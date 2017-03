TV PREPORUKA ZA VIKEND: Uz novu sezonu showa Tvoje lice zvuči poznato tu su i filmovi Čuvari šume: Tajanstveni svijet, Salt i Povratak u budućnost

SUBOTA, NOVA TV, 14.10, KOMEDIJA, Varalice

Jack Ryan (Owen Wilson) je šarmantni mladić, ali i prevarant iza kojega je prošlost puna sitnih muljaža. Životu i svijetu pristupa neozbiljno i samo želi uživati, a to je i povod njegovu odlasku u surferski raj Havaje. Tamo zatekne okrutnog suca Waltera Crewesa (Morgan Freeman) koji ga stavlja na listu okorjelih kriminalaca i drži na oku. Jack će se tako naći u društvu s Nancy Hayes (Sara Foster), pohlepnom ljubavnicom vlasnika hotela Raya Ritchieja (Gary Sinise), tupavim poručnikom Bobom Rogersom (Charlie Sheen) i još nekim živopisnim likovima. Izgleda da je Jack ovaj put jedini koji nema skrivene namjere.

SUBOTA, HRT3, 14.45, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Dvadeseto stoljeće

Razigrani broadwayski impresario Oscar Jaffe (J. Barrymore) kojemu su došla teška vremena pokušava vratiti bivšu ljubavnicu, Lily (C. Lombard), koja je zahvaljujući njemu sada hollywoodska diva, ne bi li tako oživio posrnulu karijeru.



SUBOTA, RTL TV, 20.00, ANIMIRANI FILM, Čuvari šume: Tajanstveni svijet

Sedamnaestogodišnja Maja Katarina ili M. K., kako više voli da je zovu, vraća se u dom svog ekscentričnog oca Bomba, znanstvenika koji je u potrazi za civilizacijom malih čovjekolikih vojnika Listaša. Oni štite šumu te žive pored zlih stvorenja Boggansa i njihovog vođe Mandrakea. Kada se M.K. čarolijom smanji i transportira u svijet Listaša, upoznat će kraljicu Taru te doznati da je šuma u opasnosti od Boggansa. Zajedno s mladim vojnikom Nodom, vođom Listonoša Roninom te puževima Mubom i Grubom, M.K. pokušat će spasiti čarobni novi svijet koji je otkrila.

SUBOTA, HRT1, 20.05, SF KOMEDIJA, Povratak u budućnost

Kalifornijski gradić Hill Valley, 1985. Srednjoškolac Marty McFly (M. J. Fox) mašta o karijeri slavnoga glazbenika strahujući da ne završi kao njegov otac slabić George (C. Glover). Georgea neprestano maltretira šef na poslu Biff Tannen (T. F. Wilson) što Martyjevu majku Lorraine (L. Thompson) dovodi do očaja. Marty inače obožava skateboard i svoju lijepu djevojku Jennifer (C. Wells), a najbolji mu je prijatelj otkvačeni znanstvenik dr. Emmet Brown (C. Lloyd). Dr. Brown upravo radi na izumu vremeplova za što se spetlja s bliskoistočnim teroristima koji mu nabave plutonij misleći da će im on napraviti atomsku bombu. Kad shvate da ih je izumitelj prevario, mučki ga ubiju, pa šokiranom Martyju preostane samo jedno: sjesti u doktorov vremeplov i vratiti se u prošlost kako bi izmijenio tragične događaje. No zaglavi u 1955. u kojoj sretne svoje buduće roditelje koji ni izdaleka ne podsjećaju na sretan par.

SUBOTA, HRT2, 21.05, DOKUMENTARNA SERIJA, Najekstremnija mjesta na svijetu: Plovni putovi

Od golemih kanala do bijesnih mora, vodeni putovi ključni su za život na Zemlji. Kao područja za pionire, kriminalce i adrenalinske ovisnike, naših 10 najekstremnijih vodenih putova ugrožavaju živote te nadahnjuju nevjerojatne podvige i inženjerska čuda.

