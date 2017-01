TV PREPORUKA ZA VIKEND: Život je truba, Dnevnici jedne dadilje, A-Team i Obračun legendi svakako pogledajte

SUBOTA, NOVA TV, 14.10, KOMEDIJA, Voliš li pse?

Učiteljica u tridesetim godinama, Sarah Nolan (Diane Lane), razvedena je osam mjeseci, što je previše za njezinu obitelj. Iz najboljih namjera i imajući isključivo njezinu sreću na umu, oni ulažu sve napore da bi je izvukli iz pidžame i nagovorili je da počne opet izlaziti, na ovaj ili onaj način. Vođe intervencije Sarine su sestre Carol (Elizabeth Perkins) i Christine (Ali Hills) koje žele pred Saru staviti potencijalne udvarače, a njihov otac udovac Bill (Christopher Plummer) daje sjajan primjer svojim nedavnim i vrlo uspješnim ulaskom u carstvo upoznavanja preko interneta. Sarah će uskoro pretrpjeti niz urnebesno katastrofalnih prvih spojeva nakon što joj stranica ponudi niz pogrešnih tipova i jednoga možda dobroga – čudnoga, ali zanimljivoga graditelja brodova Jakea Andersona (John Cusack). On je idealist kojem je standard ljubavi postavio dr. Živago.

SUBOTA, RTL TV, 20.00, ANIMIRANI FILM, Zemlja daleke prošlosti

Vrijeme je suše i dinosauri traže oazu poznatu kao Velika dolina, koja će im pružiti okrijepu i prebivalište. U potragu za mjestom iz priče jednog dana krenut će i tek rođeni brontosaur Mala Šapa. Odrastajući, Mala Šapa se igra s triceratopom Cerom, dinosaurom s tri roga, sve dok otac ne prekine igru. Kasnije majka Maloj Šapi objašnjava koje sve vrste dinosaura postoje te koje treba obavezno izbjegavati. Kanije te večeri Mala Šapa se ponovno druži s Cerom, sve dok ih ne napadne dinosaur opasnih zuba, Rex.



SUBOTA, HRT2, 20.00, DOKUMENTARNI FILM, Dietrich i Garbo – anđeo i Božanstvena

One nisu samo dvije filmske legende. Marlene Dietrich i Greta Garbo utjelovljenje su filma. Te dvije ikone, simboli bezvremena glamura, svojom su egzotičnošću i hrabrošću zauvijek promijenile erotsku maštu cijele jedne ere.

Njihovo je suparništvo na filmu dobro poznato. U zlatno doba holivudske kinematografije studiji Paramount i MGM uporno su im davali slične uloge i tako ih gurali u dvoboj za naslov kraljice kino-blagajni. Obje su zvijezde sudjelovale u tom nadmetanju i tijekom svojih karijera nastojale izgraditi mit o samima sebi. Božanska Greta Garbo: prelijepa, distancirana, nedosežna. Anđeoska Marlene Dietrich: zavodljiva, očaravajuća, eksplozivna.

Špijunirale su jedna drugu cijeli život premda se nikad nisu upoznale. Jedino su se srele na jednoj od zabava Orsona Wellesa 1941. Hladno su se pozdravile i to je bilo sve.

SUBOTA, HRT1, 20.05, ROMANTIČNA DRAMA, Dnevnici jedne dadilje

Diplomiravši antropologiju, Anne Bradock (S. Johansson) nije sigurna tko je ona zapravo i što želi u životu. Igrom slučaja postane dadilja u bogatoj obitelji. Ubrzo shvati da bogata gospođa X (L. Linney) koja joj je ponudila posao nije nimalo ljubazna, da je njezin muž (P. Giamatti) vara i da je njihovo dijete, dječak Grayer, istodobno zanemaren i beskrajno razmažen. Anne se nakon nekog vremena zbliži s vršnjakom Howardom (C. Evans) iz iste stambene zgrade, no boji se da gospođa X ne sazna za to, jer je svoju prethodnu dadilju otpustila zbog toga što je imala dečka.

