TV PREPORUKA ZA VIKEND: Za ekrane će nas prikovati utakmica između Hrvatske i Norveške i filmovi Rock’n’roll brod i Građanin opasnih namjera

SUBOTA, NOVA TV, 11.50, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Najdulji tjedan

Conrad Valmont nezreli je Njujorčanin na pragu četrdesete, sin bogate hotelijerske obitelji, koji je cijeli život proveo bez ikakvih briga i odgovornosti. No njegovu razmaženom životu dođe kraj kada u procesu razvoda njegovih roditelja ostane bez novca i nađe se praktički na cesti.Bez novca i doma Conrad se useli svom dugogodišnjem prijatelju Dylanu i pokušava popraviti svoj život, no zaljubi se u Dylanovu djevojku Beatrice. Međutim, Beatrice dozna da je Conrad bez novca, a Dylan otkrije da mu je najbolji prijatelj oteo djevojku.

SUBOTA, HRT3, 14.30, DRAMA, Samo jednom se ljubi

Po završetku rata mladi partizan Tomislav i njegovi partijski drugovi Vule i Mirko zaduženi su organizirati civilni život u gradiću nedaleko Zagreba. Radi obnove i kulturnog uzdizanja širokih masa iz Zagreba su poslani i kazališni glumci, među kojima i lijepa Beba, balerina buržoaskog podrijetla u koju se Tomislav odmah zaljubi. Iako iz dva različita svijeta, par se ubrzo i vjenča. Stignu im Bebini roditelji, zagrebačka građanska gospoda koja ne kriju gađenje spram novog poretka. Osim Bebinih roditelja i Tomislavovi partijski prijatelji ne skrivaju nezadovoljstvo njegovim izborom koji doživljavaju kao izdaju. Tako se Tomislav kao dobar komunist nađe u procjepu između svog privatnog života i očekivanja partijskih drugova.



SUBOTA, HRT1, 20.05, KOMEDIJA, Rock’n’roll brod

Izmišljena radijska postaja “Radio Rock” i njezina ekipa različitih DJ-a puštaju u eter popularnu i rock glazbu s broda usidrenog u Sjevernom moru. Britanska vlada ulaže napore da ih ugasi zbog njima neprihvatljive glazbe jer na radiju žele samo klasiku…

Film obiluje glazbom šezdesetih pa se mogu čuti, među ostalim, grupe The Kinks, The Rolling Stones, The Turtles, Procol Harum, The Beach Boys, The Who, zatim Jimi Hendrix, Duffy, Dusty Springfield itd.

SUBOTA, HRT2, 20.05, DOKUMENTARNI FILM, Tajne Sjevernog mora

Sjeverno more istoznačnica je olujnih plima, prostranih krajolika pod utjecajem plime i oseke, visokih dina i obala krševitih stijena, no također je jedno od najvažnijih sjecišta na putovima ptica selica. Tijekom cijele godine njegove obale ne mame samo turiste nego i bezbrojne tuljane. Sjeverno more nadasve je raznoliko i iznenađujuće nepoznato, a njegov šaroliki podvodni svijet često gotovo nepristupačan. Tijekom nekoliko godina snimanja nad vodom i pod vodom filmska ekipa prikupila je dosad rijetko snimljen, jedinstven dokumentarni materijal. Samo nekoliko dana u godini kitopsine, dužinom i do sedam metara druga najveća riba na svijetu, izranjaju iz mora pred doverskim Bijelim stijenama. U norveškim fjordovima vrebaju još rjeđi grenlandski morski psi.

SUBOTA, RTL TV, 20.20, PRIJENOS, EP U RUKOMETU: Hrvatska – Norveška

U drugoj utakmici novog ciklusa Hrvatsku čeka jedna od najsnažnijih reprezentacija turnira. Prošle godine Norvežani su nam zatvorili put do finala na Svjetskom prvenstvu i tako nam onemogućili da uzmemo medalju (slijedio je poraz Hrvatske od Slovenije za broncu). Najveća zvijezda momčadi je Sagosen, koji uz Nikolu Karabatića igra u PSG-i, ali tu su i šuteri Tonnesen, Rod, Hansen, odlična krila Jöndal i Björnsen, izvrsni golman Bergerud. U dosadašnjem dijelu prvenstva Norveška je izgubila jednu utakmicu, i to tijesno protiv Francuske, ekipe koja ju je svladala i prošle godine u finalu SP-a, no Kauboji nemaju izbora, moraju ponoviti rezultat Francuske i obavezno pobijediti ovu moćnu reprezentaciju.