SUBOTA, NOVA TV, 21.35, AKCIJSKI FILM, Salt

Evelyn Salt (Angelina Jolie) je tajna agentica CIA-e, koja se prisegom obvezala na dužnost i čast domovini. Nakon što je optužena da je ruski špijun, Salt se daje u bijeg kako bi očistila ljagu sa svog imena i napokon dokazala svoju odanost. Koristeći sve svoje vještine i godine iskustva koje je stekla kao tajni agent, ona mora pobjeći svojim progoniteljima i zaštititi svoju obitelj, ili će najmoćnija svjetska sila izbrisati svaki trag njezina postojanja. No, njezini su pretpostavljeni uvjereni da ona želi izvršiti atentat na predsjednika te se Salt utrkuje i s vremenom kako bi otkrila identitet pravog izdajice. Njezini napori da dokaže svoju nevinost još više produbljuju sumnju u njezine motive. Potjera za njom polako otkriva tajnu njezinog identiteta, no u zraku ostaje visiti odgovor na pitanje: ‘Tko je zapravo Salt?’

SUBOTA, HRT2, 21.55, DRAMSKA SERIJA, Carstvo poroka

Nucky u ratu s Lucianom nastoji zadržati svoj teren u Atlantic Cityju. U sukob će se uplesti i Willie i Eli. Maranzana će stići sudbina. Nucky čita Gillianino pismo iz bolnice. 1897. Mabel i Nucky se svađaju oko mlade bjegunice iz Trentona, dok Nucky Komodoru čini diskretnu uslugu.

SUBOTA, RTL TV, 22.00, TRILER, Kaos

Policijski veteran Quentin Conners (Jason Statham) uopće nije ushićen kada za partnera dobije novaka Shanea Dekkera (Ryan Phillippe) jer sada, nakon toliko godina službe, sa sobom ima početnika koji mora još puno naučiti. No, kako god bilo, obojica moraju premostiti razlike kada dobiju zadatak uhititi briljantnog lopova Lorenza (Wesley Snipes), koji stoji iza niza velikih pljački banaka. „Kaos“ je uzbudljivi policijski triler, kompleksnog i originalnog scenarija, koji koristi teoriju kaosa kao podlogu priči. Naime, lukavi kriminalac podmetnuo je u bankarski sistem virus pomoću kojeg uspijeva prazniti račune i tako uzrokuje kaos.

SUBOTA, HRT3, 22.25, DRAMA, Djevičanski izvor

Švedska, 14. stoljeće, Veliki tjedan. Tore (M. von Sydow) i njegova supruga Mareta (B. Valberg), izrazito pobožni, žive na malom, usamljenom imanju sa svoje dvije kćeri Karin (B. Pettersson) i Ingeri (G. Lindblom). Budući da se približava Veliki petak, njihova starija kći Karin, odlazi u seosku crkvu po svijeće koje se na Uskrs pale u čast najvećega kršćanskog blagdana. No, Karin se ne vraća kući. Njezina majka sluti najgore, a njezina predviđanja se pokazuju istinitima. Karin je silovana, a zatim i ubijena. No, događa se čudo koje roditeljima vraća vjeru u nebesku, višu pravdu.

SUBOTA, HRT1, 22.30, KRIMI FILM, Poziv

Jordan Turner (H. Berry) radi na liniji 911 i vrlo je iskusna operativka. Međutim, dogodi joj se pogrešna procjena i ne zna može li s tim teretom nastaviti isti posao. Dok je ona u dilemi, tinejdžericu Casey Welson (A. Breslin) oteo je nepoznat muškarac. Uspjela je nazvati 911, a javila se Jordan koja će učiniti sve da spasi djevojku…

Napet film gdje u potrazi i potjeri za otmičarom sudjeluju s jedne strane policija, a s druge žena koja se javlja na telefon 911.

SUBOTA, NOVA TV, 23.20, AKCIJSKI FILM, Crno svitanje

Jonathan Cold (Steven Seagal) je CIA-in agent koji trenutno radi na sprječavanju trgoviee opasnim oružjem. Trgovci koje istražuje namjeravaju prodati nuklearnu bombu terorističkoj grupi u istočnoj Europi, no kada uhvate Coldova bivšeg studenta on se mora razotkriti. Sada Cold pod pravim imenom mora spasiti studenta te spriječiti prodaju nuklearnog oružja.

