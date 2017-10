VINKO ZAPROSIO MARIJU! ‘Ja, kao vuk samotnjak više ne želim u jazbini biti sam pa sam odlučio da jedna vučica dođe k meni’

Farmeri su donijeli odluke o odnosu kakav će imati sa svojim odabranicama.

Dok je Nikolina uživala u jutarnjem baranjskom suncu, Danijel se potrudio, skuhao joj kavu i napravio ružu od salvete, a kada je došao do nje, bio je razočaran jer je bila na mobitelu.

“Već me varaš?!”, upitao ju je ljubomorno Danijel.

“Ne znam što je s tim frajerima, odmah misle da ih varaš ako se dopisuješ s prijateljicom. Mislim, ako je već ovakav sada u startu ljubomoran, što će biti poslije”, pita se Nikolina.



“Ljubomoran, hm, ne znam, svi su rekli da nisam, ali ustvari jesam”, priznao je mlađi Koprivnjak.

Zoran je u ‘frend zoni’

U Rastokama su Zoran i Marija imali posebnu avanturu s quadro autima. Iako je Marija htjela voziti, Zoran joj nije dopustio pa se na kraju vožnje razočarala.

“Dobro, zašto si vozio 30 na sat cijelo vrijeme?”, upitala ga je Marija.

“Srećo moja, da si ti vozila, sad bi pili s anđelima na nebu”, bio je šaljiv mladi Istrijan dodavši da je pazio na njezinu sigurnost.

Nešto kasnije zaputili su se u Ogulin, u muzej Ivane Brlić-Mažuranić, gdje su se oduševili bajkovitim svijetom, a Marija je zaključila da između nje i Zorana može biti samo prijateljstvo.

Sonja prvi put u životu zaronila

Nakon incidenta na bazenu, Andre je odlučio Sonji priuštiti trenutak za pamćenje pa ju je odveo u školu ronjenja.

“Nikad u životu nisam ronila jer imam dugu kosu pa je volim štedjeti i ne ronim”, kazala je Sonja, koja je sa strahom prihvatila tečaj te je stalno imala pitanja vezana uz svoju frizuru i kako će joj kosa izgledati pod morem.

“Kad smo stali u more, malo mi je falilo da odustanem, zbilja me strah uhvatio”, iskreno je rekla te dodala: “Moram priznati, mene su emocije ponijele, spojila sam se sa morem, ali bilo me užasno strah. Treba shvatiti, ovo je za mene velika stvar.”

Danijel nije uživao na brodu

U Biogradu na Moru romantika je dobila novu definiciju. Nikolina i Zvonko svaki su trenutak iskoristili za izmjenjivanje nježnosti, dok su Danijel i njegova Nikolina muku mučili na brodu budući da je Danijel dobio morsku bolest.

“Malo mi je čak bilo i drago što mu je bilo muka jer je bar zašutio”, smijala se Nikolina, kojoj je Danijel zamjerio što se ponaša kao muško u vezi.

Zoran prošao Marinin test

Marina i Zoran stigli su u Punat na instrukcije skijanja na vodi.

“Dovela sam ga ovdje da vidim koliko je sportski tip budući da ja jako volim vodene sportove”, kazala je Marina.

“Što se tiče straha, ja ga nemam, da malo više treniram, mislim da bih odlično odvozio”, kazao je Zoran, koji je uspješno stao na skije, baš kao i Marina.

Vinko priprema iznenađenje…

Za to vrijeme, Vinko i Marija prepustili su se uživanju u bazenu. No Vinko nije imao mira, rekao je Mariji da ona sad ide na masažu, a on je ustao i otišao ne rekavši joj gdje će.

Nikolini je dosta Danijela

Izlaskom na otvoreno more zaoštrili su se odnosi između Danijela i Nikoline.

“Smeta me to njegovo podbadanje stalno, i previše govori”, komentirala je Nikolina Danijelovo ponašanje te je nakon toga skočila u more dok je brod još vozio, a Danijel za njom!

“Skočio sam radi nje, ali nije mi baš bilo svejedno na otvorenom moru. Nadam se da sam joj dokazao da je volim”, rekao je Danijel, a Nikolina je zaključila da ih je to adrenalinsko iskustvo malo zbližilo iako i dalje ne zna što bi s njim.

Vinko će učiniti veliki korak

I dok je Marija uživala u masaži, Vinko je otišao kupiti joj prsten! ‘Već sam dugo o tome razmišljao i da, zaprosit ću je! Nadam se da će odgovor biti pozitivan’, uzbuđeno je ispričao Vinko.

I Andre i Sonja sklopili pakt prijateljstva

Nakon podvodne avanture, Andre i Sonja sjeli su na stijene ne bi li popričali o svojoj budućnosti.

“Mislim da budućnost zajedničku nemamo, nisam se zaljubio, ali želio bih nastaviti biti prijatelj s tobom”, kazao je Andre, s čim se Sonja složila.

“Tako je, imat ćemo nastavak jednog kvalitetnog prijateljstva”, rekla je.

“Možda je i postojala neka iskrica između mene i nje i zato sam je ostavio do kraja, no u međuvremenu se dogodila druga osoba u mom životu tako da od toga nema ništa”, iskreno je rekao Andre te dodao da još ne želi otkriti koja je to osoba jer još nije vrijeme.

Vinko se okuražio i zaprosio Mariju

Vinko je Mariju odveo u Veliki tabor, gdje ju je odlučio zaprositi.

“Ono kad sam te danas napustio… Saznat ćeš uskoro zašto je to’, počeo je Vinko te je doveo do proplanka, gdje joj je priredio piknik na dekici sa šampanjcem i voćem! ‘Zbilja je lijepo sve..’, kazala mu je Marija, a Vinko joj je rekao da je to sve zbog nje te da ima još jedno iznenađenje. Kada je pomaknuo voće, Marija je ugledala kutijicu. Otvorivši je, ugledala je prsten!

“Vinko, što to znači?”, s osmijehom je upitala Marija.

“Ja, kao vuk samotnjak više ne želim u jazbini biti sam pa sam odlučio da jedna vučica dođe k meni”, kazao joj je Vinko, a Marija nije mogla vjerovati te se rasplakala od sreće i rekla da!

“Sad si ti mene iznenadila”, smijao se Vinko od uha do uha.

Kako će proći susret svih farmera i njihovih odabranih u istarskoj vili, gdje im se sprema fešta, te kakve tajne će se još razotkriti, ne propustite pogledati već sutra od 20 sati na RTL-u.