SUBOTA, NOVA TV, 21.25, AKCIJSKA SERIJA, Smrtonosno oružje

Murtaugh i Riggs istražuju bivšeg mornaričkog specijalca. Murtaugh uviđa sličnost između sumnjivca i Riggsa te shvaća da bi Riggsova veza s osumnjičenim mogla ometati slučaj. Riggs i Murtaugh istražuju razvikani slučaj ubojstva mlade manekenke i otkrivaju strašnu tajnu iza zaključanih vrata vile jedne od najbogatijih obitelji Los Angelesa. Riggs se prisjeća prošlosti kada sazna da je sa slučajem povezan stari prijatelj njegove žene.

SUBOTA, HRT2, 21.35, DOKUMENTARNA SERIJA, Najveće pustolovine u Velikoj Britaniji s Bearom Gryllsom: Yorkshire

U drugoj epizodi Bear Grylls istražuje jedan od najprepoznatljivijih engleskih krajolika, brdski Yorkshire, krećući u iznimnu pustolovinu ovim spektakularnim terenom. Od vrtoglavih visina krševitih vrhova do bujica i brzaca, Bear upoznaje izvanredna stvorenja i utrkuje se s najbržom pticom na planetu, prije negoli, stiješnjen u podzemlju, zakorači u pravu noćnu moru.

SUBOTA, HRT1, 22.25, VESTERN, Legendarni Tombstone

Slavni šerif Wyatt Earp s braćom Virgilom i Morganom te njihove supruge dolaze živjeti u Tombston, gdje se konačno želi smiriti nakon burne karijere čuvara zakona i započeti neki posao. U Tombstonu se u isto vrijeme zatekne i velik Wyattov prijatelj Doc Holliday sa svojom privlačnom partnericom i ljubavnicom Kate. Earpovi i Hollyday ubrzo se sukobe s organiziranom bandom zvanom Kauboji, kojoj na čelu stoje nemilosrdni Curly Bill Brocious, Johnny Ringo i Ike Clanton. Sukob se uskoro pretvori u seriju krvavih obračuna.

SUBOTA, HRT3, 22.25, CRNA KOMEDIJA, Creepshow

Film od pet kratkih priča s prologom i epilogom u kojima se pojavljuje dječak Billy, kažnjen jer čita stripove strave “Creepshow”. Njegov otac Stan objašnjava Billyjevoj majci da ga je morao kazniti zato jer čita ono “smeće”. I dok se ljutit Billy nada da će mu zbog toga oca progutati pakao, začuje se neki zvuk na prozoru njegove sobe. Pojavi se prikaza iz stripa koji je čitao i poziva ga rukom da joj priđe…

Film je hommage popularnim stripovima strave iz pedesetih godina, za koji je scenarij napisao Stephen King. Bio je to njegov scenaristički i filmski debi, dok u ulozi dječaka nastupa njegov sin Joe.

SUBOTA, HRT2, 22.25, DRAMSKA SERIJA, Motel Bates

Norman i majka se spoje i grdne su nevolje na vidiku. Romero se oporavlja uz pomoć staroga prijatelja. Dylan se vraća kući.

SUBOTA, NOVA TV, 23.05, AKCIJSKI FILM, Opasan čovjek

Nakon odsluženih šest godina za zločin koji nije počinio, Shane Daniels izlazi iz zatvora s isprikom države Arizone. Unutar nekoliko sati otkako je slobodan, spletom okolnosti postaje svjedokom ubojstva policajca, koje je počinila kineska mafija, otevši pritom djevojčicu i torbu punu novca od droge. U ovoj uzbudljivoj akciji, Shane odluči pomoći djevojčici, u čemu mu pomaže i ruska, čiji mu šef duguje uslugu, jer je Shane spasio njegovog sina of kineske mafije.

