TV PREPORUKA ZA VIKEND: Uz sedmi nastavak X-Mena tu su još i Robocop, Na rubu, Otmica i Doc Savage: Čovjek od bronce

SUBOTA, HRT1, 10.40, HUMORISTIČNA SERIJA, Uvijek otvoreni

Arkwright ponovno pokušava namamiti sestru Gladys u svoje ljubavne šape. Gotovo da uspije, no onda propadne u podrum i zatreba njezinu profesionalnu pomoć, ali ne onakvu kakvoj se nadao.

SUBOTA, RTL TV, 20.00, AKCIJSKI SF FILM, X-Men: Dani buduće prošlosti

U budućnosti su mutanti i ljudi, koji im pomažu, mete robota koji se nazivaju Sentineli. Oni su gotovo nepobjedivi te imaju moći, poput Mystique, da se transformiraju. Ta moć omogućena im je 1973. kada je Mystique (Jennifer Lawrence) zarobljena pri pokušaju atentata na doktora Bolivera Traska (Peter Dinklage), izumitelja Sentinela. Profesor Xavier (Patrick Stewart, James McAvoy), Wolverine (Hugh Jackman), Magneto (Ian McKellen, Michael Fassbender), Storm (Halle Berry), Kitty Pryde (Ellen Page), Colosus (Daniel Cudmore), Iceman (Shawn Ashmore), Bishop (Omar Sy) Warth, Blink (Bingbing Fan), Sunspot (Adan Canto) kriju se u zabitom dijelu Kine. Xavier timu daje do znanja da im je jedina šansa za preživljavanje u svijetu u kojem su nadjačani povratak u 1973. pa šalje Wolverina da spriječi Mystique u pokušaju ubojstva Traska.



SUBOTA, HRT2, 20.00, KRIMI TRILER, Na rubu

Bivši policijac (S. Worthington) prijeti da će skočiti s krova hotela na Manhattanu, a policajac koji se zatekne u blizini odmah nazove centar za obavješćivanje. Pristižu specijalci, vatrogasci, ali i psihologinja (E. Banks) koja će razgovarati s potencijalnim samoubojicom i pokušati ga nagovoriti da siđe. Međutim, stvari nisu tako jednostavne i jasne kakvima se čine. Istodobno je u tijeku najveća pljačka dijamanta.

SUBOTA, NOVA TV, 21.20, AKCIJSKI FILM, Robocop

Godina je 2028. i multinacionalni konglomerat OmniCorp predvodnik je razvoja robotske tehnologije. Kad Alex Murphy (Joel Kinnaman) – brižni suprug, otac i vrijedan policajac koji daje sve od sebe da iskorijeni zločin i korupciju u Detroitu – zadobije teške ozljede, OmiCorp prepozna priliku da proizvede policajca koji će biti kombinacija robota i čovjeka. Konglomerat na projektu RoboCop samo želi zaraditi dodatne milijarde, no nisu računali na jednu stvar – unutar robotskog odijela nalazi se pravi čovjek u potrazi za pravdom.

SUBOTA, HRT2, 21.40, DOKUMENTARNI FILM, Nepoznato o poznatome

U ovome dokumentarcu dobitnik Oscara Errol Morris (Magla rata) donosi fascinantan portret Donalda Rumsfelda, impozantnog ministra obrane u administraciji Georgea Busha ml. i glavnog organizatora rata u Iraku.

Umjesto konvencionalnog intervjua Morris pušta Rumsfelda da nastupi i objasni svoje “pahuljice” – golem arhiv dopisa koje je gotovo pedeset godina pisao u Kongresu, Bijeloj kući, u svojoj tvrtki i dvaput u Pentagonu. Ti dopisi pružaju uvid u povijest – no ne vidimo što se doista dogodilo, već ono što Rumsfeld želi da vidimo.

SUBOTA, HRT1, 22.20, ROMANTIČNA DRAMA, Začin za brak

Priča o odanom bračnom paru, Kay (M. Streep) i Arnoldu (T. Lee Jones), koji je trideset godina zajedno i želi osvježiti svoju rutinu. Kay je ta koja želi malo začina u njihovom zajedničkom životu i kad čuje za poznatog stručnjaka za parove (S. Carell) u Great Hope Springsu, nagovara muža da odu tamo na tjedan dana i posjete terapeuta. Uspjela je tvrdoglavog Arnolda uvjeriti da trebaju otputovati, ali s terapijom ide teže.

