VELIKA ROŠADA NA HRT-U: Mirjana Hrga će voditi ‘Otvoreno’? Evo koje su još promjene uveli na državnoj televiziji

U jeku velikih promjena koje se događaju na državnoj televiziji, priča se i o dolasku Mirjane Hrge u redove emisije Otvoreno.

Na HRT-u je vrijeme velikih promjena. Osim što su se promijenili urednik i voditelj središnjega Dnevnika, šuška se da je Damir Smrtić, koji je početkom ljeta u Otvorenom zamijenio smijenjenog Domagoja Novokmeta, tek privremeno rješenje, piše Jutarnji.hr.

MIRJANA HRGA VIŠE NEĆE VODITI RTL DANAS: Izvori bliski voditeljici kažu: ‘Smijenili su je bez razloga’

Mislav Togonal ostaje u emisiji, piše Jutarnji.hr, no emisiju bi trebala uređivati još jedna osoba, po mogućnosti ženska. Jučer je Hloverka Novak Srzić otkrila da su je s HRT-a ljetos zvali da se vrati, no ona je to odbila jer je postala direktorica Turističke zajednice grada Makarske.



HRT stoga treba novo lice, a šuška se da bi na državnoj televiziji u svojim redovima voljeli imati Mirjanu Hrgu koja je na RTL-u smijenjena s mjesta urednice i voditeljice RTL-a Danas, piše Jutarnji.hr.

U Dnevniku navodno jedino Marta Šimić Mrzlečki ima sigurnu poziciju, dok se za Branimira Farkaša i Mirjanu Posavac navodno ubrzano traži zamjena, a to bi navodno mogao biti Ivan Dorian Molnar.