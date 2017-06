TV PREPORUKA ZA VIKEND: Vjerojatno će najuzbudljivije biti finale Lige prvaka i praćanje rezultata drugog kruga lokalnih izbora

SUBOTA, HRT2, 17.00, DOKUMENTARNI FILM, Prvi olimpijac

Otkriće jedinog očuvanog kostura pradavnog sportaša pruža jedinstven pogled u poseban svijet – spektakl antičkih Olimpijskih igara.

U bogato urešenom obrednom sarkofagu na jugu Italije leži 2500 tisuće godina star kostur grčkog sportaša. Uz pomoć suvremene forenzike, specijalnih efekata i akcijske drame ovaj dokumentarac rekonstruira svijet prvih olimpijaca.

Detaljna znanstvena ispitivanja otkrivaju fascinantne detalje o životu tog sportaša.



SUBOTA, RTL TV, 20.00, ANIMIRANI FILM, Avanture Peabodyja i Shermana

Mr. Peabody je poslovni magnat, izumitelj, znanstvenik, gurman, dvostruki olimpijski pobjednik, genij i…pas. Koristeći svoj genijalni izum, stroj kojim putuje kroz vrijeme, Mr. Peabody i njegov usvojeni sin Sherman iz prve ruke svjedoče događajima koji su ostavili neizbrisiv trag te susreću važne povijesne osobe. No kada Sherman prekrši pravilo putovanja kroz vrijeme, zajedno s ocem mora popraviti počinjenu štetu dok Peabody istovremeno mora uspješno ispuniti svoju drugu dužnost – biti dobar roditelj.

SUBOTA, HRT1, 20.05, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Djevojka mog prijatelja

Tank (D. Cook) i Dustin (J. Biggs) su prijatelji, ali vrlo su različiti. Dok je Dustin sklon trajnim vezama, Tank je ženskar i voli biti samac. Poznanici mu čak plaćaju da se sastane s njihovim djevojkama koje su ih ostavile jer se nadaju da će ih njegovo prostačko ponašanje vratiti. Jednog dana Dustin mu se požali da djevojka kojoj je izjavio ljubav, Alexis (K. Hudnos), želi s njim biti samo prijatelj. Tank je spreman pomoći prijatelju pa organizira slučajan susret s Alexis i dogovori izlazak. Ponaša se primitivno, ali čini se da je Alexis tvrd orah. Osim toga vrlo je privlačna, duhovita i vrckava. Tanku je to izazov, ali polako se zaljubljuje u nju i taji pred Dustinom što se zbiva.

SUBOTA, HRT2, 20.35, NOGOMET, LIGA PRVAKA – FINALE: Real Madrid – Juventus

Hoće li Real Madrid postati prvi klub koji je u Ligi prvaka obranio naslov ili će se Juventus po treći put uspeti na krov Europe, pitanje je na koje ćemo odgovor dobiti u subotu navečer kada je na rasporedu veliko finale u Cardiffu.

Finale je to u kojem ćemo opet gledati hrvatske nogometaš. Luka Modrić i Mateo Kovačić bit će s jedne strane dok će s druge biti Mario Mandžukić.

Modrić može postati prvi hrvatski nogometaš koji se tri puta uspeo na krov Europe, dok bi u slučaju Juventusove pobjede, Mandžukić postao prvi hrvatski nogometaš koji je s dva različita kluba bio pobjednik Lige prvaka nakon što je već slavio s Bayernom.

Ova dva kluba već su s jednom našli u finalu. Bilo je to 1998. kada je Real slavio golom Predraga Mijatovića. Je li sazrelo vrijeme za veliku osvetu uskoro ćemo doznati.

