ŽELJAN I ARSEN SLAVILI DESETKU, ANA NEZADOVOLJNA: ‘Mislim da ovo današnje ocjenjivanje nije bilo fer!’

Dok su Željan i Arsen slavili Pažaninovu desetku u showu ‘Tri, dva, jedan – kuhaj!’, Ani baš i nije bilo do veselja jer smatra da je zajedno s ocem Zlatkom napravila jelo koje zaslužuje više od prosječnih 16 bodova.

Ana i Zlatko odabrali su zagorsku juhu u kruhu kao novi kulinarski zadatak. Nikada je prije nisu kušali, a kamoli pripremali, pa su u zadnji tren poslušali savjet žirija da ne diraju ‘zelenjavu i korjenje’ koje se kuhalo u juhi, odnosno da mrkvu, krumpir i ostale namirnice ostave u komadićima. Otac i kćer dobro su podnijeli kritiku žirija na račun svog kuhanja – osim što su obrađivali namirnice krivim postupkom, kruh su trebali tvrđe umijesiti jer mekani dio upija vlagu. Od žirija su dobili ukupno 16 bodova, što je razljutilo Anu.

„Danas žiri nije ispao fer. Arsen i Željan su dobili ribu u soli, znači očisti se riba, pomiješa se bjelanjak i sol, to prelije preko ribe i stavi u pećnicu. Meni to nije dovoljno za desetku, sorry! A mi smo ispekli kruh, pojma nisam imala kako treba izgledati naše jelo, nitko nam ništa nije rekao osim da sve mora biti na kockice. Prema tome, mislim da ovo današnje ocjenjivanje nije bilo fer!“, objasnila je Ana svoju frustraciju pred kamerama, aludirajući na najvišu ocjenu kojom je Ivan Pažanin ‘počastio’ Splićane.



Arsen i Željan uspjeli su jednostavnim jelom izvući devetku od Žakline Troskot, ali tek sedmicu od Tomislava Špičeka jer nisu znali koju točno ribu imaju – Arsen je tvrdio da ih je na radnoj jedinici dočekala orada, no žiri je tvrdio da su imali zubaca. Tu je uskočio Raul Lajtman, chef koji radi ‘iza sjene’ i brine se o kvaliteti namirnica u showu, potvrdivši mišljenje žirija te Arsenu i Željanu ukazao da ribi uvijek provjere zube kada nisu sigurno što su ‘ulovili’.