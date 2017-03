TV PREPORUKA ZA VIKEND: Uz nogometaše po pobjede idu i rukometaši, atletičari, skijaši i boksači

SUBOTA, ARENA SPORT3, 15.00, NOGOMET: Dinamo – Inter

Nakon kontroverzne pobjede protiv Cibalije (2-1) u prošlom kolu, ostvarene uz pomoć poklonjenog jedanaesterca u zadnjim sekundama, nogometaši Dinama svoju utrku za vodećom Rijekom nastavljaju u Maksimiru protiv Intera. Zaprešićani u prošlom kolu hrvatskog prvenstva nisu uspjeli zaustaviti Rijeku (1-2), a sada ćemo vidjeti imaju li snage zapapriti Modrima. U oba prethodna ovosezonska dvoboja ovih suparnika Dinamo je bio bolji (2-1, 1-0), baš kao i u Kupu (1-0). Zaprešićani su u svakoj od tih utakmica namučili favorita, ali su ostali bez ikakvog plijena. Hoće li ove subote scenarij biti drugačiji?

SUBOTA, EUROSPORT, 15.30, NOGOMET: Borussia Dortmund – Bayer Leverkusen

Derbi 23. kola je upravo susret Borussie Dortmund i Bayer Leverkusena. Leverkusen ove sezone bilježi uspone i padove, a momčad Rogera Schmidta bi prema broju sjajnih igrača i količini talenta u momčadi trebala biti bolje pozicionirana na ljestvici. To svakako uključuje i našeg Tina Jedvaja. Ipak, prednost domaćeg trena svakako ide na ruku Borussiji Dortmund. Ove sezone nisu zabilježili niti jedan poraz na Signal Iduna Parku.



SUBOTA, HRT2, 16.30, ATLETIKA: Europsko dvoransko prvenstvo

U Beogradu se održava Europsko dvoransko prvenstvo u atletici na kojem hrvatske boje brani osmero predstavnika. I dok su Ivan Horvat u skoku s motkom te Andrea Ivančević i Ivana Lončarek na 60 metara prepone svoje nastup odradili još u petak, tijekom vikenda će na borilište Stipe Žunić (kugla), Filip Mihaljević (kugla), Mateo Ružić (400 metara), Zvonimir Ivašković (60 metara) i Ana Šimić (skok u vis). Posebno velika očekivanja imamo od bacača: Žunić u Beograd dolazi sa šestim rezultatom među prijavljenima s hicem od 20.77 m, dok je Mihaljević lani osvojio brončano odličje na Svjetskom dvoranskom prvenstvu u Portlandu.

SUBOTA, ARENA SPORT3, 17.00, NOGOMET: Rijeka – Lokomotiva

Nogometaši Rijeke u 23. kolu hrvatskog prvenstva na svojoj Rujevici dočekuju Lokomotivu. Kekova je momčad i dalje bez poraza u ligi, ima šest bodova prednosti pred Dinamom i velikim koracima ide prema povijesnom naslovu. No, kraj je ipak još daleko i Riječani si ne smiju dopustiti posrtaje jer ih Dinamo pokušava uloviti na sve načine. Lokomotivu su ove sezone svladali i na Rujevici (1-0) i u Zagrebu (2-0), a bolji su bili i u Kupu (3-1). Navijači sasvim sigurno očekuju nastavak pobjedničkog niza i ovaj vikend.

SUBOTA, HRT2, 17.25, RUKOMET, LP: Pick Szeged – PPD Zagreb

Rukometaši PPD Zagreba nastavljaju lov na drugi krug Lige prvaka. Dva kola prije kraja nalaze se na šestom mjestu skupine B, a u subotu ih očekuje teško gostovanja kod Pick Szegeda. U listopadu su od istog suparnika poraženi pred vlastitim navijačima (24-26), ali otada su zagrebaši promijenili trenera i podigli razinu igre, tako da nisu bez izgleda u Mađarskoj.

SUBOTA, SPORT KUB1, 18.30, NOGOMET: Liverpool – Arsenal

Derbi 27. kola engleske Premier lige na Anfieldu će odigrati nogometaši Liverpoola i Arsenala. Navijači Redsa nadali su se da bi se ove sezone napokon mogli boriti za naslov koji čekaju od 1990. godine. Sezona je krenula odlično, ali u posljednjih je sedam utakmica Liverpool ostvario samo jednu pobjedu i snovi su opet ugašeni. Ni Arsenalovi navijači nemaju previše razloga za zadovoljstvo, njihova je momčad poražena u dvije od posljednje tri utakmice i također ima veliki zaostatak za vodećim Chelseajem. Ni jedni ni drugi, dakle, ne mogu do naslova, ali im je ova utakmica itekako bitna zbog borbe za Ligu prvaka.

SUBOTA, EUROSPORT2, 20.30, NOGOMET: Borussia Mönchengladbach – Schalke 04

Borussia Mönchengladbach i Schalke se nalaze na sredini tablice, ali rezultati iz zadnjih 5 kola im se bitno razlikuju – Mönchengladbach je zabilježio 4, a Schalke samo 1 pobjedu. Nakon ovog susreta, čeka ih i sraz u Europskoj ligi, u utakmici koja odlučuje o plasmanu u četvrtfinale. Subotnji susret nam možda otkrije favorita.