SUBOTA, HRT3, 22.10, ROMANTIČNA DRAMA, Carrie

Carrie (J. Jones) dolazi vlakom u Chicago s velikim ambicijama. Zaposli se na šivanju cipela i sva joj zarada odlazi na stan i hranu koju plaća sestrinom mužu. Kad se ozlijedi na poslu, dobije otkaz. U pomoć joj priskače trgovački putnik kojeg je upoznala u vlaku i povede je u otmjeni lokal koji vodi George Hurstwood (L. Olivier). Uskoro će Carrie pobjeći s Hurstwoodom u New York i početi karijeru glumice…

Snimljeno prema istoimenom romanu Theodora Dreisera. Redatelj W. Wyler u Veneciji je nominiran za Zlatnog lava, a film je također nominiran u dvije kategorije za Oscara i dvije za BAFTA-u.

SUBOTA, RTL TV, 22.50, TRILER, Paranoja

Nakon očeve smrti, Kale Brecht (Shia LaBeouf) se počinje pomalo problematično ponašati, sve dok se jednoga dana ne nađe u kućnom pritvoru, koji mu je sud dodijelio nakon još jednog incidenta. Kako bi vlasti bile sigurne da prijestupnik svoju kaznu doista izdržava, oko noge mu je pričvršćena elektronska naprava koja šalje signale o tome gdje se nalazi. Dok njegova majka Julie (Carrie-Anne Moss) danonoćno naporno radi kako bi ga uzdržavala, Kale nema pametnija posla pa počinje špijunirati svoje susjede. Kao voajera, Kalea najviše zanima tajanstveni susjed za kojega posumnja kako je riječ o serijskom ubojici. Kada se gospodin Turner (David Morse) zainteresira za Julie, Kale će dobiti priliku za provjeru svojih sumnji.

SUBOTA, NOVA TV, 23.25, AKCIJSKI FILM, Snajper 5

Nemilosrdni ubojica rješava se osoba na visokim položajima u američkoj vojsci. Kad narednik Brandon Beckett (Chad Michel Collins) sazna da je jedan od ubijenih njegov otac, legendarni snajperist Thomas Beckett (Tom Berenger), on odmah kreće u akciju kako bi se osvetio krivcu. No kad ga njegov otac – koji je ipak živ – spasi od zasjede, Brandon shvati da je on samo pijun u igri svojih nadređenih. Na Brandonu i Thomasu je da ih zaustave prije nego što postane prekasno.

NEDJELJA, LAUDATO TV, 10.00, VJERSKI PROGRAM, Nedjelja Muke Gospodnje – Cvjetnica

Uoči Velikog tjedna vjernici se prisjećaju Isusovog ulaska u Jeruzalem gdje su ga obični ljudi dočekali kao svoga spasitelja, a vjerski vođe i društvene vlasti ga odbacuju, odnosno šalju u smrt na križu. Sveti Otac predvodit će procesiju s palminim granama na Trgu sv. Petra u Vatikanu te predslaviti svetu misu i molitvu Angelusa. Na Nedjelju Muke Gospodnje također se obilježava XXXII. Svjetski dan mladeži, ove godine s temom iz Lukina Evanđelja ‘Velika mi djela učini Svesilni’ (Lk 1,49). Papina će riječ na Cvjetnicu imati osobitu poruku za mlade diljem svijeta.

NEDJELJA, RTL TV, 12.35, DRAMA, U zemlji žena

Carter Webb (Adam Brody) mladi je scenarist porno filmova koji živi u Los Angelesu zajedno sa svojom djevojkom, starletom Sofijom (Elena Anaya), koja ga jednog dana odluči napustiti. Shrvan, Carter odlazi majci koju nalazi uplakanu. Naime, Carterova baka Phyliss (Olympia Dukakis) tvrdi da umire pa majka planira otići k njoj u Michigan. Carter ponudi da on pođe umjesto nje kako bi se brinuo o baki jer ionako želi promijeniti život, ostaviti trenutnu profesiju te ujedno napisati biografsku priču na kojoj radi već jedanaest godina. U međuvremenu, Paige (Makenzie Vega) i Lucy (Kristen Stewart), koje žive preko puta bake Phyliss, vraćaju se kući iz škole, gdje Lucyina majka Sarah (Meg Ryan) dočekuje kći s lošim vijestima vezanim za svoje zdravlje.

