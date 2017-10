UČILI I PLIVATI: Vinko pretvorio svoje dame u pastirice, a Zoran recitirao pjesme zbog kojih je curama bilo neugodno

Cvijeće baš i ne cvate na imanju Zvonka Koprivnjaka u Baranji budući da se Nikolina i Danijela baš i ne podnose, pa je Zvonkova mama odlučila pokušati tome stati na kraj. Odmah u rano jutro pozvala je djevojke da joj se pridruže u kuhinji ne bi li im pokazala kako se radi ‘gužvara’ po baranjski te da se njih dvije malo zbliže.

Započeo je još jedan uzbudljiv dan i na farmi mlađeg Koprivnjaka.

“Cure su se opustile i puno bolje su volje od kada je otišla Rebecca“, zaključio je Danijel. Djevojke su dobile kratku školicu kako se šmirgla i boji ograda.





Marina je svoje dečke odvela u Stubake na bazen, a budući da Darko ne zna plivati, na njega su stavili svu moguću dječju plivaću opremu. Saša je jedva dočekao zezati Darka, ali ga je na kraju pokušao naučiti plivati.

U Baćinama su se vodili ozbiljni razgovori.

“Više si se Sonji posvetio nego meni”, rekla je Andri Ruža, na što je on rekao da je to njezino viđenje stvari.

“Zašto ti sebi nisi našao nekoga do sada?”, nastavila je, a Andre joj je odgovorio da se ljubav ne traži, nego da se dogodi.

Nešto kasnije cure su radile koktele za Andrinu ekipu.

Vinko je odlučio na sebi svojstven način testirati izdržljivost svojih ‘vučica’ te ih je odveo na svoje najdraže mjesto, gdje su zajedno tjerali krave na ispašu i vodu.

“Ja nikad nisam vidjela kravu, ovo mi je prvi put”, kazala je Marija, dok je Vinko gubio živce pokušavajući djevojkama objasniti kako tjerati krave jer im to nikako nije išlo od ruke.

Za razliku od Otoka, u Stubakima je bilo sve samo ne radno. Marina je odvela Sašu na masažu, a Marina je pokazala i znakove ljubomore.

“Daj se malo koncentriraj na mene, a ne samo na svoju maserku”, rekla mu je Marina, no Saša je već bio u transu.

Zoran je, pak, svojim curama priredio književnu večer.

“Želim cure upoznati malo s kulturom, no to je ujedno i test kako će reagirati na kulturne događaje. Meni je to važno ako želim neku dublju vezu”, objasnio je mladi Istrijan, koji je bio gost književne večeri na kojoj je svoje pjesme čitao Mariji i Sanji.