SUBOTA, HRT2, 20.55, DOKUMENTARNI FILM, Smrt na Matterhornu

Samo nekoliko trenutaka ranije sedmorica ljudi – četvorica britanskih planinara i njihovi vodiči – stajala su na vrhu 4000 metara visokog Matterhorna, posljednjeg neosvojenog alpskog vrha. Bilo im je osigurano mjesto u alpinističkoj povijesti. Ali ubrzo nakon njihova trijumfa dolazi do katastrofe: tijekom silaska najslabiji član ekipe poskliznuo se i pao na kolegu. Obojica su se stropoštala niz planinu, povukavši svoje partnere za sobom. Najprije velečasnog Hudsona, zatim lorda Douglasa. Potom je uže puklo.

Vodič iz Zermatta Peter Taugwalder, njegov sin i Englez Edward Whymper spasili su se zahvaljujući prekinutom užetu. Lorda Douglasa nikad nisu pronašli. Od ostale trojice planinara pronađeni su samo dijelovi tijela na užetu, tisuću metara niže na ledenjaku.

SUBOTA, NOVA TV, 21.00, TRILER, Otmica metroa 123

Naoružani muškarci otmu podzemni vlak u njujorškom metrou i zadrže putnike kao taoce, a zauzvrat zahtijevaju novac. Uobičajeni radni dan njujorškog dispečera Waltera Garbera (Denzel Washington) tako se pretvara u napeto suočavanje s opasnim zločincem koji stoji iza cijele otmice…

Film je adaptacija istoimenog romana Mortona Freedgooda iz 1973. godine, a ujedno i remake njegove prve filmske adaptacije iz 1974., te televizijske adaptacije iz 1998. godine.

SUBOTA, RTL TV, 21.20, AKCIJSKI FILM, Špijun iz susjedstva

Nakon što je zgotovio zadnji zadatak i smjestio Antona Poldarka (Magnús Scheving) iza rešetaka te se oženio s Mary Gillian (Amber Valletta), koja iz bivših veza ima troje djece, tajni agent CIA-e Bob Ho (Jackie Chan) odluči se povući iz službe. Iznenada, Gillian mora posjetiti svog oca u bolnici pa Bob ostane čuvati Farrena (Madeline Carroll), Iana (Will Shadley) i Noru (Alina Foley). Nenamjerno, Ian preuzme datoteku koja sadrži tajnu formulu i spremi je na Bobovo računalo. U međuvremenu Poldark uspije pobjeći iz zatvora i doznati da se formula nalazi na Bobovom računalu pa, naravno, kreće po nju.

SUBOTA, HRT2, 21.45, DRAMSKA SERIJA, Carstvo poroka

Po povratku s Kube nakon opasna susreta, Nucky posjećuje gangstera u mirovini Johna Torrija, koji mu pristaje isposlovati sastanak s novim “šefom svih šefova” Salvatoreom Maranzanom. U Chicagu, Mike D’Angelo, nova desna ruka Ala Caponea, zadužit će Elia i Van Aldena da namire gubitak novca u nedavnoj raciji saveznih agenata pod vodstvom Eliota Nessa. Willie je netom diplomirao pravo i čeka ga razgovor za posao. Nuckyja je odbila skupina potencijalnih financijera. Nakon večere s Toninom Sandrellijem odaslat će jasnu poruku Lanskomu i Lucianu. 1884., mladi se Nucky mora nositi sa smrću sestre Susan, dok mu se otac sučeljava s Komodorom.

SUBOTA, HRT1, 22.25, AKCIJSKI KRIMI FILM, Profesionalac

Malena matematička genijalka Mei (C. Chan) zapela je za oko kineskom mafijašu i želi je iskoristiti kao ljudski kompjutor u svojim poslovima. Stoga je otme i pošalje u New York. U priču se upletu ruska mafija, korumpirani newyorški policajci te Luke, bivši policajac, sada beskućnik i pijanac (J. Statham). Kad Luke spazi Mei kako bježi ruskim mafijašima u podzemnoj željeznici, smjesta se uključi odlučan zaštiti djevojčicu. Otkrije da je Mei memorirala broj koji je kombinacija za sef u kojem kineska mafija skriva 30 milijuna dolara.