SUBOTA, RTL TV, 23.05, AKCIJSKI FILM, A-Team

Specijalna operativna jedinica CSI-ja u Iraku šalje četiri američka vojnika: „Hannibala“ Smitha (Liam Neeson), „Facemana“ Pecka (Bradley Cooper), B.A. Baracusa (Quinton Jackson) i „Mada“ Murdocka (Sharlto Copley) u tajnu misiju pronalaska ploča za tiskanje novčanica od 100 dolara i više od milijardu dolara. Nakon obavljenog zadatka i povratka u bazu, njihov zapovjednik, general Morrison (Gerald McRaney) ubijen je u eksploziji, a novac i ploče ukradeni su od strane Brocka Pikea (Brian Blooma) i njegovih ljudi. Optuženi za zločin, bez dokaza da su bili ovlašteni i poslani u misiju, vojnici su raspoređeni u četiri različita zatvora na služenje desetogodišnje kazne i nečasno su otpušteni iz službe.

SUBOTA, HRT1, 01.05, TRILER, 7 kutija

Sedamnaestogodišnji Victor (C. Franco) nosi i prevozi stvari na tržnici. Dobio je ponudu da za 100 dolara, od čega će mu odmah dati pola novčanice a kad završi, drugu polovicu, preveze sedam kutija u kojima je nepoznat sadržaj. Posao koji se u početku činio jednostavan počeo se svakim korakom sve više komplicirati.

NEDJELJA, RTL TV, 14.30, SF FILM, Tron: Nasljedstvo

Sam Flynn (Garret Hedlun), 28-godišnji sin Kevina Flynna (Jeff Bridges), koji je 1989. nakon što je promoviran u predsjednika Uprave ENCOMA nestao, danas je većinski vlasnik kompanije iako za nju nije posebno zainteresiran. Situacija se mijenja kada Alan Bradley (Bruce Boxleitner), jedan od glavnih ljudi tvrtke i osobni prijatelj njegovog oca, zatraži od Sama da istraži čudnu poruku na videozidu. Sam u podrumu otkriva veliki kompjuter koji ga transportira u mrežu, virtualnu stvarnost koju je kreirao njegov otac. Sam je ubrzo zarobljen u mreži i prebačen u igre u kojima mora svladati skriveni program Rinzler (Anis Cheurfa). Kada bude ranjen i počne krvariti, Rinzler shvati da je Sam čovjek te ga odvodi do Clua, koji vodi čitav program.

NEDJELJA, NOVA TV, 15.25, KOMEDIJA, Vragolasti Dennis 2

Dan je dobro počeo. G Wilson ima rođendan i pogodite tko se pojavi nepozvan! Dennis i nekoliko njegovih zločestih prijatelja. Nakon što dobije tortu u lice i padne niz stepenice, g. Wilson poželi da Dennis ima nekog drugog starca kojeg bi gnjavio. Njegove su molitve uslišane kad se pojavi Dennisov djed i objavi da će se useliti. Opet je sve u najboljem redu, sve dok g. Wilson ne shvati da stari i da je djed u svemu bolji od njega. Jednoga dana u lunaparku, g. Wilson upozna profesora i njegova pomoćnika Sylvestera koji tvrde da su stručnjaci u pomlađivanju ljudi.

NEDJELJA, HRT1, 17.25, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Priručni zaručnik

Hillary (B. Somerville) je novinarka u novinama i ostala je bez posla jer novine propadaju, čita ih premalo ljudi. No, u ljubavnom je životu sretna, ili bar u to vjeruje: zaručena je za zgodnog i uspješnog Jasona (C. McKenna). No kad Jason dobije ponudu da se zbog posla preseli u Pittsburg, Hillary je malo zbunjena, a njezin kratak trenutak oklijevanja potakne Jasona da ponovno razmisli o njihovim zarukama i shvati da vjerojatno nisu jedno za drugo. Osjećajući se kao gubitnica, Hillary ne zna kako će doći kući na proslavu Dana zahvalnosti roditeljima i sestrama, osobito zahtjevnoj mami punoj očekivanja, i priznati da je upravo ostala i bez zaručnika i bez posla. Prijateljica je nagovara da unajmi lažnog zaručnika, što ona i učini. Među mnogim kandidatima koji su odgovorili na njezin video, ona bira Davida (J. Bridges), simpatičnog glumca bez posla.

