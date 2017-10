ZAOKRET U KARIJERI: James Franco odlazi u porno vode

Zgodni James Franco uskoro će se imati priliku okušati u svijetu pornografije.

Naime, popularni glumac je pristao glumiti u seriji “The Deuce”, novom projektu HBO televizije.

Serija prati proces legalizacije i razvoj pornografske industrije u New Yorku od ranih 70-ih i do sredine 80-ih godina, opisujući tadašnji težak period i život na Manhattanu sve do epidemije HIV-a, nasilja i kokaina.

Franco, kojeg mnogi smatraju jednim od najzgodnijih glumaca, glumiti će braću blizance, koji su tada bili porno zvijezde.



Entertainment Weekly/Hot.hr