NEDJELJA, RTL TV, 13.55, VESTERN, Kauboji

U neizvjesnoj potrazi za zlatom, rančera Willa Andersona (John Wayne) napuste iskusni kauboji koji su bili s njim te on sada mora uposliti klince koji se tek moraju dokazati u vođenju stoke. No vremena za učenje nema jer stado treba brzo dovesti na mjesto održavanja sajma, inače Willu prijeti financijska propast. Dječaci se pokažu dorasli velikom zadatku, no nitko od njih ne sluti da ih čitavo vrijeme puta promatraju kradljivici stoke.

NEDJELJA, HRT2, 14.30, OBITELJSKI FILM, Divlja srca

Policajac Bob Heart (R. Thomas) i njegova kći Madison (H. Hirsh) žive sami, jer je Bob ostao udovac. Kad Bob dobije vijest da mu je umro otac, odlazi u Montanu vidjeti što će učiniti s očevima rančem i konjima koje je uzgajao. Ondje dobiva posao šerifa. Madison, koja je ionako buntovna i nezadovoljna, nesretna je zbog preseljenja iz grada na selo. No, naći će se tu jedan Tim (A. J. Trauth) koji bi mogao biti svijetla točka te zabiti u kojoj se našla moderna gradska cura. Madisonin “pearcing” postaje glavna tema. No ranč je lijep i bogat, a priroda očaravajuća. Osim pojedinim ljudima, Madison je posebno očarana tek rođenim vučjim štencima koji su izgubili majku.

NEDJELJA, HRT3, 15.00, SF FILM, Osvajanje svemira

Peteročlana posada krenula je na dug put prema Marsu. Tijekom leta se suočavaju s brojnim opasnostima i nedaćama, u svemirskom brodu i izvan njega.

NEDJELJA, HRT1, 17.35, HUMORISTIČNA SERIJA, Sve zbog jednog dječaka

Will prijatelje pozove na poker: Andyja, Crosbyja, T. J.-a i Richarda. No u društvo se ubaci Fiona, kojoj nije nikakav problem opušteno se družiti s dečkima. Marcus prvi put odlazi prespavati k prijatelju no nije mu lako kad otkrije da nisu baš dobri prema njemu.

NEDJELJA, HRT2, 20.00, AKCIJSKI FILM, Vatrena lisica

Iako se povukao u miran život, pilot Mitchell Gant (C. Eastwood) stalno se prisjeća rata u Vijetnamu. On odbija letjeti, ali kada mu je ponuđen nov, izuzetan avion pristane. No avion je sovjetski i treba ga ukrasti, za što će se pobrinuti tajne službe.

NEDJELJA, HRT1, 20.05, KRIMI DRAMA, Cvjetni trg

Priča je to o prosječnoj građanskoj obitelji, koja stjecajem okolnosti dospije u ralje mafije i kriminalnog podzemlja. Film je koncentriran na njihovu dramu i napore da se izvuku iz te nezavidne i opasne životne situacije. Nakon mnogih uzbuđenja, dramskih i humornih prizora, skoro nevjerojatnih ali istinitih zapleta i obrata ostaje gorak okus i zabrinjavajuća slika društva u kojem je moguće sve što im se dogodilo.

Film je nakon Pulskog festivala 2012. iste godine prikazan u Montrealu, te osvojio specijalnu nagradu žirija “Sloboda govora”.

NEDJELJA, NOVA TV, 20.10, SHOW, Tvoje lice zvuči poznato

U prvoj epizodi četvrte sezone Tomi in der Mühlenu, Sandri Bagarić i Goranu Navojcu pridružit će se pobjednik treće sezone showa Damir Kedžo i to kao gostujući član žirija. Damir će nakon što smo ga vidjeli s izvedbama od Mariah Carey, Lady Gaga, The Weeknd, Lane Jurčević, Britney Spears, Petra Graše i drugih, napokon na pozornici hit showa stati i s autorskom pjesmom pod nazivom ‘Not a crime’. Kedžo je najavio da će kao žiri biti blag i nepravedan, no tek ćemo vidjeti kako će pobjednik showa komentirati ovogodišnje kandidate i njihove prve nastupe.

