TV PREPORUKA ZA VIKEND: Uz finale showa Tvoje lice zvuči poznato pogledajte i filmove Invazija svijeta: Bitka Los Angeles i Pravi čelik

SUBOTA, NOVA TV, 10.50, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Zauvijek mlada

Megan (Keira Knightley) proživljava krizu srednjih godina. Radi posao za koji je prekvalificirana i odbija pronaći bolji posao, te nema motivacije razmišljati o budućnosti dok su njezini prijatelji već odavno ušli u svijet odraslih. Nakon što je dečko zaprosi, Megan se uspaniči i pobjegne na tjedan dana pod izlikom da odlazi na konvenciju koja će joj pomoći u karijeri. Odluči provesti tjedan dana u kući šesnaestogodišnje Annike (Chloë Grace Moretz) i njezina razvedenog oca (Sam Rockwell).

SUBOTA, HRT2, 11.20, DOKUMENTARNA SERIJA, Botanički vrt Kew na tanjuru: Proljeće

Najveći svjetski centar za botanička istraživanja, Botanički vrt u Kewu, udomit će novi voćnjak i povrtnjak, a domaćini serije Raymond Blanc i Kate Humble pripremat će jela i govoriti o raznim aspektima našeg odnosa prema voću i povrću.



Novi voćnjak i povrtnjak posađeni su na mjestu nekadašnjeg dekorativnog povrtnjaka iz georgijanskog razdoblja. Ondje će kuhar svjetskoga glasa Raymond Blanc i ljubiteljica prirode Kate Humble uzgajati voće i povrće te od sezonskih namirnica pripremati ukusna jela.

SUBOTA, HRT1, 14.35, DOKUMENTARNI FILM, Kemijsko oružje pod morem

Podmorske zalihe kemijskog oružja, skrivene već desetljećima, polako počinju otkrivati svoje tajne zahvaljujući ovoj istrazi. Riječ je o vojnom skandalu koji je proizašao iz dvaju svjetskih ratova i ozbiljna je prijetnja čovjeku i okolišu.

Više od milijun i pol tona neiskorištena kemijskog oružja leži na dnu svjetskih mora. Pritom je riječ samo o približnoj procjeni jer vojna tajna koja ih obavija diljem svijeta onemogućuje precizno utvrđivanje točne količine. Otrovi koje to oružje sadržava (iperit, sarin, arsen…) polako i neumoljivo cure iz spremnika koji su korodirali tijekom brojnih desetljeća u vodi. To je oružje dio strašne baštine dvaju svjetskih ratova.

NEDJELJA, DOMA TV, 19.05, REALITY SERIJA, Restauratori

Rick i njegov tim tako će restaurirati golemi sef u obliku topovske kugle iz 1920-ih, taksimetar ih 1950-ih, perilicu za rublje iz 1930-ih, stari policijski telefon njujorške policije, ali i automat za žvakače gume iz 19. stoljeća! Svoju stručnost tim će također demonstrirati restauracijom različitih vozila – od Honde ATC iz 1972. godine i automobilom na pedale od 50-ih godina prošlog stoljeća, do motocikla BMW s bočnom prikolicom i dječjeg automobila Kidillac. Hoće li tim ‘Rickovih restauracija’ i u ovoj sezoni dovesti do savršenstva svaki predmet s kojim će se susresti u svojoj radionici?

SUBOTA, RTL TV, 20.00, ANIMIRANI FILM, Kako izdresirati zmaja

Štucko je tinejdžer u vikinškom selu na otoku Berku, gdje je borba sa zmajevima svakodnevna pojava. No Štucko se baš ne uklapa u vikinški svijet jer ne posjeduje žestinu vikinga niti ima ikakvu želju nastaviti borbu protiv zmajeva, poput njegovog oca poglavice. Kada se Štucko sprijatelji s mladim ozlijeđenim zmajem, stavovi njegovih prijatelja i vikinških ratnika počet će se mijenjati, pojavit će se nova šansa za suživot ljudi i zmajeva, a samim tim i sretnija budućnost za oba svijeta…

Prema pisanoj podlozi Cresside Cowell, iz Dreamworksovog animiranog studija stiže jedna od najboljih animiranih avantura posljednjih godina.

SUBOTA, HRT2, 20.00, DOKUMENTARNA SERIJA, Premladi za smrt: Falco

Bio je najveća austrijska rock zvijezda, jedan od najvažnijih europskih glazbenika svog doba i prvi bijeli reper: Falco je bio velika zvijezda, a svjetsku slavu stekao je hitom “Rock Me Amadeus”, do dan-danas jedinom pjesmom na njemačkom jeziku koja je zauzela prvo mjesto Billboardove ljestvice u SAD-u. Svojim kulturnim utjecajem nadmašuje sve glazbenike s njemačkoga govornog područja. Njegovi inteligentni, često sarkastični tekstovi te zarazni ritmovi urezali su se u kolektivno pamćenje. Postigao je veći komercijalni uspjeh nego ijedan glazbenik koji je pjevao na njemačkom.