SUBOTA, HRT3, 22.30, DRAMA, Život u ratno doba

Ovo je polunastavak filma “Sreća” iz 1998. istoga redatelja, Todda Solondza, s novim glumcima i istim likovima, u čijem su središtu tri sestre Jordan: Trish (A. Janney), Joy (S. Henderson) i Helen (A. Sheedy). Trish se brine sama za troje djece i u vezi je s Harveyem (M. Lerner) za kojeg se nada da je “normalan” i podobna očinska figura za njezinu dvojicu sinova. Trishin bivši muž Bill (C. Hinds) izlazi iz zatvora u kojem je završio zbog pedofilije i namjerava posjetiti njihovog najstarijeg sina u koledžu i moliti ga da mu oprosti. Trish je mlađoj djeci zatajila da je njihov otac pedofili, lakše je bilo reći im da je mrtav. Međutim, Timmy (D. Riley Snyder), koji se priprema za bar micva, otkrio je istinu i ljuti se na majku zbog laži. Trish je pozvala na večeru Harveyja da upozna djecu a on je doveo svog odraslog sina Marka (R. Pecci)…

Todd Solondz je u Veneciji osvojio nagradu za scenarij i nominiran je za Zlatnog lava.

SUBOTA, NOVA TV, 22.55, AKCIJSKI FILM, Put osvete

Opaki bjegunac iz Pakla kojeg prati mračna prošlost, zagonetni Milton (Nicholas Cage), juri apokaliptičnom pustinjom u potrazi za Sotonskim kultom pod vodstvom Jonaha Kinga (Billy Burke) koji je ubio Miltonovu kćer i oteo dijete njegove kćeri. Ima samo tri dana da nađe dijete, uništi štovatelje kulta i zato vozi najbrže aute koje uspije ukrasti.

U čast špageti-vesterna i filmova 70-ih, filmaš Patrick Lussieru ovome filmu otpušta kočnice i stišće gas do kraja. Piper (Amber Heard) je opaka konobarica glumi koja zna s upravljačem, a lik Williama Fichtnera ima zadatak uhvatiti Miltona.

NEDJELJA, HRT2, 16.45, FILM ZA DJECU, Koko i duhovi

Junak priče Koko raduje se velikim promjenama u svojem životu. Do sada je živio na selu, a zatječemo ga u trenutku kad se s roditeljima seli u grad. Stan u koji se doselila njegova obitelj pripadao je Vinceku, starom škrcu čija je smrt obavijena tajnom. Uskoro će se Koko i prijatelji upustiti u opasnu pustolovinu, zajedno s njegovom dražesnom sestrom Maricom, vjernim psom Carem i zabrinutim roditeljima.

NEDJELJA, HRT1, 17.15, HUMORISTIČNA SERIJA, Sve zbog jednog dječaka

Will Freeman (David Walton) živi potpuno bezbrižno. Poslije uspjeha pjesme koju je skladao može uživati u slobodnom vremenu, slobodnoj ljubavi i oslobođen financijskih problema. Samac je, nezaposlen, i u tome uživa. Zamislite kako se iznenadio kad su mu prvi susjedi postali zahtjevna i pomalo naporna samohrana mama Fiona (Minnie Driver) i njezin neobično simpatični 11-godišnji sin Marcus (Benjamin Stockham), i time narušili njegov savršeni svijet. Kad Marcus počne nenajavljeno svraćati k njemu, Will nije baš siguran želi li biti dječakov novi najbolji prijatelj, dok, naravno, ne otkrije da su samohrani očevi ženama neodoljivi. To mijenja cijelu situaciju i njih dvojica sklope sporazum: Marcus će glumiti da je Willov sin, a zauzvrat smije dolaziti u Willovu kuću igrati ping-pong i uživati u odrescima, što mu mama veganka nikad ne bi dopustila. Will uskoro počne uživati u posjetima i čak se počne i brinuti za dječaka. Zbog tog novog prijateljstva možda i nauči ponešto o sebi i brizi o bližnjima što prije nije mogao ni zamisliti.