SUBOTA, NOVA TV, 21.30, AKCIJSKA KOMEDIJA, Šangajsko popodne

U ovom urnebesnom vesternu smještenom u 19. stoljeće, Chon Wang (Jackie Chan) je nespretni stražar kineskoga cara. Kada netko otme princezu Pei Pei iz Zabranjenoga grada, Wang osjeća odgovornost i inzistira na tome da se pridruži ostalim stražarima koji su poslani da spase princezu u SAD. Wang stiže u saveznu državu Nevadu i ulazi u trag otmičarima, no ubrzo je odvojen od ostataka skupine i igrom slučaja dobije novoga partnera u potrazi – sitnoga pljačkaša Roya O’Bannona (Owen Wilson) koji si umišlja da je opasniji nego što zaista jest. Zajedno ulaze u avanturu, a neuspjesi im se nižu.

SUBOTA, RTL TV, 22.00, HUMORNA DRAMA, Parada

Mladi homoseksualni par, Radmilo (Miloš Samolov) i Mirko (Goran Jevtić) žive zajedno, ali u tajnosti zbog osuda i napada zadrte zajednice. Radmilo (35) je uspješan veterinar koji ne želi isticati svoju seksualnu orijentaciju, no podržava partnera Mirka (30), čiji je san organizirati prvu uspješnu gay paradu u Beogradu. Pride je 2001. godine završen nasiljem i krvoprolićem na ulicama ovog milijunskog grada, ali Mirko želi da se osam godina kasnije okupljanje ipak dogodi iako situacija ni danas nije ništa bolja u glavnom gradu Srbije. Nacionalističke i neonacističke organizacije ujedinjuju se u pokušaju da još jednom spriječe povorku.

SUBOTA, HRT3, 22.30, DRAMA, Njemačka nulte godine

Berlin, 1945. godine, neposredno nakon Drugog svjetskog rata. Trinaestogodišnji dječak Edmund Kohler (E. Moeschke) živi u stanu u kojem osim obitelji kojoj je stan prije rata pripadao živi još nekoliko obitelji koje su ostale bez krova nad glavom. Edmundov otac teško je bolestan, sestra Eva druži se s američkim vojnicima, izbjegavajući čini se prostituiranje, a brat Karl-Heinz ne može privređivati za obitelj, budući da se još nije prijavio nakon okončanja rata vlastima, strahujući zbog činjenice da je bio njemački vojnik. Želi li preživjeti i pomoći svojoj obitelji, dječak je prinuđen raditi svašta.

SUBOTA, HRT1, 22.35, AKCIJSKI TRILER, Alex Cross

Psiholog i policijski poručnik dr. Alex Cross (T. Perry) u potrazi je za višestrukim ubojicom zvanim Picasso (M. Fox). Cross sa svojim partnerom Kaneom (E. Burns) odlazi na poprište zločina, žrtva je poslovna žena Fan Yau (S. Jacobsen). Iz tragova okrutnog mučenja i ubojstva Fan Yau Cross zaključuje da se vjerojatno radi o vojniku iz specijalnih postrojbi. Pronađen je i crtež ugljenom koji stilom podsjeća na slikara Picassa i upućuje na sljedeću metu.

SUBOTA, HRT2, 23.05, DOKUMENTARNI FILM, Tiger Woods – Uspon i pad

Otkrića o privatnom životu najboljeg svjetskog igrača golfa potresla su svijet u studenome 2009. godine. Ovaj senzacionalni dokumentarac priča priču o tome što se doista dogodilo. Čut ćemo razgovor s ključnim zakulisnim igračima: djevojkama, insajderima iz Tigerova tima i ljudima koji su ga srušili s pijedestala.

Reporter koji je prvi razotkrio skandal objavljuje i otkriće o navodnom Tigerovu tajnom djetetu. Također, po prvi put Michelle Braun, holivudska madam koja je Tigeru osiguravala djevojke, otkriva njegov tajni seksualni život, uključujući i iznose koje je trošio te njegove posebne zahtjeve.