NEDJELJA, HRT2, 20.05, DRAMSKA SERIJA, Viktorija

Blažena sreća kraljevskog para ugrožena je kad vojvoda od Sussexa javno ponizi Alberta. Uznemirena muževim nezadovoljstvom, Viktorija odlučuje iskoristiti svu svoju lukavost kako bi Albertu osigurala poštovanje kakvo zaslužuje. No Albert ima svoje zamisli kako dokazati koliko vrijedi.

NEDJELJA, RTL TV, 20.20, PRIJENOS, EP U RUKOMETU: Makedonija – Španjolska

Zemlja s prvakom Europe Vardarom, Makedonija, većini je najugodnije iznenađenje prvenstva, no oni koji prate rukomet znaju kakvu renesansu rukomet u Makedoniji prilazi. Odlična ekipa Makedonije je u prvom krugu natjecanja ostala neporažena i zasjela na prvom mjesto skupine, ispred favorizirane Njemačka. Makedonce su u remiju s Njemačkom, koja je zamalo „pala“, predvodili su legenda Lazarov, Taleski, Manaskov te fantastičan Ristovski s 15 obrana. S druge strane, Španjolska je u svojoj posljednjoj utakmici zabilježila poraz (Danska) te reprezentacija koja brani s srebro iz Eura u Poljskoj 2016., po svemu viđenom, joj se „traži“, a veliki ispit je čeka protiv Makedonca u naletu, koji će pokazat je li ova ekipa Španjolske spremna za visoke dosege.

NEDJELJA, HRT3, 20.25, VESTERN, U sjeni vješala

Matt Dow (J. Cagney) i mladi Dave Bishop (J. Derek) slučajno se sretnu i nastave put zajedno. Pucajući na pticu u letu, prestraše putnike vlaka, koji im bace vreću s novcem misleći da je riječ o pljačkašima. Zbunjeni dvojac požuri u grad vratiti novac, no tamo ih ne dočekaju baš gostoljubivo. Sumnjajući da je riječ o pljačkašima koji su na prepad uzeli vreću novca, šerif iz zasjede puca u Davea. Ali prekasno su shvatili da se radi o zabuni. Daveu će trebati puno volje, a osobito Mattove pomoći, da ikad više ustane i prohoda. Njeguje ga lijepa Šveđanka Helga, u koju se Matt vrlo brzo zaljubi.

NEDJELJA, HRT1, 21.35, DOKUMENTARNA SERIJA, Mistika uspjeha: Asim Kurjak

Asim Kurjak rođen je u Kotor Varoši pokraj Banje Luke, a medicinu završava u Zagrebu. Nakon specijalizacije dječje ginekologije u Londonu, počinje izdavati članke o ultrazvučnoj dijagnostici. Tu se otvara jedno, tada sasvim novo područje u medicini. Time nastaje jedna velika karijera praćena sveučilišnom profesurom, ali i radom na klinici.

NEDJELJA, HRT2, 21.00, KRIMI KOMEDIJA, Ponoćna utrka

Jack Walsh (R. De Niro) je moderni lovac na ucjene. Njegov poslodavac Eddie Moscone (J. Pantoliano) povjeri mu hvatanje mafijaškog knjigovođe Jonathana Mardukasa (C. Grodin) koji je ukrao novac mafijašu Jimmyju Serranou (D. Farina). Walsh ima pet dana da ga dovede iz New Yorka u Los Angeles. Prije nego krene, Walsha grubo presretne agent FBI-a Alonzo Mosley (Y. Kotto) i obavijesti ga da FBI već nekoliko godina prati Serronoa, a Mardukas im je potreban kao svjedok. Walsh vrlo brzo pronađe Mardukasa, no ispostavi se da je to simpatičan čovjek koji pati od raznih fobija, među ostalima boji se letjeti avionom. Stoga krenu vlakom. Suradnik Eddieja Mosconea potajno javi mafijašima da je Walsh pronašao Mardukasa kojeg oni žele likvidirati jer je opasan svjedok. Odsad će za petama Walshu i Mardukasu biti policija, mafijaši, pa čak i drugi lovac na ucjene, Marvin (J. Ashton).