NEDJELJA, HRT3, 15.00, LJUBAVNA DRAMA, Stanica Termini

Dok je bila u posjetu rođacima u Rimu, udana Amerikanka Mary Forbes (J. Jones), upustila se u vezu s mladim Talijanom, Giovannijem (M. Clift), kojeg je slučajno upoznala. Prije povratka mužu odluči prekinuti vezu, ali to nije nimalo lako…

Za ovaj film kostimograf je bio Christan Dior i nominiran je za Oscara 1955., a redatelj De Sica nominiran je u Cannesu 1953. na filmskom festivalu za Veliku festivalsku nagradu.

NEDJELJA, NOVA TV, 15.55, PUSTOLOVNI FILM, 10.000 prije Krista

Mladi lovac D’Leh (Steven Strait), pripadnik plemena koje živi u zabačenome planinskom području, pronašao je ljubav svoga života, prelijepu Evolet (Camilla Belle), pa kad je otme banda tajnovitih ratnika kamp plemena Yaghal, D’Leh predvodi malu skupinu lovaca do kraja svijeta kako bi je spasio. Morat će se boriti protiv prapovijesnih grabežljivaca, preživjeti surove klimatske uvjete te shvatiti da sudbina njegova plemena leži u carstvu o kojem nisu ni sanjali, gdje se piramide uzdižu do neba i gdje se moraju suočiti s okrutnim bogom. D’Leh napokon shvaća da njegova uloga nije samo da spasi Evolet, nego i cijelu civilizaciju.

NEDJELJA, RTL TV, 20.00, AKCIJSKI TRILER, Otmica

Nathan Price (Taylor Lautner) i Karen (Lilly Collins) pronađu internetsku stranicu na kojoj se nalaze fotografije djece koja su nestala ili za koje se pretpostavlja da su oteta. Kada kompjuterski postaraju jednu od fotografija, otkriju da je na njoj Nathan kada je bio dijete. Kada Nathan nazove agenciju, osoba koja se javi traži više informacija, ali se on prestraši i poklopi slušalicu. Traži objašnjenje od svojih roditelja, ali oni su ubrzo ubijeni pa se Nathan da u bijeg.

NEDJELJA, HRT2, 20.00, KRIMI SERIJA, Zajedno protiv zločina

Tommyja zamijene za Drennana, kriminalnog genija koji stiže sa sjevera kako bi se pridružio Brownovoj bandi, a Tuppence se zapošljava kao sluškinja kod sopranistice na zalazu karijere, Rite Vandemeyer, čija je povezanost s Brownom više nego sumnjiva. Istraga naš dvojac vodi sve dublje i dublje u Brownov svijet i postaje sve opasnija. Tommy se pokušava othrvati iskušenjima u jazbini bande usred Sohoa kako bi pretražio sve njezine skrivene zakutke u potrazi za Jane. Pritom ga uhvate pa se mora vratiti sutradan i pokušati iznova.

NEDJELJA, HRT1, 20.10, DRAMA, Ne dao Bog većeg zla

Šezdesete su zakucale i na vrata bjelovarske obitelji Ančić. Nova će epoha ostaviti neizbrisive tragove na članovimna obitelji – ocu Branku, isprva odgovornom partijcu koji se s propašću svog poduzeća baca u privatne poduzetnike, nanovo oživjevši obiteljski klesarski zanat; majci Nevenki koja uz stalni posao nastavnice pokušava biti što savjesnija žena, majka, sestra, snaha i domaćica; baki Ruži kojoj se polako ali sigurno prikrada neizbježna senilnost; ujaku Emilu, sitnom šverceru i muljatoru u stalnom sukobu s narodnom milicijom; maloj seki Bibi, obiteljskoj komentatorici i zajedljivki koja se mora pomiriti sa svojim odrastanjem; te napose Fruli, plahom dječaku koji sve promjene u obitelji i oko nje budnim okom prati i upija i pokušava samom sebi stvoriti sliku što je on zapravo, to jest što se od njega očekuje da bude.