SUBOTA, NOVA TV, 23.30, AKCIJSKI FILM, Smrtonosni let

John Sands (Steven Seagal) je specijalni agent koji radi za tajnu sekciju Američkog zrakoplovstva. Kada njegovo iskustvo te razna sudjelovanja u tajnim misija počinju predstavljati problem, vojni vrh ga odluči zatvoriti te mu potpuno izbrisati sjećanje. Sands ipak uspije pobjeći iz svog dobro čuvanog centra, no tada se suoči s činjenicom kako može biti slobodan. Skupina je otela avion bombarder koji je bio na tajnoj misiji, a Sandsu vojska ponudi primamljivu ponudu. Naime ukoliko vrati avion dobit će natrag svoju slobodu. No ukoliko John ne uspije vratiti avion, on će dopasti u ruke terorista te tako ugroziti sve ljude na zemlji.

SUBOTA, HRT3, 23.40, DRAMA, Putovanje u Italiju

Bračni par (I. Bergman i G. Sanders) stiže iz Velike Britanije automobilom u Italiju kako bi prikupio dokumente vezane uz naslijeđivanje lijepe vile u blizini Napulja. Njih dvoje su dobrostojeći ljudi među kojima više nema ni ljubavi ni razumijevanja. Nju zanima likovna umjetnost i poezija, a njega samo poslovi. Poslijeratna siromašna, ali senzualna Italija za njih je šok. On očijuka s poznanicom koja dolazi u vilu, a žena se osjeća napuštenom.

SUBOTA, HRT2, 00.00, KRIMI SERIJA, Ubojstva u Sandhamnu

Četvrta sezona švedske kriminalističke serije temeljene na romanu Vivece Sten “Noćas umireš” priča je o osveti i opsesiji. Alexandra Rapaport, Jakob Cedergren i Sandra Andreis ponovno su u glavnim ulogama.

Idilični ljetni spokoj Sandhamna je narušen kad studenta Marcusa Nielsena pronađu mrtvog. Sve ukazuje na samoubojstvo, no njegova majka ne vjeruje da bi si on oduzeo život. Inspektor Thomas Andreasson i Mia Holmgren iz policijske postaje Nacka vode istragu i otkrivaju da je Marcus imao dogovorene sastanke s bivšim vojnim komandosima. Istraga ih vodi do vojne baze Korsö nedaleko od Sandhamna, gdje su nekoć obučavani komandosi.

Još jedan čovjek povezan s Korsöom umire. Je li riječ o nekoj skrivenoj tajni iz prošlosti?

Nora Linde je radoznala i pokušava otkriti kakve tajne krije Korsö pa se malo-pomalo umiješa u istragu.

NEDJELJA, NOVA TV, 11.15, KRIMI FILM, Jesse Stone: Hladnokrvno ubojstvo

Jesse Stone (Tom Selleck) je bezosjećajan šef policije u Paradiseu. Iako Stone ima veliko srce, nije od onih koji pokazuju svoje osjećaje te često zaviri u čašicu kada mu posao postane pretežak. Nakon niza neriješenih ubojstava u Paradiseu, Stone počinje sumnjati na Andrewa Lincolna (Reg Rogers) i njegovu ženu Briannu (Jane Adams), par ekscentričnih umjetnika oduševljenih nasiljem. No kad silovanu 16-ogodišnju Candace Pennington (Alexis Dziena) mama i tata dovedu k Stoneu, on je zbunjen reakcijom roditelja te se pita jesu li ubojstva i silovanje povezani.

NEDJELJA, HRT1, 14.00, TALK SHOW, Nedjeljom u dva

Gost emisije Nedjeljom u dva je slovenski poduzetnik Igor Akrapovič. Čovjek koji proizvodi najbolje ispušne sustave na svijetu i koji ima godišnji promet preko 100 milijuna eura govorit će o tome kako je uspio u biznisu, a komentirat će i hrvatsko-slovenske odnose.

NEDJELJA, RTL TV, 14.05, PUSTOLOVNI SPEKTAKL, Pirati s Kariba: Prokletstvo crnog bisera

Kapetan Jack Sparrow (Johnny Depp) stiže u luku Port Royal na Karibima. Iste večeri u nju uplovljava gusarski brod pirata Barbosse (Geoffrey Rush) koji otima guvernerovu kći Elizabeth Swann (Kiera Knightley). Ona posjeduje vrijednu ukletu kovanicu koja gusare transformira u žive mrtvace. Will Turner, kovač u Port Royalu, zaljubljen je Elizabeth pa angažira Sparrowa da krenu u potragu i spas njegove voljene djevojke.

