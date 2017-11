TWERKERICA SARAH SE OBRAČUNALA S KRITIČARIMA: ‘Treba vas biti sramota. Svi ste ljudi, ali rijetko tko je čovjek’

Sarah je odlučila reagirati na lavinu negativnih komentara koje je dobila nakon svog nastupa u Supertalentu.

Mlada twerkerica Sarah Seifert je svojim nastupom u Supertalentu podigla čitavu Hrvatsku na noge. Iako ima i mnogo onih koji je podržavaju u onome što radi, Sarah je svojim plesom mnogima stala na žulj. Prva u redu je bila članica žirija u showu, Martina Tomčić, koja nije birala riječi kada je govorila što misli o twerkanju.

SARAH ODGOVORILA MARTINI TOMČIĆ: Evo kako je mlada Vukovarka komentirala otrovnu kritiku članice žirija

Njezin je ples prvo nazvala “pozivom na parenje”, a kada se u polufinalu pojavila na pozornici u narodnoj nošnji, rekla joj je da je njen nastup bio “krajnje degutantan i sramotan.”



Hvala nacijo hvala kroacijo 😂😂😂😂😂😂 A post shared by Twerk dancer 👑 (@gg_queen1) on Nov 13, 2017 at 4:17am PST

Iza Tomčić, najglasniji s kritikama bili su Sarini sugrađani kojima je danas na facebooku posvetila objavu.

“Jel’ se osjećate bolje kad napišete javno komentar u kojem vrijeđate osobu koja se potrudila za ovo gdje je stigla? Mislim da vas treba biti sramota, znate li što kandidat proživljava i koliko se pripremao za nastup? Znate li da od jutra do mraka u studiju radite možda žedni, gladni, a nitko ne vidi to? Znate li koliko budete umorni psihički i fizički, a znate da je sutradan isto to? Ja se ne sramim što sam iskrena i što sam rekla sve one stvari za ljude u Vukovaru. Hvala ljudima koji su tu za mene, ima vas stvarno, i volim vas. Ali, ljudi moji, naravno i sami znate da je grad pun lažova i zabadalica koji nemaju život pa komentaraju VAS. Volim Vukovar kao grad, a ljude samo neke, jer svi ste vi ljudi, rijetko tko je čovjek”, napisala je 18-godišnjakinja.

Twerkerica nije prošla u finale, no nje će mnogi još dugo sjećati.