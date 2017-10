ŽESTOKA BORBA U ‘LJUBAV JE NA SELU’: Djevojke se dobro preznojile, kako zbog ispadanja tako i zbog teretane

Zora je svanula na Baćinskim jezerima, a djevojke farmera Andre iz ‘Ljubav je na selu’, još se nisu ustale iako ih je čekao stresan dan budući da će jedna od njih otići kući.

Kada su ustale, djevojke su odradile ‘trač-partiju’. ‘Andre je dobar, ali mu je teško ugoditi’, rekla je Ines dodajući da je ona navikla ugađati muškarcima. ‘Ja sam došla tu i znam što slijedi, nije ugodno i postoji nervoza jer znamo da će jedna otići, ali ništa strašno’, komentirala je Sonja.

U Donjoj Stubici nema odmora, a Marinini dečki odmah su upregnuli novog rivala Darka Školnika. Zadatak im je bio pokositi livadu, a Saša i Zoran bili su malo ljubomorni na Darka koji je odlično odradio oštrenje kose. ‘Odmah on zna kako brusiti kosu, ja si samo mislim u sebi, e, moj Bože, kad te ja pokosim odozdo!’, rekao je Saša u kameru.



U brlogu sinjskog vuka neki se spremaju kući. Irena je spakirala kofer, a djevojke su komentirale kako se ionako od prvog dana povukla i upoznala pobliže sa svima osim s njima. Ona je, pak, imala samo riječi hvale. ‘Drago mi je što sam došla i sudjelovala i nije mi niti malo žao, kao što mi nije žao ni što odlazim jer mislim da više ne bih mogla ni izdržati. On od muškarca nije ni ‘m’, meni je žao i ja se nadam da će on izabrati ženu svog života ne bi li bio sretan’, kazala je Irena prije nego je otišla s Vinkova imanja.

Danijel i Zvonko cure su odlučili odvesti u Kopački rit. Vozeći se po rijeci u čamcima razgledali su floru i faunu čarobnog dijela Baranje.

Vrijeme je da Zoranove djevojke vide kako je raditi na drugim imanjima istarskih farmera. Zoran ih je doveo na Sandrovu farmu, a iako su se one uredile kao za izlazak, Zoran i Sandro su ih odveli traktorom u polje, gdje su ih podučili kako iščupati repu te prepoznat bundeve. ‘Naradili smo se i mama će se iznenaditi kada vidi da sam ja nešto radila u polju!’, kazala je Marija.

Nešto kasnije Zoran je odveo djevojke u dvoranu u kojoj trenira kickbox. Istrijan ih je zagrijao, ali Marija je bila i više nego nezadovoljna njegovom idejom odlaska u dvoranu. ‘Kao da smo mi platile tamo i moramo vježbati. Zabrijao dečko, užas. I tamo je, naravno, hrpa ogledala, mislim da je on tamo zapravo, najsretniji!’, komentirala je Marija.

Došao je dan odluke u Baćinama, a Andre je odlučio svakoj od dama reći kako ih je doživio. ‘Ružo, ti si žena i pol, Sonja stvarno sam s tobom oduševljen. Ines ti držiš do sebe i dojmilo me se što si stalno u sportu’, otkrio im je Andre kojem nije bilo lako odlučiti koju damu da pošalje kući, no na kraju se odlučio za Ines, koja je to stoički podnijela.

Nove zgode i nezgode farmerice i farmera pogledajte idući tjedan na RTL-u.