NEDJELJA, RTL TV, 20.00, AKCIJSKI FILM, A-Team

Specijalna operativna jedinica CSI-ja u Iraku šalje četiri američka vojnika: „Hannibala“ Smitha (Liam Neeson), „Facemana“ Pecka (Bradley Cooper), B.A. Baracusa (Quinton Jackson) i „Mada“ Murdocka (Sharlto Copley) u tajnu misiju pronalaska ploča za tiskanje novčanica od 100 dolara i više od milijardu dolara. Nakon obavljenog zadatka i povratka u bazu, njihov zapovjednik, general Morrison (Gerald McRaney) ubijen je u eksploziji, a novac i ploče ukradeni su od strane Brocka Pikea (Brian Blooma) i njegovih ljudi. Optuženi za zločin, bez dokaza da su bili ovlašteni i poslani u misiju, vojnici su raspoređeni u četiri različita zatvora na služenje desetogodišnje kazne i nečasno su otpušteni iz službe.

NEDJELJA, HRT2, 20.00, TRILER, Detektiv i dama

Mike Keegan (T. Berenger), sretno oženjeni policajac, upravo promaknut u detektiva, dobiva zadatak čuvati prekrasnu članicu visokog njujorškog društva Claire Gregory (M. Rogers) koja je bila svjedokinja ubojstva što ga je počinio Joey Vanza (A. Katsulas). No Claire inzistira na izlascima i prilikom jednog primanja u Guggenheim muzeju, Vanza joj prijeti. Keegan ga otkriva i uspijeva uhititi, no Vanzini odvjetnici iznude njegovo puštanje. Međutim, u početku hladni odnosi između Claire i Keegana pretvaraju se u ljubav, što otkriva Keeganova žena i prisiljava ga da napusti dom. Vanza ne miruje te šalje ubojicu.

NEDJELJA, HRT1, 20.05, KOMEDIJA, Život je truba

Junaci filma su opušteni jazz-trubač i njegova supruga te njihove obitelji koje su puno sličnije nego što bi se dalo zaključiti na osnovi njihova porijekla. Bojan Navojec nastupa u ulozi opuštenog jazz-trubača koji pokušava pomiriti oca mesara, brata kockara i majku, umirovljenu računovotkinju. U ulozi oca prvi put u hrvatskom filmu pojavljuje se Zlatko Vitez, majku glumi Mirela Brekalo Popović, dok ulogu brata tumači Goran Navojec. U rješavanju obiteljskih razmirica pomaže mu supruga (Iva Babić) te njezini nekonvencionalni roditelji koje tumače Ksenija Marinković i Filip Šovagović.

NEDJELJA, HRT3, 20.30, VESTERN, Bijeg na Divlji zapad

Annie (A. Plummer) i Jenny (D. Lane) djevojke su koje pod utjecajem vestern romana, potkraj 19. stoljeća, odlaze na Divlji zapad u potrazi za pustolovinama. Voze se kao slijepi putnici u vlaku i dožive pljačkaški napad, što oduševi Annie. Nakon tjedan dana pranja posuđa u restoranu, daju otkaz i nastavljaju svoj put na Zapad. Upravo tada u grad dolaze odmetnici, a njih dvije se upoznaju s bandom koja je napala vlak, a predvode je Bill Doolin (B. Lancaster) i Bill Dalton (S. Glenn), no Annie se posebno svidi Bittercreek Newcomb (J. Savage). Međutim, njima je za petama potjera koju predvodi šerif Bill Tilghman (R. Steiger) te moraju napustiti grad. Annie i Jenny odluče krenuti za njima.

NEDJELJA, NOVA TV, 21.10, KOMEDIJA, Obračun legendi

Boksači Henry ‘Razor’ Sharp (Sylvester Stallone) i Billy ‘The Kid’ McDonnen (Robert De Niro) žestoki su rivali. Neposredno prije njihove velike borbe, Henry se odluči povući i umiroviti jer je Billy spavao s njegovom djevojkom. Trideset godina kasnije, boksački promotor Dante Slate (Kevin Hart) nudi im veliku priliku da se vrate u ring i jednom zauvijek poravnaju račune.