SUBOTA, HRT1, 20.05, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Za tvoje plave oči

Michael Felgate (H. Grant) radi kao aukcionar slika za poznatu kuću i tipičan je britanski, šarmantni, no pomalo zbunjeni mladić, ludo zaljubljen u svoju djevojku, školsku učiteljicu Ginu (J. Tripplehorn). Planira je zaprositi, uvjeren da će ona pristati. Međutim, na njegovo iznenađenje, Gina oklijeva. Michael će uskoro saznati i razlog: Gina je, naime, pripadnica mafijaške obitelji Vitale, te se boji za Michaelov život i potencijalne usluge koje će njezina “obitelj” od njega tražiti. Michael sve to ne shvaća ozbiljno te odluči osobno se upoznati s Gininim ocem Frankom (J. Caan) i ostalim članovima obitelji.

SUBOTA, NOVA TV, 21.25, AKCIJSKI SF FILM, Invazija svijeta: Bitka Los Angeles

Gradovi diljem svijeta napadnuti su meteorima koji uspore čim uđu u Zemljinu atmosferu. Vanzemaljci iznenada napadnu Zemlju i spuste se na obalu u Los Angelesu, gdje ubijaju svakoga tko im se nađe na putu, a vojska je pozvana upomoć kako bi pokušala spriječiti katastrofu. Marinac Nantz (Aaron Eckhart) dobije premještaj u novi vod na čelu s poručnikom Martinezom (Ramon Rodriguez). Vod je poslan u misiju spašavanja civila koju su zatočeni u policijskoj postaji unutar teritorija okupiranog vanzemaljcima. Međutim, imaju samo tri sata da dovrše misiju i izvuku se odande prije nego što Ratno zrakoplovstvo bombardira taj dio grada.

SUBOTA, HRT2, 21.55, DRAMSKA SERIJA, Motel Bates

Norma upada u krizu zbog Normanovih problema. Emma neočekivano reagira na naizgled dobru vijest. Romero napokon izabere stranu i tom odlukom zapečati svoju sudbinu u gradu. Caleb donosi odluku koja će mu potpuno promijeniti život.

SUBOTA, RTL TV, 22.00, KOMEDIJA, Glup i gluplji 2

Dvadeset godina od događanja iz prvog dijela, Lloyd (Jim Carrey) se nalazi u bolnici za mentalno oboljele, gdje je dospio nakon neuspjele romance s Mary Swanson. No Llyod je dvadeset godina glumio da je prolupao kako bi sada svom prijatelju Harryju (Jeff Daniels) smjestio dobru šalu. Kada se obojica dobro nasmiju, Harry prizna da je jedan od njegovih bubrega u lošem stanju te da treba donora. Prvo odlaze do njegovih roditelja, ali oni nisu prikladni podariti mu bubreg jer je Harry usvojen. Nada se pojavi kada dozna da ima kći s bivšom djevojkom (Kathleen Turner), koju odluči potražiti.

SUBOTA, HRT3, 22.20, DRAMA, Joshua Tree, 1951.: Portret Jamesa Deana

Intiman potret Jamesa Deana na putu prema slavi. Počinje u ranim pedesetima kad je Dean (J. Preston) stigao u Los Angeles i njegovim glumačkim iskustvima. U filmu se neprekidno prepleću snolike vinjete s biografskim i izmišljenim elementima o ključnim trenucima u njegovom kratkom i impresivnom životu.

SUBOTA, HRT1, 22.25, AKCIJSKI FILM, Elita ubojica

Zadnja akcija 1980. u Meksiku u kojoj je sudjelovao s Hunterom (R. De Niro), Daviesom (D. Purcell) i Meierom (A. Young) nagnala je Dannyja Brycea (J. Statham) da ode u mirovinu i vrati se u Australiju. Godinu dana poslije zovu ga u Oman gdje je zatočen njegov mentor Hunter, a od Dannyja traže da završi posao za koji je Hunter primio 6 milijuna dolara ili će ga ubiti. Naručitelj, šeik Amr, želi se osvetiti za smrt trojice svojih sinova koje su ubili pripadnici SAS-a i vratiti im milo za drago. Počinje vrlo opasna igra mačke i miša, od Australije do Pariza, od Londona do Bliskog istoka, u kojoj lovac postaje lovina.

