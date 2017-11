ŽIRI POLUDIO JER SU JELI ‘PERAJU, ĐON I KARTON: ‘Čuo sam jako puno izlika u životu, ali ovo je nevjerojatno

Članovi žirija kulinarskog showa ‘Tri, dva, jedan – kuhaj!’ u četvrtak navečer zasigurno su sudjelovali u najzabavnijoj epizodi ove sezone iako im tijekom kušanja nije bilo do smijeha s obzirom da su jeli peraju, đon i karton!

Na samom početku epizode natjecatelje je iznenadila nagla promjena – umjesto kuhoboja između Tihane i Nikole te Ante i Antonija, na setu se odvijao nezaboravan duel između trenutno najbolje ocijenjenih parova. Bada i Toca borili su se protiv Silvijane i Marice, ali ne za naslov najboljeg kuharsko-amaterskog para, već za primamljivu nagradu sponzora.

Taman kada su svi pomislili da će se titani pokazati u punom sjaju i da će njihovi jelovnici nizati same desetke, dogodio se potpuni obrat. I ne samo da su Zadranke i Brođani totalno podbacili, nego su za svoje neuspjehe izmislili najotkačenije razloge!

‘Ovo mora da je skrivena kamera’

“Ovo je predjelo? Ove tri šnite kuhanog jajeta prelivenog, pazi sad – maslinovim uljem?! Zašto? Nemolj da ti ja, Toca, opalim taj ‘kontrast’ maslinovog ulja s masnoćom od pečenja, na kuhači! Nemoj mi, molim te, muljati! Otkud vam takva ideja? Ovo ne bih poslužio niti doma, nekome za doručak!“, ljutito je komentirao Tomislav Špiček katastrofalno predjelo od jaja, a s njim se složio i kolega sudac Mate Janković, koji je bio uvjeren da se radi o neslanoj šali ili skrivenoj kameri.



Ovo treba znati napraviti

Supružnici nisu dobro prošli niti s glavnim jelom. Žiriju su poslužili najtvrđi komad telećeg mesa u ovoj sezoni.

“Ajme, koje meso! Đon, đon! Uspjeh je to napraviti od teletine! Ne znate prepoznati komade mesa jer ovo nije najbolji komad teletine za ovo jelo. A to je vrlo bitno u kulinarstvu jer ovo je nejestivo. Kada biste ovo poslužili u restoranu, bila bi to strašna blamaža“, objasnio je Špiček, a Mate dodao da se ljuti na supružnike jer je meso bilo tvrdo i žilavo – kao peraja. K tome se na Badinom i Tocinom tanjuru našao i komad kartona od tetrapaka ili omota neke namirnice, što je dodatno razljutilo žiri.

Ovo još nisam čuo

Chefa Matu još je više šokirala Silvijanina izjava kako je radna jedinica „kriva“ što su se njoj i partnerici u kuhanju, Marici, pobrkali začini, pa su istom mješavinom začinili i predjelo i glavno jelo.

„Radna jedinica vam stoji krivo, kažete. I onda vam se sve prelilo? Čuo sam jako puno izlika u životu, a i dao ih sam, ali nagib stola je nešto što još nije poremetilo moje jelo. Nagib stola? Ovo je nevjerojatno! Ovo moram ispričati svima! A vama ću dati kutiju šibica da malo poravnate pult…“, našalio se Mate dodajući kako svi trebaju paziti i na okuse, ne samo na izgled svojih jela jer se u ovom showu ne ocjenjuje slikanje, nego kuhanje.