Pjevačica Nives Celzijus u prvoj emisiji nastupit će kao Baha Men. Voditelja Dalibora Petka vidjet ćemo transformiranog u Indiru iz Colonije, a mladu i talentiranu glumicu Miu Anočić Valentić vidjet ćemo kao Chubbyja Chekera s pjesmom ‘Let’s Twist Again’. Pjevača Maria Rotha čeka transformacija u Tinu Turner, a zabavit će nas još i Daniel Bilić kao Ricky Martin, Ana Gruica kao Jennifer Lopez, Bojan Jambrošić kao Toše Proeski te Ivana Mišerić kao kraljica popa Madonna!

NEDJELJA, HRT3, 20.30, VESTERN, Zapadno od Pecosa

Pukovniku Lambethu doktor preporuči više kretanja i zraka te njegova kći Rill odluči da napuste Chicago i otputuju u Texas gdje posjeduju ranč. Već pri dolasku poštanska kočija u kojoj putuju Rill, njezin otac pukovnik Lambeth i Rillina francuska kućna pomoćnica Suzanne bude opljačkana, a jedan od vozača ubijen. Kauboj Pecos zna tko stoji iza pljačke, Brad Sawtelle i njegova banda. Kad stignu, za početak troje došljaka odsjednu u gradskom hotelu, a potom se zapute prema svom posjedu. Kako bi tamo i stigli, putem im pomognu Pecos i njegov prijatelj Chito koje pukovnik i zaposli da mu pomognu oporaviti ranč.

“Zapadno od Pecosa” prati troje imućnih putnika koji napuštaju urbanu sredinu te putuju na Divlji zapad. Stigavši na odredište, putnici se odmah sudaraju s novim svijetom u kojem traje neprestana borba dobrih i loših. Osim ove glavne radnje kroz narativnu cjelinu se provlače i dvije romantične priče, a cijeli je film začinjen komičnim situacijama i dijalozima.

NEDJELJA, RTL TV, 22.00, KOMEDIJA, Raspad sistema

Peter Sanderson (Steve Martin) razvedeni je i uštogljeni odvjetnik, koji još uvijek voli svoju bivšu ženu i ne može dokučiti što je učinio da ga je ostavila. No ipak, Pete nastavlja sa svojim životom kada odjednom online upozna pametnu sudsku braniteljicu. Kada se odluči naći s njom uživo, iznenadi se da je vrlo privlačna, no ne baš profinjena…i ne baš odvjetnica. Charlene (Queen Latifah) je osuđenica koja je pobjegla iz zatvora tvrdeći da je nevina i sada želi da joj Peter pomogne to i dokazati. No, on ne želi imati posla s njom, ali sada je kasno. Pustio ju je u svoj život, koji će ona okrenuti naglavačke, ali će mu i pomoći da dobije vrijednog klijenta.

NEDJELJA, DISCOVERY CHANNEL, 22.00, DOKUMENTARNI FILM, Postanak majmuna ratnika

Novi dokumentarni film Discovery Channela govori o čimpanzama iz Ngogo centra za istraživanje u nacionalnom parku Kibale u Ugandi, koja je ujedno najveća poznata zajednica čimpanzi u svijetu. Gledatelje prvenstveno upoznaje s četiri dominantne čimpanze „ratnika“ koji vladaju zajednicom zahvaljujući svojoj golemoj snazi i strateškim savezima. Materijal za film je prikupljan i sniman kroz period od 23 godine – od vremena kad su čimpanze bili mladunčad, preko odrastanja i na kraju stasanja u dominantne jedinke. Postanak majmuna ratnika daje novi i necenzuriran pogled na ove veličanstvene, a ponekad i zastrašujuće životinje.

NEDJELJA, HRT1, 22.25, DRAMA, Povjerenje

Annie (L. Liberato) živi u predgrađu Chicaga i za 14. rođendan roditelji (C. Owen i C. Keener) joj daruju kompjutor. Tako upozna Charlieja za kojeg pretpostavlja da ima 16 godina. Nakon dvomjesečnog dopisivanja Charlie (C. H. Coffey) predloži da se sastanu u trgovačkom centru. Tamo Annie otkrije da se radi o muškarcu od četrdeset godina. Uzruja se zbog toga otkrića, ali ipak popusti njegovom šarmu i nagovaranju da odu u hotel gdje je on siluje i sve to snimi…

“Povjerenje” govori o žrtvi pedofilije, gdje je silovanje tek prvi u nizu tragičnih događaja u životu četrnaestogodišnjakinje i njezine obitelji.