NEDJELJA, HRT2, 14.55, AKCIJSKI PUSTOLOVNI FILM, Leteći klinci

Kyle (R. McClendon) je novi dječak u školi i već prvi dan upada u nevolje, jer se usudio usprotiviti razrednom zlostavljaču kako bi obranio njegovu žrtvu. Ta žrtva, Jason (J. James), i Kyle, brzo su postali najbolji prijatelji, no zajedno su, čini se, bili mamac za nevolje. Jednom prilikom našli su se u hangaru na malom aerodromu, na kojemu je radio Jasonov ujak Ed (D. Gettling), pilot, baš u trenutku kad su dvojica gangstera unosila u avion nešto za što nisu željeli imati svjedoka.

NEDJELJA, HRT3, 15.00, DRAMA, Slučaj Paradine

Uspješni i cijenjeni odvjetnik Anthony Keane (G. Peck) postaje branitelj u takozvanom slučaju Paradine, u kojem je imućna Maddalena Anna Paradine (A. Valli) optužena za umorstvo trovanjem svog slijepog supruga, poštovanog ratnog heroja. Gospođa Paradine za Keanea postaje neshvatljiva zagonetka, žena od malo riječi, kojom, iako je oženjen divnom ženom Gay (A. Todd), postaje potpuno opsjednut. I dok se čini da svi oko njega sumnjanju u njezinu nevinost, Keane je odlučan s njezina imena skinuti krivnju, te otputuje u Francusku kako bi došao do sobara pokojnog Paradinea, mladog atraktivnog Andrea Latoura (L. Jourdan) i pokušao dokazati da je starac počinio samoubojstvo. No to će biti pogrešan korak, jer Maddalena neće biti oduševljena Latourovim upletanjem u istragu

NEDJELJA, HRT1, 17.40, DOKUMENTARNA SERIJA, Cestovnica – Jozefina

Jozefina – tajnovita, dotjerana – vodi nas od Karlovca do Senja. Još ne tako davno putnici su na prijevojima Kapela i Vratnik zastajali ne bi li udahnuli svjež zrak, uživali u pogledu ili kada bi motor “fiće” zakuhao. Jozefinom se u vrijeme našeg prvog “narodnog vozila” putovalo u Dalmaciju – drugih cesta još nije bilo. Zbog iznimnog osjećaja za lijepo njezinih graditelja, estetski je uzor naše povijesne cestogradnje.

NEDJELJA, NOVA TV, 18.15, INFORMATIVNA EMISIJA, Specijal: Izbori 2017.

U izbornoj noći, informacije vezane za izbore gledateljima će iz studija donositi uigran dvojac Mislav Bago i Ivana Brkić Tomljenović te stručni komentator prof. dr. sc. Tihomir Cipek, a u studiju će se izmjenjivati i mnogi drugi gosti. Za reakcije s terena i iz stožera političara bit će zadužena reporterska lica informativnog programa: Andrija Jarak, Tatjana Krajač, Barbara Štrbac, Josipa Krajinović, Martina Bolšec Oblak, Ivan Forjan te dopisnici Nove TV: Anita Martinović, Marina Bešić Đukarić, Sofija Preljvukić, Paula Klaić, Mario Jurič, Šime Vičević, Marko Balen i Petra Fabian. O najnovijim informacijama iz Državnog izbornog povjerenstva još će jednom izvještavati Petar Pereža. Podatke, analize i procjene izbornih rezultata gledatelji će ponovno pratiti u najmodernijem 3D prikazu koji je trenutačno jedinstven na domaćem, ali i stranom televizijskom tržištu.