SUBOTA, SPORT KLUB1, 20.45, NOGOMET: Barcelona – Celta

Poslije debakla protiv PSG-a (0-4) u prvoj utakmici osmine finala Lige prvaka činilo se da su Barcelonina kola nezaustavljivo krenula nizbrdo. No, Kataloncima se neočekivano otvorila prilika u španjolskom prvenstvu u kojem su nakon dva kiksa Real Madrida zasjeli na prvo mjesto, doduše uz odigranu utakmicu više od najvećeg rivala. Rakitić i suigrači imaju pet pobjeda u nizu u Primeri, odnosno sedam u posljednjih osam utakmica, a ove subote imaju prilike uzvratiti Celti koja ih je u listopadu svladala na svome terenu (4-3).

SUBOTA, RTL TV, 23.25, BOKS: David Haye vs. Tony Bellow

Bivši cruiseweight i WBA svjetski prvak, David Haye i aktualni WBC prvak Tony Bellew suočit će se u borbi divova u krcatoj 02 Areni!

Nakon poraza od Vladimira Klička 2011., Hayeu je trebalo godinu dana da se vrati u ring. Pobjeda protiv ‘zemljaka’ Derecka Chisore je upravo ono što mu je trebalo, no tada se dogodila nova pauza, koja je trajala tri i pol godine. David Haye vratio se u ring u siječnju 2016. i tehničkim nokautom svladao Australaca Marka de Morija te svega tri mjeseca kasnije i švicarskog teškaša Arnolda Gjergjaja. Ovaj velik i kompletan boksač, bivši prvak i prilično neobičan borac koji je dominirao ringom gotovo jedno desetljeće, zbog čega je prozvan The Cruiserweight kraljem, oslanja se na brzinu i atletsku spremu, no ujedno je i iznimno jakog udarca, što govori i njegov postotak nokauta u borbama od 86,2%. U svoj 36. godini ovog puta u oči će gledati Tonyja Bellewa, trenutnog prvaka prema WBC-u, u cruiseweight, tj. lakoteškoj kategoriji. Sjećamo se obračuna i pobjede Tonyja „Bomber“ Bellewa protiv BJ „El Peligroso“ Floresa, koju smo gledali na RTL-u, no ovog puta Bellew će naći pred boksačem koji zna sve o boksu te će mu predstavljati najteži izazov u karijeri.

NEDJELJA, HRT2, 09.25, SKIJANJE, KRANJSKA GORA: Slalom (m)

Pretposljednji ovosezonski slalom za skijaše održava se ovaj vikend u Kranjskoj Gori. Kao prvi se favorit i ovom prilikom nameće najbolji skijaš današnjice Marcel Hirscher. Austrijanac je vodeći u ukupnom poretku Svjetskog kupa, vodeći je i u redoslijedu slalomaša, a u ovoj je disciplini osvojio zlato i na nedavnom Svjetskom prvenstvu u St. Moritzu. Najveći suparnik trebao bi mu biti Norvežanin Henrik Kristoffersen, jedini koji je još u igri za mali globus u slalomu.

NEDJELJA, ARENA SPORT3, 15.00, NOGOMET: Osijek – Hajduk

Nakon sjajnog jesenskog dijela sezone nogometaši Osijeka su proljetni nastavak otvorili dvama porazima: najprije kod kuće od Rijeke (2-3), a potom i u gostima od Lokomotive (0-2). Posljedica je bio gubitak trećeg mjesta na koje je skočio Hajduk koji ove nedjelje gostuje u Gradskom vrtu. Poljudski je klub u proljeće krenuo kiksom protiv gradskog suparnika Splita (1-1) pa uvjerljivom pobjedom protiv Istre. U prvom dijelu sezone Osijek i Hajduk su u Gradkom vrtu odigrali 1-1, a u nedjelju ćemo vidjeti hoće li Zekićeva momčad ugrabiti prvi bod ili bodove ovog proljeća.

NEDJELJA, EUROSPORT2, 15.00, NOGOMET: Eintracht Frankfurt – SC Freiburg

Niko Kovač bi vjerojatno najradije zaboravio posljednja tri kola Bundeslige. Frankfurt je prošli tjedan zabilježio treći poraz u nizu, Hertha Berlin slavila je 2:0. Freiburg se naravno nada ovakvom nastavku igre Frankfurta.

NEDJELJA, SPORT KLUB1, 17.00, NOGOMET: Sunderland – Manchester City

Zadnjeplasirani sastav Premier lige Sunderland u nedjeljnoj utakmici 27. kola dočekuje velikog favorita Manchester City. Sunderlandu gori pod petama, u posljednjih šest kola ima četiri poraza i krajnje je vrijeme da počne skupljati bodove. No, City sigurno nije suparnik na kojem bi se trebali izvlačiti. Guardiolina se momčad probudila posljednjih tjedana, ima tri pobjede u nizu u Premier ligi i još se donekle nada da može ugroziti vodeći Chelsea. Za takvo što ništa osim pobjede u Sunderlandu ne dolazi u obzir.