NEDJELJA, NOVA TV, 20.10, SHOW, Tvoje lice zvuči poznato

Bojana Jambrošića vidjet ćemo u liku pjevača sastava Kool & The Gang, a Miu Anočić Valnetić kao Bizzu iz Bolesne braće. Nives Clezijus će zarepati kao Coolio, a Daniel Bilić transformirat će se u Johna Travoltu i zaplesati na hit iz filma ‘Pakleni šund’. Dalibor Petko utjelovit će Moryja Kantéa, a Mario Roth postat će Maja Šuput. Anu Gruicu gledat ćemo kao Tajči, a Ivana Mišerić postaje Britney Spears!

NEDJELJA, HRT3, 20.30, VESTERN, Zlatni snovi

Rudarski inženjer Larry Sutton (R. Scott) udružio se s prgavim zamjenikom šerifa Texom Murdockom (C. Sale) da zajedno riješe nekoliko tajanstvenih ubojstava kod starog rudnika radija. Vlasnik rudnika je na samrti, a obitelj čeka da on umre da dođu do naslijeđa…

Snimljeno prema neobjavljenom romanu Zanea Greya “Golden Dreams”.

NEDJELJA, HRT2, 21.00, AKCIJSKI PUSTOLOVNI FILM, Doc Savage: Čovjek od bronce

Borac protiv kriminala Doc Clark Savage (R. Ely) s Arktika se vratio u New York i saznao da mu je otac umro u prilično nejasnim okolnostima u srednjoameričkoj državi Hidalgo. Dok pregledava očeve papire, pokušaju ga ubiti. To je bilo dovoljno da krene sa svojom ekipom u Hidalgo gdje je njegov otac dobio golem dio neistraženog područja, ali zapis o toj transakciji je nestao. Tamo Doca dočekuje stari neprijatelj, međunarodni kriminalac i švercer Captain Seas (P. Wexler) koji ga je već nekoliko puta pokušao ubiti.

NEDJELJA, RTL TV, 22.20, AKCIJSKI SF FILM, Dredd

Amerika više nije obećana zemlja već samo radioaktivna pustopoljina. Na svojoj Istočnoj obali uzdigao se Mega-City One, metropola puna nasilja, u kojoj 800 milijuna građana živi u strahu. Svaki dan 17 000 kriminalaca bude privedeno pravdi, a jedni zakon koji se provodi je zakon Sudaca, koji sude, donesu presudu i eliminiraju krivce. Jedan od njih je Judge Dredd (Karl Urban), koji mora ocijeniti novakinju u službi, Cassandre Anderson (Olivia Thirlby), koja ima snažne moći predviđanja zbog genetičke mutacije. U Peach Treesu, 200 katova visokom bloku zgrada, vladaju dilerica Madeline Madrigal (Lena Headey), poznatija kao Ma-Ma, i njezina banda, koja raspačava najnoviju drogu i pošast u gradu – „slo–mo“, koja kod ovisnika usporava percepciju stvarnosti.

NEDJELJA, HRT1, 22.35, ROMANTIČNA DRAMA, Prije sumraka

Dok u jednoj pariškoj knjižari tijekom popodneva predstavlja i potpisuje svoju novu knjigu, mladi američki pisac Jesse (E. Hawke) među posjetiteljima ugleda i jedno poznato lice. Riječ je o privlačnoj Celine (J. Delpy), mladoj Parižanki koju je Jesse upoznao putujući vlakom po Europi prije devet godina. Tada su njih dvoje, svjesni da im se događa ljubav na prvi pogled, 16. prosinca 1994. u Beču proživjeli jednodnevnu romansu. Nakon toga krenuli su u različitim smjerovima, ali nisu ispunili dogovor da se šest mjeseci kasnije ponovno sastanu u Beču. Jesse i Celine poslije promocije knjige sjednu na kavu, te mladi Amerikanac djevojci otkrije da je pariško predstavljanje svog romana organizirao nadajući se da će ona doći.

NEDJELJA, HRT2, 22.40, HUMORISTIČNA SERIJA, Crna Guja

U ovoj je sezoni Crna Guja batler princa Georgea u vrijeme vladavine kralja Georgea III. Princ George čovjek je s mnogo čarapa. Ima čak 432.507 pari, a Crna Guja tvrdi da ne poznaje nikoga s manjim mozgom od njegova. Ovo je jedina sezona u kojoj Crna Guja ne umre na kraju.