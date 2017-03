USKORO POČINJE NAJBRUTALNIJI REALITY SHOW IKAD: ‘Sve je dopušteno, tučnjava, ubijanje i silovanje’

❗️Пришло время понемногу знакомить вас с возможными участниками нашего шоу! Знакомитесь! 🚹Александр Целищев Пол: Мужской Возраст: 31 год Рост: 181 см Вес: 81 кг Профессия: Токарь Страна: Россия Город: Уфа ❗️It's time to slowly introduce you to possible participants our show! Meet: 🚹Alexander Tselishev Sex: Male Age: 31 years Height: 181 sm Weight: 81 kg Career: Turner Country: Russia Location: Ufa 👍Голосовать тут: 👍To vote here: https://game2winter.ru/alexandertselishev #тайга #лес #сибирь #уфа #game2winter #survive #выживание #сибирь #siberia

A post shared by Game2:Winter (@game2winter) on Feb 12, 2017 at 5:31pm PST