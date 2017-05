VEČERAS SE U ZVIJEZDAMA SPREMA PRAVI ŠOU! Nastupat će ‘hrvatski Tom Jones’, a dvoje stranaca pokušat će osvojiti našu estradu

Na pozornici showa ‘Zvijezde’ zapjevat će mladić rođen u New Yorku, djevojka irskih korijena te momak iz Zagreba čiji glas podsjeća na slavnog pjevača

Nedvojbeno je da će žiri i večeras, u novoj epizodi RTL-ovog glazbenog showa, dočekati težak zadatak. Desetak novih natjecatelja traži potvrdu svog vokalnog i glazbenog talenta, a Tony, Massimo, Fox, Maja i Remi trebaju pronaći kandidate koji imaju sluha, znaju pjevati i koliko-toliko odolijevaju tremi.

Među njima je i Vjekoslav Vostrel (31), student informatike koji bi se jako rado bavio pjevanjem. Njegovi prijatelji i poznanici uvijek ostanu iznenađeni kada ga čuju kako pjeva jer, kako kaže Vjekoslav, ne mogu vjerovati da „tako dobar glas izlazi iz tako malog čovjeka“. Slično će pomisliti i Fox kada bude čuo Vjekoslavovu interpretaciju najpoznatije pjesme britanskog pjevača Toma Jonesa, “Delilah“.

„Opa, Vjekoslave! Di si se dosad skrivao?“, komentirao je Fox.

Još će jedna djevojka iznenaditi žiri svojim glazbenim mogućnostima. Jessica Atlić McColgan (16) podrijetlom je Irkinja, no već nekoliko godina živi u Zadru. Mnogi je uspoređuju s Lily Depp, kćerkom Johnnyja Deppa, no njoj to ne smeta… Nema tremu pred žirijem jer, kako kaže, dugo se pripremala. Na pozornicu će doći s gitarom te zapjevati „I heard it through the grapevine“ Marvina Gayea i „Million reasons“ Lady Gage.

Još će jedan ‘stranac’ pokušati proći u drugi krug. Jerry John Antolos (21) je rođen u New Yorku. Kada je imao 8 mjeseci, njegovi su roditelji ipak odlučili vratiti se u Hrvatsku, točnije u Šibenik. Jerry glazbu voli od malih nogu – pjevao je i svirao orgulje u crkvenom zboru, svira i mandolinu, klavir i gitaru, a trenutno pjeva u Akademskom zboru. Za sebe kaže da je predodređen za pjevača jer ima glas, karizmu i energiju, sve što svaki pravi showman treba imati. Hoće li to sve pokazati i pred žirijem pjevajući veliki hit grupe Parni valjak „Jesen u meni?