SUBOTA, NOVA TV, 23.35, AKCIJSKI FILM, Ja, špijun

Specijalni agent Alex Scott (Owen Wilson) i svjetski boksački prvak u srednje teškoj kategoriji Kelly Robinson (Eddie Murphy) udružuju se radi opasna zadatka. Dvojac, naime, mora vratiti ukradeni Switchblade, najsofisticiraniji prototip američkog borbenog zrakoplova. Avion je pao u ruke trgovcu oružjem Arnoldu Gundarsu (Malcolm McDowell) koji ga namjerava prodati teroristu koji ima pristup nuklearnim bombama.

NEDJELJA, RTL TV, 13.15, ANIMIRANA KOMEDIJA, Pčelin film

Barry B. Benson sasvim je jedna obična pčela. S diplomom u džepu, Barryju je budućnost u biznisu meda gotovo osigurana, no on smatra da ima sposobnosti koje nadilaze proizvodnju slatkog nektara. Nakon što napusti svoju košnicu, Barry se zaputi u New York gdje upozna cvjećaricu Vanessu Bloome te otkrije da ljudski rod konzumira med u velikim količinama. Šokiran otkrićem, Barry je bijesan što ljudi kradu med od njegovih kolega, koji se toliko trude proizvesti ga.

NEDJELJA, HRT1, 15.55, DOKUMENTARNA SERIJA, Blago Inda – Otkriveni Pakistan

Pakistan često prikazuju kao zemlju bombi, bradatih muškaraca i žena zakrivenih burkama. Dojam monolitne muslimanske države odražava se i u samome njezinom imenu: Islamska Republika Pakistan. Unatoč tomu, Sona Datta pokazuje kako je Pakistan nekoć bilo zajedničko vrelo mnogih vjera cijeloga svijeta te ukazuje na njegovu neobično zanimljivu multilkulturalnu prošlost, koja se u određenoj mjeri i potiskuje. Ovdje su nastala neka izvanredna i malo poznata umjetnička djela, koja Sona, kao kuratorica Britanskoga muzeja, istražuje i tumači.

NEDJELJA, HRT1, 17.40, DOKUMENTARNI FILM, Gangster te voli

Nedjeljko Babić bračni je posrednik. Prije 25 godina ostavio je posao parketara kako bi se posvetio karijeri za koju je rođen – spajanju usamljenih muškaraca i žena. Brzo se proslavio, zahvaljujući uspješnosti, ali i svom zvučnom nadimku – Gangster. Za razliku od suvremenih bračnih posrednika, Gangster vjeruje u osobni kontakt. Svakog svog klijenta upozna osobno kako bi ga procijenio, ali i dao mu neke korisne savjete. Kada se Gangsteru za pomoć u pronalaženju muža obrati 35-godišnja Bugarka Maja, čini se da će njezin slučaj biti vrlo jednostavan za riješiti.

NEDJELJA, RTL TV, 20.00, AKCIJSKI SF FILM, Pravi čelik

U bliskoj budućnosti ljudi postanu nezainteresirani za postojeće borilačke sportove pa izmisle novi sport u kojem roboti, kojima upravljaju ljudi, preuzimaju uloge boraca. Charlie Kenton (Hugh Jackman), bivši je boksač koji se trudi uspjeti u novom sportu, no to mu nikako ne ide od ruke. Kada dozna da njegova bivša supruga preminula, iako njezina sestra (Hope Davis) želi usvojiti Maxa (Dakota Goyo), Charlie sam želi odgajati sina Maxa. Posudivši novac za novog robota, Charlie uzima Maxa preko ljeta, a ovaj mu pomogne da bolje kontrolira robota i postane bolji u sportu. No robot biva uništen te otac i sin odlaze na otpad u potrazi za dijelovima. Tamo pronalaze Atoma, robota stare generacije, kojeg odluče obnoviti.

NEDJELJA, HRT1, 20.05, DRAMA, Lisice

U gorštačkom mjestu ispod planine Dinare, nemirne 1948. godine, seoska je svadba. Osim veselja, prisutan je nemir i strepnja toga doba. Na svadbi je i Andrija, čovjek od ugleda i položaja, iz njihovog kraja, čija je riječ svetinja. Mladenci i svatovi u svemu ga slušaju, ali on im pomaže samo riječima, jer je u biti deformirani birokrat, čovjek krutih pogleda koji se ponaša kao apsolutni gospodar. I kad dođe čas da Andrija plati za svoje zablude, povući će za sobom i druge, nedužne ljude i donijeti im nesreću i tragediju.

NEDJELJA, NOVA TV, 20.10, SHOW, Tvoje lice zvuči poznato

U finalnoj emisiji Mia Anočić Valentić transformirat će se u Kylie Minogue, Mario Roth u Madonnu, Bojan Jambrošić postat će pjevačica grupe The Cranberries, dok ćemo Nives Celzijus vidjeti kao Anthonyja Kiedisa iz grupe Red Hot Chili Peppers. U revijalnom tonu nastupit će u duetu Dalibor Petko i Ivana Mišerić kao Azucar Moreno, dok će Ana Gruica i Daniel Bilić izvesti duet Gibonnija i Josipe Lisac.