NEDJELJA, RTL TV, 20.00, AKCIJSKI SF FILM, Enderova igra

U namjeri da istrijebi ljude, rasa izvanzemaljca Formics, opustoši Zemlju. Pedeset godina kasnije, odlučniji nego ikada, ljudi nastoje uzvratiti udarac tehnološki superiornoj rasi napadača. Među talentiranom djecom, koju trenira tzv. Internacionalna flota da postanu zapovjednici, koji će jednog dana voditi u pobjedu, nalazi se povučeni i genijalni kadet Andrew “Ender” Wiggin (Asa Butterfield), koji privuče pažnju pukovnika Hyruma Graffa (Harrison Ford) i majorice Gwen Anderson (Viola Davis).

NEDJELJA, HRT2, 20.05, DOKUMENTARNI FILM, Najstariji kompjutor na svijetu

Godine 1901. grupa ronilaca koja je istraživala drevnu olupinu u blizini otoka Antikitere na južnoj obali Grčke pronašla je tajanstveni predmet u jednoj od najvećih riznica starogrčkog blaga svih vremena. Bio je to grumen ovapnjene bronce, u kojoj su bili ostaci mnogo zupčanika, međusobno stopljenih nakon godina provedenih pod morem. Izgrižena masa zapravo je bila mehaničko računalo kojim se moglo gledati u budućnost.

Dvije tisuće godina star predmet, ne veći od suvremenog krilnog računala, danas se smatra najstarijim računalom na svijetu, načinjenim za pokazivanje položaja Sunca, Mjeseca i planeta, kao i za predviđanje pomrčine i računanje vremena za održavanje drevnih Olimpijskih igara.

NEDJELJA, HRT3, 20.30, VESTERN, Pljačkaško gnijezdo

U razbojničkom napadu na kočiju jedan čovjek je smrtno stradao i ukradena je kasa. Vlasnik kočije, Brad (T. Holt), saznao je da je jedan od pljačkaša u zatvoru pa mu se on tamo pridružio. Organizirao je bijeg i poveo zatvorenika Pattona sa sobom nadajući se da će ga ovaj odvesti do pljačkaškog gnijezda…

Snimljeno prema romanu Zanea Greya.

NEDJELJA, HRT2, 21.00, KOMEDIJA, Stara gunđala

U snijegom okovanoj Wabashi u Minnesoti dvojica postarijih susjeda John Gustafson (J. Lemmon) i Max Goldman (W. Matthau) ne prestaju vrijeđati jedan drugoga, iako su bili najbolji prijatelji. Kada se u gradu pojavi atraktivna Areil Truax (Ann-Margret) njihovo suparništvo dosegne vrhunac. Areil u početku odluči viđati Johna, ali ubrzo počne izlaziti i s Maxom. Istodobno, John ima problema s kućom jer mu zbog dugova prijeti zapljena, a posjeti ga i kći Melanie (D. Hannah) kojoj u životu također ne cvjetaju ruže. Maxov sin Jacob (K. Pollak) upravo u Melanie ugleda svoju priželjkivanu srodnu dušu.

NEDJELJA, HRT2, 22.45, KRIMI SERIJA, Svjedoci

Kaz Gorbier je uhvatio Paula Maisonneuvea. Sandra Winckler sada sama rješava zagonetku. Zna da Kaz Gorbier ne radi sam. Ako on ne iskapa tijela, tko to radi? Gdje se skriva istina? I kako da spasi Paula Maisonneuvea od sigurne smrti?

NEDJELJA, NOVA TV, 00.15, AKCIJSKI TRILER, Bjegunac

Doktor Richard Kimble (Harrison Ford) imao je savršeni život: predivnu ženu Helen (Sela Ward), liječničku karijeru i skupocjenu kuću. Sve do one noći kad mu je ubijena žena. Nakon što mu umre na rukama, Kimble biva osuđen za njeno ubojstvo. Na putu prema kaznionici Kimble pobjegne, odlučan da nađe ubojicu svoje žene. Uhvaćen u noćnoj mori iz koje se ne može probuditi, dr. Richard Kimble postaje bjegunac kojeg lovi savezni šerif Sam Gerard (Tommy Lee Jones).