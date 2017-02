UDALJENOST RAZDVOJILA DORU I JOSIPA: ‘Bilo bi teško održati takvu vezu, ali ostali smo dobri prijatelji’

Iako su Dora i Josip ‘kliknuli’, zbog udaljenosti od Zagreba i Splita i obrnuto koji ih dijele do potpune sreće!

Nakon što je zagrebačka blogerica Dora Hrkač u dokumentarnoj sapunici ‘Samo nebo zna’, od dvije projekcije budućnosti s dva odabrana kandidata, Dejana Roginića i Josipa Grgina, izabrala Josipa iz Splita, mnogi su se zapitali jesu li Dora i Josip i nakon emisije ostali zajedno budući da su ih mnogi gledatelji nazvali skladnim i zgodnim parom.

No, iako su ‘kliknuli’, udaljenost od Zagreba do Splita i obrnuto je i dalje 410 kilometara koje ih dijele do potpune sreće.



“Ja jednostavno ne vjerujem u veze na daljinu jer mislim da bi takvu vezu bilo jako teško održati tako da smo Josip i ja na kraju ostali dobri prijatelji’, otkrila je atraktivna crnka.

Dora je, prisjetimo se, od šestero kandidata prvo birala njih četvero s kojima je provela romantičan vikend u Istri, a potom je odabrala Dejana i Josipa s kojima se imala priliku bolje upoznati te vidjeti kako bi joj izgledala budućnost s jednim, a kako s drugim.

Dora inače i dalje vjerno piše svoj blog, a kakve dogodovštine u njemu stoje možete pročitati na adresi dora-pandora.com.

