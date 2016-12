VEČERAS NAS ČEKA OKRŠAJ TITANA: U prvi polufinalni dvoboj idu Gordan i Goran

Nakon 16 tjedana, večeras doznajemo tko će postati prvi superfinalist Farme – Goran ili Gordan.

Prva polufinalna borba bit će dvoboj snage, kategorija pila na gredi. Gordan će, kako kaže, u dvoboj srcem. „Moraš ući u Arenu srcem, bez straha i samo piliti jer ako se prepadneš protivnika, onda si pao, u glavi ti je da ne možeš i gotovo,“ kazao je Gordan i priznao da pila na gredi nije lagana kategorija: „Bit će i njemu i meni neugodno sjediti u zraku i piliti, to će biti jako teško, ali on je već zacrtao da je to riješio.“

SLIJEDI PRAVI OKRŠAJ: Tomislav ide u dvoboj s Josipom, a Goran s Gordanom

Gordan priznaje da se osjeća nervozno. „Nervoza je tu, ali kao što piše u pismu koje mi je Danijela poslala: Ne boj se nikoga i ničega na Farmi,“ ohrabruje se Gordan te dodaje kako je u boljoj kondiciji nego kada je došao na farmu: „Imam kondicije, smršavio sam deset kilograma na farmi. Prednost dajem njemu jer ipak sam teži, bojim se da me neće na kilaži iskoristiti.“ No, bez obzira na kilažu, Gordan ima spremnu taktiku: „Tu je najbitnija koncentracija na gredu, ne se okretati i gledati što on radi. Samo treba gledati gredu i svoju pilu i piliti bez stajanja što brže.“



Dok je Gordana uhvatila nervoza, Goran je, kako kaže, mirno spavao iako to nije očekivao. „Mislio sam da ću se buditi cijelu noć jer je danas dvoboj. Jutros sam se digao normalan, ne pere me zasad nikakva nervoza,“ kazao je Goran, svjestan da će se situacija promijeniti pred sami dvoboj. „Vidjet ćemo što će biti pred Arenu, kad se počnem oblačiti, sigurno će me uhvatiti neki grč u želudcu ili nešto, ali sigurno se neću predati nego ću se boriti do kraja.“ Do kraja će se boriti i Gordan. „Karte su otvorene, bio bi vrh kada bi ga ja srušio. Volio bih ga srušiti baš ja,“ kazao je Gordan te zaključio: „Kako je zapisano u nebu, tako će biti!“

Ne propustite doznati tko će postati prvi superfinalist Farme, večeras od 21.15 sati na Novoj TV.