NEDJELJA, HRT3, 20.30, VESTERN, Žičana ograda

Jim Traft, mladić iz New Yorka stiže u Arizonu, kamo ga je poslao ujak, postaviti žičanu ogradu oko ranča. Traft je plašljiv i nije vičan kaubojskim poslovima no ipak je snalažljiv pa za vrijeme rodea upozna spretnog kauboja Jima Travisa s kojim se dogovori da umjesto njega obavi nimalo zahvalan posao ograđivanja imanja žičanom ogradom. Naime, banda kradljivaca stoke predvođena Clayom Jacksonom usprotivi se postavljanju ograde, no usprkos prijetnjama Jim Travis uporno sa svojim radnicima omeđuje ranč.

NEDJELJA, HRT2, 21.00, KOMEDIJA, Tootsie

Michael (D. Hoffman) je jedan od mnogobrojnih nezaposlenih njujorških glumaca. Njegov agent, kojeg glumi redatelj filma S. Pollack, bezuspješno mu pokušava pronaći angažman. Ipak, jednog dana, vrlo spretno prerušivši se u ženu, uspijeva pronaći posao. No, stvari kreću neočekivanim tokom: on će otkriti da je kao osoba postao bolji, s mnogo više razumijevanja i čak uspješniji kao žena…

“Tootsie” je zasigurno jedna od najboljih i najinteligentnijih holivudskih komedija snimljenih osamdesetih godina. Kritičari su visoko ocijenili scenarij Larryja Gelbarta i Murraya Schisgala, koji su ga napisali prema vlastitoj, originalnoj priči.

NEDJELJA, HRT1, 21.20, DOKUMENTARNA SERIJA, Cestovnica – Karolina

Karolina – prva, dugo i jedina – najstarija je moderna cesta koja je povezala unutrašnjost s Hrvatskim primorjem. Do njezine izgradnje put od Karlovca do Bakra i Rijeke mogao se jedino prepješačiti ili prejahati. Kočijom ili kolima po Karolini mogao se prevaliti mnogo udobnije i brže. U kraj opustošen ratovanjem s Turcima cesta je unijela život koji, usprkos svim nepogodama, i danas žilavo opstaje u bujnoj, bajkovitoj prirodi Gorskoga kotara.

NEDJELJA, DISCOVERY CHANNEL, 22.00, DOKUMENTARNA SERIJA, Cooperovo blago

Serija prati lovca na blago Darrella Miklósa koji pokušava dešifrirati kartu i materijale koje je dobio u nasljedstvo od astronauta Gordona Coopera. Godine 1963. u svemirskoj letjelici Faith 7, Gordon je oborio rekord za najduži svemirski let u trajanju od 122 sata, a u toj je misiji došao do otkrića koje je potom čuvao i analizirao desetljećima. Dok je kružio oko Zemlje, primijetio je nepravilnosti u području Južnih Kariba.

NEDJELJA, HRT1, 22.30, RATNI FILM, Pet dana rata

Izbio je oružani sukob između Gruzije i Rusije, a na licu mjesta su američki novinar (R. Friend) i snimatelj (R. Coyle), koji žele izvještavati o novom ratnom žarištu. Međutim, našli su se u unakrsnoj vatri zajedno s jednom Gruzijkom (E. Chriqui), pa se pokušavaju izvući i poslati izvještaj o tome što se zbiva…

Priča se temelji na rusko-gruzijskom ratu 2008. zbog Južne Osetije, pokrajine koja je proglasila neovisnost. Ovaj napeti film režirao je Renny Harlin, poznat po hitovima “Umri muški 2”, “Cliffhanger” i “Duboko modro more”.

NEDJELJA, RTL TV, 22.45, SF FILM, Tron: Nasljedstvo

Sam Flynn (Garret Hedlun), 28-godišnji sin Kevina Flynna (Jeff Bridges), koji je 1989. nakon što je promoviran u predsjednika Uprave ENCOMA nestao, danas je većinski vlasnik kompanije iako za nju nije posebno zainteresiran. Situacija se mijenja kada Alan Bradley (Bruce Boxleitner), jedan od glavnih ljudi tvrtke i osobni prijatelj njegovog oca, zatraži od Sama da istraži čudnu poruku na videozidu. Sam u podrumu otkriva veliki kompjuter koji ga transportira u mrežu, virtualnu stvarnost koju je kreirao njegov otac. Sam je ubrzo zarobljen u mreži i prebačen u igre u kojima mora svladati skriveni program Rinzler (Anis Cheurfa).