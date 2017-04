U NEDJELJU NAM STIŽE JOHN TRAVOLTA: Daniel Bilić u problemima: ‘Kad sam lupio gljivu, gljiva mi je vratila natrag’

I ove nas nedjelje očekuju zanimljive transformacije u showu ‘Tvoje lice zvuči poznato’.

„Kada sam lupio gljivu, gljiva mi je vratila natrag“, kazao je Daniel Bilić kojega ove nedjelje očekuje jedan vrlo zahtjevan zadatak – izvesti scenu iz kultnog filma ‘Pakleni šund’ u kojoj će plesati kao John Travolta, a pjevati kao Chuck Berry.

„Svi znaju tu stvar, obožavam tu stvar i to treba izvesti jako dobro“, kazao je Daniel, a izvest će pjesmu ‘You Never Can Tell’ te dodao: „Postoje dvoje vrste ljudi, onih koji plešu na tu pjesmu i oni koji lažu da ne plešu na tu pjesmu.“ Olakotna okolnost je, kaže, to što je veliki obožavatelj istoimenog filma, a gledao ga je čak sedam puta. „Ja sam onaj jako iritantan tip kada se gleda ‘Pulp Fiction’, onda ja pričam zajedno s njima i onda to nikada dobro ne izgleda“, priznaje Daniel, a hoće li mu to pomoći i u izvedbi ovotjedne epizode showa, tek ćemo doznati.

Lovačke priče ispričat će Mia Anočić Valentić koja će se transformirati u Bizzu iz grupe Bolesna braća, dok će njezin nastup pratiti uživo i Baby Dooks, kao gostujući član žirija. „Najniži Bizzo na svijetu, ali sam Bizzo! Sretna sam što mogu biti Bizzo“, oduševljeno će Mia, a hoće li oduševljen biti i Baby Dooks, ostaje nam za vidjeti.

Bojan Jambrošić nakon transformacije u Ninu Badrić postaje frontaman funk-soul grupe Kool And The Gang iz osamdesetih, a nastupit će s hitom ‘Fresh’. „Ja ne znam stvarno kako ću biti u trbuhu stisnut, a u glavi opušten“, komentirao je Bojan Ivanine upute te dodao: „Moram razbistriti glavu i krenuti vježbati. Zadnja uputa je bila da samo uživam i sve će biti dobro.“

Jednog od najvećih afričkih glazbenika, Moryja Kantea, utjelovit će Dalibor Petko s pjesmom ‘Yeke Yeke’. „Ne znam što bih rekao uopće za to. Više se nikada neću žaliti na španjolsku stvar jer uvijek može doći gore“, kazao je Dalibor te dodao: „Ulovio sam te neke slogove otprilike, sluhistički sam to odradio. Mislim da sam već stvarno poludio, ovo je najproblematičnija pjesma u sve četiri sezone.“

Iduće nedjelje vidjet ćemo još i Ivanu Mišerić kao Britney Spears, Nives Celzijus kao Coolija, Marija Rotha kao Maju Šuput, a Ana Gruica postat će Tajči.