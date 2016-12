ZAVRŠNI ČIN TOMISLAVOVA ‘SCENARIJA’: ‘Htio bih u završetku napisati i da sam uz glavnu nagradu osvojio princezu’

Povratkom Barbare na farmu, ljubavna priča između nje i Tomislava dobila je svoj nastavak.

Barbara ističe kako se njezini osjećaji prema Tomislavu nisu promijenili: „U odnosu između mene i Tomislava, obzirom da sam bila vani, apsolutno se ništa nije promijenilo, osim toga da mi je nedostajao,“ kazala je Barbara. Na farmu se, kako kaže, vratila da bi mu pružila podršku u borbi za glavnu nagradu, a čini se kako ljubav nije isparila ni s Tomislavove strane: „Meni je drago što si ti meni došla jer to mi je falilo užasno. Teško mi je, prošao sam kroz svašta, netko bi na mom mjestu izludio i otišao u Vrapče,“ požalio se Tomislav Barbari te dodao kako bi uz podršku najbližih mogao izdržati još toliko: „Vidio sam buraza, vidio sam tebe, sad bih još mogao izdržati. Ja sam psihički ovdje najjači. Ovi svi pucaju.“

TOMISLAV BACIO OKO NA GORDANOVU PRIJATELJICU, ON NIJE ODUŠEVLJEN: Ti si se zaručio gospodine, nema ti se što ona sviđati

Iako je njihova ljubav dovela i do prvih zaruka na Farmi, Tomislav u početku, priznaje, nije mislio da će se situacija tako odvijati. „Kad smo ja i Barbara krenuli, nisam mislio da će to završiti tako i samo u jednom momentu kad sam bio Gazda. To te nešto pikne, to se ne može riječima opisati, to se jednostavno mora desiti,“ kazao je Tomislav, ističući da mu je bilo teško kada je Barbara napustila farmu, iako je kako kaže, mogla završiti s njim u finalu.



„Barbara je kvalitetna i jako dobra osoba,“ rekao je Tomislav, premda zaručnici još uvijek zamjera naivnost. „Ona je bila naivna kad je bila u crvenom timu s nama, kad je u jednom momentu meni okrenula leđa. Ja sam njoj govorio samo dobro za nju i sve se desilo što sam ja njoj govorio. To je ona meni priznala,” rekao je Tomislav te dodao kako još ima mjesta za upoznavanje: „Tu se ne možeš otvoriti skroz. Ima i ona nešto što drži u sebi, imam i ja, ali bit će za to vremena kad izađemo van.“

Tomislavov se, često spominjani ‘scenarij’, kako kaže, bliži kraju: „Htio bih samo u završetku napisati da sam pobjednik Farme 2016., da sam osvojio nagradu – pola milijuna kuna i da sam uz tu glavnu nagradu osvojio princezu. “Osim poznatog Tomislavovog ‘scenarija’ piše se i bajka, a scenarist je ovoga puta i Barbara: „Tomislav i ja smo jednom pisali bajku i pisanjem te bajke smo si ostavili neke ciljeve i mislim da smo na jako dobrom putu da stvarno i završimo bajku koju smo krenuli jer mislim da smo krenuli u pravome smjeru”, zaključila je Barbara.