbere Hanke Paldum, te dokazala kako unatoč umoru može prikupiti pohvale, ali i pet bodova od žirija. Međutim, to nije bilo dovoljno za prolaz dalje.

„Sevdah ti definitivno leži i izvodiš ga s emocijom koju nema svatko. Sviđa mi se taj tvoj debeli, masni vokal… Ova izvedba i ona otprije su kao noć i dan“, izjavila je Maja, s kojom se složio ostatak sudačke ekipe. To se, pak, nije dogodilo kod Erica. Najprije je otpjevao pjesmu Seven years Lucasa Grahama, za koju je dobio svega tri glasa jer je kasnio s pjevanjem, a činio se i nesigurnim na bini bez svoje gitare.

„Vjeruj mi, možeš živjeti bez gitare na sceni. Nemoj da ti zaštitni znak, tvoja gitara, postane zaštita“, savjetovala je Remi Erica koji je i drugom pjesmom (Mercy Shawna Mendesa) teško mogao zasjeniti ostale pjevače.

„Nažalost, samo ovo natjecanje počinje odlučivati tko će ići dalje. Ako su Sara i Jessica bile odlične, ovo je za -3“, iskreno je rekao Massimo što misli o Ericovom nastupu koje se ne može mjeriti s onim Sare Knežević, Jessice Atlić McColgan i Mire Lozara.

I dok je Tony hvalio Sarinu kontrolu glasa koju imaju rijetki pjevači („pa čak i rijetko tko od naših kolega i nas samih“), Remi je priznala kako joj je drago što je postala član žirija ovog showa zbog Jessice i njezinih samouvjerenih izvedbi, a Fox se i dalje ne može načuditi Mirovim odličnim vokalnim sposobnostima, ali i punđi na glavi.

U sljedećem krugu natjecanja ima mjesta za samo još šest kandidata, a sutra ćemo otkriti imena njih troje koji nastavljaju put prema tituli najboljeg. Pratite show ‘Zvijezde’ u četvrtak, 25. svibnja u 20 sati, samo na RTL-u!