NEDJELJA, NOVA TV, 21.15, KOMEDIJA, Starci

Trideset godina nakon što su završili srednju školu, petorica prijatelja koji su zajedno igrali za školski košarkaški klub okupe se u kući na jezeru kako bi se zajedno oprostili od svojeg pokojnog trenera. Tijekom vikenda shvate da samo zato što su sada odrasli i imaju obitelji ne znači da su izgubili staru iskru mladosti u sebi, pa će dati sve od sebe da učine ovaj vikend nezaboravnim.

NEDJELJA, HRT1, 21.35, DOKUMENTARNA SERIJA, Nova prapovijest: Misterij pernatih zmajeva

Kako su nastale ptice? Otkud perje i let? Nakon stoljeća šutnje ova su pitanja iznova iskrsnula početkom 21. stoljeća kada su u Liaoningu u Kini otkriveni mnogovrsni dobro očuvani fosili pernatih dinosaura. Kod paleontološke istrage svaki novi fosil pomaže u rješenju zagonetke prelaska dinosaura u ptice.

NEDJELJA, RTL TV, 22.20, KRIMI DRAMA, Građanin opasnih namjera

Obitelj Clydea Sheltona (Gerard Butler) brutalno je silovana pa ubijena, a počinitelji Clarence James Darby (Christian Stolte) i njegov sudionik Rupert Ames (Josh Stewart) uhićeni su i izvedeni pred lice pravde. No tužitelj Nick Rice (Jamie Foxx) zbog greške u postupku ne može koristiti DNK s mjesta zločina te ne želeći riskirati da se ubojice oslobode, odluči s Darbyjem napraviti dogovor po kojem bio ovaj priznao krivnju, ali dobio manju presudu jer bi svjedočio protiv Amesa. I zaista, Ames biva osuđen kao vođa u zločinu, iako je bio samo sudionik, a pravi ubojica, Darby, nakon odsluženih nekoliko godina iza rešetaka, odšeta na slobodu.

NEDJELJA, HRT3, 23.05, DOKUMENTARNI FILM, To je Orson Welles

Film Clare i Julije Kuperberg, snimljen u povodu stogodišnjice Wellesova rođenja, prikazuje život i rad ovog velikana filmske umjetnosti u posve novom svjetlu.

Filmski virtuoz dječjeg lica, Orson Welles, svojom je radio-dramom “Rat svjetova” izazvao paniku i uvjerio cijelu Ameriku da su Zemlju napali izvanzemaljci. Bile su mu samo 23 godine, a u svojoj 25. godini režirao je “Građanina Kanea”.

Britanski filmski institut dvaput ga je proglasio najvećim filmskim redateljem svih vremena.

Film preispituje uvriježeno mišljenje da je Wellesova karijera nakon sjajnih početaka i “Građanina Kanea” krenula silaznom putanjom te otkrivamo kako je Welles do kraja svog burnog života snimao intrigantne, duboko emotivne i tematski i stilski raznolike filmove.

NEDJELJA, HRT1, 23.10, TRILER, Crna nedjelja

U Bejrutu izraelski agenti predvođeni pukovnikom Mossada Davidom Kabakovom (R. Shaw) uništavaju palestinsku terorističku grupu, no njezina najopasnija članica Dahlia Ivay (M. Keller) uspijeva pobjeći. Dahlia potom stiže u Ameriku kako bi s vijetnamskim veteranom, pilotom Michaelom Landerom (B. Dern), tonama plastičnog eksploziva raznijela stadion u Miamiju tijekom održavanja Superbowla – finalne utakmice američkog nogometa. Lander je ratni veteran obolio od PTSP-ja, koji nakon raspadi obitelji i mučenja u vijetnamskim logorima priželjkuje osvetu domovini. U Ameriku stiže i Kabakov, neprekidno za petama lijepoj i okrutnoj Dahliji.

NEDJELJA, RTL TV, 00.20, POVIJESNI RATNI FILM, Alamo

Sam Houston (Dennis Quaid) pokušava uvjeriti okupljene na jednoj proslavi kako je Teksas obećana zemlja te ih nagovara da se nasele u državi koja graniči s Meksikom. Kada Houston susretne Davida Crocketta (Billy Bob Thornton), koji nedavno nije uspio ući u Kongres, objašnjava mu da kao imigrant u Teksasu dobiva više od dva km2 zemlje, prema svom izboru.