NEDJELJA, RTL TV, 22.15, AKCIJSKI TRILER, Nemoguća misija 3

Daleko od nemogućih misija i smrtonosnih akcija, bivši tajni agent Ethan Hunt (Tom Cruise) započeo je novo poglavlje u svom životu – pronašao je srodnu dušu (Michelle Monaghan) i ostao prisutan u IMF-u kao mentor novih agenata. No kada za vrijeme misije nestane jedna od njegovih štićenica (Keri Russell), Huntu je vraćen status aktivnog agenta i dan zadatak okupljanja starog tima te pronalaska otete agentice. Slijedi napeta potraga za Owenom Davianom (Philip Seymour Hoffman), opasnim međunarodnim trgovcem oružjem. Bezosjećajni Davian ubija agenticu i povisuje ulog otevši Huntovu zaručnicu. Suočen s jednim od najopasnijih zločinaca ikad, Hunt mora spasiti život voljene žene i svijeta u još jednoj nemogućoj misiji koja je kombinacija neviđenih eksplozija i spektakularnih potjera po ulicama Berlina, Vatikana, Napulja i Šangaja.

NEDJELJA, HRT2, 22.35, DRAMSKA SERIJA, Sinovi anarhije

U sedmoj, posljednjoj sezoni serije Jax pati zbog Tarine smrti i preda se policiji. U zatvoru sklapa novo savezništvo koje bi trebalo pomoći klubu. Bori se protiv desne ruke Damona Popea, Augusta Marksa. Gemma i Juice u bijegu su i kriju se od kluba. Jax iskorištava klub kako bi se osvetio ljudima za koje misli da su mu ubili ženu. Smrt Bobbyja Munsona samo pojačava njegovu mržnju i dodatno pogoršava Gemmine i Juiceove laži. Dok se Nero trudi naviknuti na Gemmu i njezin stil života, a klub puca po šavovima, Jax je prisiljen na najveću moguću žrtvu kako bi spasio svoje sinove.

NEDJELJA, HRT1, 22.45, TRILER, Đavolji dvojnik

Irački vojnik Latif Yahia (D. Cooper) osamdestih godina sudjeluje u iransko-iračkom ratu, a zbog sličnosti sa sinom Saddama Husseina (P. Quast), Udaya (D. Cooper), pozvan je s bojišnice u Bagdad da mu bude dvojnik. Ne može odbiti jer će mu stradati obitelj. Uday je razmažen diktatorski sin, raskalašen i bahat, uzima sve što mu padne na pamet, živi u raskošnim palačama, vozi Ferrari i njegovim ispadima i nasilju nema kraja. Yahia se nađe u vrtlogu iz kojeg se čini da za njega nema izlaza. Ne zna kome može vjerovati, ali ipak sklapa savezništvo sa zloglasnom Husseinovom konkubinom Sarrab (L. Sagnier) jer želi pobjeći…

Film se temelji na knjizi Latifa Yahije “The Devil’s Double”.

NOVA TV, 23.05, PUSTOLOVNI FILM, Asterix i Obelix u Britaniji

Jedno maleno selo u Britaniji odolijeva napadima moćne rimske vojske, ali njegove snage sve su slabije pa britanska kraljica, šalje svog najvjernijeg časnika Antiklimaxa da potraži pomoć kod Gala, u drugom selu poznatom po otporu Rimljanima. U tom selu Asterix (Edouard Baer) i Obelix (Gérard Depardieu) već imaju pune ruke posla. Njihov poglavnik povjerio im je zadatak da naprave čovjeka od Urbaniksa, njegova dosadnog nećaka koji je stigao iz Lutecea. A zadatak je daleko od realizacije. Kad Antiklimax dođe sa molbom za pomoć, Gali mu odluče dati bačvu njihova čarobnog napitka. Asterix i Obelix će mu se pridružiti u povratku u Britaniju – kao i Urbaniks. Napokon, putovanje pruža izvrsnu priliku za edukaciju mladića. No nažalost, ništa ne ide prema planu.