ULIČNI SVIRAČ POBJEDNIK SHOWA ‘NIKAD NIJE KASNO’: Krešimir Baričević osvojio 50 000 kuna: ‘Još sam pod šokom’

U finalu natjecateljsko glazbenog showa RTL-a, Krešimir je osvojio publiku i žiri.

Sramežljiv i skroman 53-godišnji Krešimir Baričević, uvjerljivo je pobijedio u glazbenom showu ‘Nikad nije kasno’. Krešo je oduševio sve prisutne svojom izvedbom pjesme ‘You raise me up’, i uspio rasplakati Petra Grašu.

“Osjećam se veličanstveno! Veoma polaskano i počašćeno, prvenstveno zato što je priznanje došlo od strane struke. Tu nije usamljen osjećaj mog ushićenja, već se kod mene miješaju i emocije žala što sam ostavio iza sebe svoje kolegice i kolege, za koje smatram da su neki od njih veliki vokalni virtuoze poput Regine, Snježane Demarin, Vladimira Matice i Darka Cerniara. Pretpostavljam da je moja pobjeda bazirana na osjetljivosti same moje interpretacije, odnosno da su kod žirija presudile moje emocije koje sam prenio”, zaključio je Krešimir, pobjednik prve sezone glazbeno natjecateljskog showa ‘Nikad nije kasno’.

Baričević nije zadovoljan kako je izveo pjesmu u finalu, te kako kaže, najbolji nastup bilo mu je izvođenje pjesme ‘If I only had time’. “Vrlo mi je žao što sam napravio vokalne pogreške u finalnoj verziji pjesme ‘You raise me up’. Bilo mi je vrlo neugodno i odmah sam se ispričao žiriju zbog toga “, dodaje pobjednik, koji je još uvijek pod šokom pobjede.

“Još sam pod šokom i ne znam što bih napravio s 50 000 kuna. Pošto već moram odgovoriti na to pitanje, taj ću iznos podijeliti sa svojim dragim osobama, jer ne želim sebi ostaviti cijeli iznos novca. Neke osobe imam u vidu, a možda ću se još nekih osoba sjetiti dok ću dolaziti k sebi od ovog veličanstvenog osjećaja”, objašnjava Krešimir, te dodaje kako ga je Tonči Huljić pitao od kuda seže njegov vokal, kako bi mu bilo lakše napisati pjesmu.

“Pošto je on veliki i iskusan kompozitor, priznajem da me malo strah kakvu će pjesmu napisati, no ne sumnjam u njega. Nadam se da će pjesma biti u mom melankoličnom stilu”, kaže Krešo, koji će nastaviti svoju ‘karijeru’ uličnog svirača, jer je za njega ‘ulica’ dio njegova života. “U jednom sam gradu jednom ili dva puta godišnje, jer ne želim dosaditi ljudima”, dodaje.

U glazbeno-natjecateljskom showu ‘Nikad nije kasno’, imali smo prilike upoznati vrlo zanimljive ljude sa zanimljivim vokalnim sposobnostima, no samo je jedno pobjedničko mjesto, koje je, u prvoj sezoni showa osvojio Krešimir Baričević.

“Ipak je za neke stvari kasno, ali nikad nije prekasno!”, mudro zaključuje pobjednik showa ‘Nikad nije kasno’.