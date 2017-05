TV PREPORUKA ZA VIKEND: Uz finale Eurosonga 2017. tu su i filmovi Godzilla, Shrek, Robin Hood, Dokaz života i Devet

SUBOTA, NOVA TV, 10.35, ROMANTIČNA DRAMA, Poruka u boci

Mlada novinarka Theresa Osborne (Robin Wright) slučajno pronalazi poruku u boci. Potpisana samo slovom ‘G’, poruka je puna ljubavi za preminulom suprugom. Theresa niti ne sluti kakve će događaje izazvati i pokrenuti. Pismo nepoznatog muškarca izlazi u sutrašnjem izdanju novina, a reakcije čitatelja, između ostalog, donose i dvije nove poruke u boci. Potaknuta emotivnošću autora, Theresa kreće u potragu, koja je ubrzo dovodi do privlačnog restauratora brodova, Garreta Blakea (Kevin Costner). Garret još tuguje za svojom suprugom, a Theresa, i sama nesretna zbog nedavnog sloma bračne veze, pronalazi u Garretu muškarca svog života. No prošlost još uvijek stoji između dvoje nesretnih ljubavnika.

SUBOTA, HRT3, 14.20, VESTERN, Ringov povratak

Ringo (G. Gemma) se vratio iz građanskog rata i zatekao tek neke članove obitelji na životu, dok su imanje prisvojili meksički razbojnici. Povrh svega njegova se zaručnica namjerava udati za jednoga od njih. Ringo je spreman uzvratiti i osvetiti se…



Lik Ringa prvi put se pojavio u filmu “Una pistola per Ringo”, publika ga je vrlo dobro prihvatila pa su snimljeni nastavci, a ovo je jedan od njih.

SUBOTA, RTL TV, 20.00, ANIMIRANA KOMEDIJA, Shrek

Shrek je ljudožder koji u šumi živi sam i mrzi ljude. Kada lord Farquaad, vladar Duloca, progna sva bića iz bajki u šumu, Shrek odjednom više nije sam i njegov dom postane skloništem za izbjeglice, što ga neizmjerno živcira. Naime, sve što Shrek želi je da ga ostave na miru, a to je trenutačno nemoguće. Shrek traži od lorda Farquaada da primi natrag bića iz bajke, na što ovaj pristane, uz jedan uvjet: ako mu Shrek dovede princezu Fionu kako bio on, ženidbom s njom postao kralj.

SUBOTA, HRT2, 20.00, AKCIJSKI TRILER, Dokaz života

U Tecali, koja je poslije Kolumbije drugo najveće središte kokainskih bandi, za američku naftnu kompaniju radi inženjer Peter Bowman (D. Morse). Iako je voli, zaokupljen je poslom i zanemaruje sve osamljeniju i sve nesretniju ženu Alice (M. Ryan). Odlazeći na teren, njega i skupinu drugih ljudi otmu tobožnji revolucionari i otpadnici, koji otimaju bogate ljude ne iz političkih razloga nego isključivo zbog novca. Vjeruju da im je Peter Bowman posebno važan jer su otkrili da sudjeluje u izgradnji naftovoda koji bi trebao proći posred kokainskih polja. Terry Thorne (R. Crowe) profesionalni je pregovarač u otmicama, koji radi za vojno-obavještajnu agenciju. Poslovi ga vode po cijelom svijetu. Nakon uspješno obavljenog zadatka u Čečeniji, pozvan je u Tecalu. Agenciju je angažirala korporacija Qard za koju je Bowman radio. Međutim, na početku pregovora poduzeće se rasformiralo i više nitko nije želio snositi troškove. Na odlasku, Terry objašnjava razočaranoj Alice da im više ne može pomoći, no vrati se s aerodroma i dobrovoljno preuzme akciju.

SUBOTA, HRT1, 21.00, PRIJENOS, Eurosong 2017. – finale

U velikom finalu sudjeluje po 10 zemalja iz oba polufinala, kao i zemlje koje su izravno u finalu – Francuska, Njemačka, Italija, Španjolska, Velika Britanija i domaćin prijenosa Ukrajina.

Izvođači će nastupiti sljedećim redoslijedom:

1) Izrael, 2) Poljska, 3) Bjelorusija, 4) Austrija, 5) Armenija, 6) Nizozemska, 7) Moldavija, 8) Mađarska, 9) Italija, 10) Danska, 11) Portugal, 12) Azerbajdžan, 13) Hrvatska, 14) Australija, 15) Grčka, 16) Španjolska, 17) Norveška, 18) Velika Britanija, 19) Cipar, 20) Rumunjska, 21) Njemačka, 22) Ukrajina, 23) Belgija, 24) Švedska, 25) Bugarska i 26) Francuska.

U finalnoj večeri 13. svibnja glasuju 42 zemlje sudionice.

Hrvatski gledatelji moći će svoj glas dati na sljedeće brojeve telefona:

Fiksna linija 061 5905 + redni broj pjesme (01-26)

SMS s tekstom PJESMA+ redni broj pjesme (01-26) pošaljite na broj 666999

Poziv 3,75 kn fiksna / 5,06 kn mobilna mreža / SMS 3,72 kn

SUBOTA, TLC, 21.00, KULINARSKI SHOW, Šef slastičarnice

Kroz 20 novih epizoda, serija prati Buddyja Valastra i njegovu obitelj dok zajedno pokušavaju ispuniti san Buddyjevog pokojnog oca i proslaviti slastičarnicu Carlo’s Bakery. U ovoj ćemo sezoni imati prilike upoznati modernog srednjevjekovnog viteza koji od Buddyja traži da se osim s tortom pozabavi i pirotehnikom, zbog čega će se njegov tim naći pred jednim od najvećih izazova. Torta u obliku zmaja koji riga vatru? Buddy i ekipa će još jednom dokazati da u obitelj koja radi zajedno – ništa nije nemoguće!

SUBOTA, LAUDATO TV, 21.15, DOKUMENTARNA DRAMA, Fatima – živa vjera

Posred strašne tame Prvog svjetskog rata koji je bjesnio u Europi, dogodio se čudesan događaj koji je promijenio tijek povijesti zauvijek. Troje djece pastira, izabranih zbog svoje otvorenosti Bogu, prenijeli su poruku nade u trenucima beznađa.

Tadašnji poglavar Katoličke Crkve papa Benedikt XV. napisao je pismo ”Ponizna službenica Gospodnja” u kojemu govori o potrebi molitve s posebnim naglaskom na molitvu djece, te naredbom da se zaziv ”Kraljice mira, moli za nas” službeno uvrsti u Gospine litanije. On se u ovom pismu obraća Mariji s molbom da se zaustavi rat i donese mir. U to doba događa se veliki trenutak dvadesetog stoljeća – Gospino ukazanje u Fatimi, gradiću smještenom na sjeverozapadu općine Qurem u Portugalu, u gorju Serra d’Aire.

SUBOTA, NOVA TV, 21.30, AKCIJSKI SF FILM, Godzilla

Snažna priča o ljudskoj hrabrosti suočenoj s titanskim silama prirode nakon što se zastrašujuće biće, pred kojim je čovječanstvo naizgled nemoćno, podigne iz mora kako bi vratilo ravnotežu u prirodi. Ova spektakularna avantura s neviđenim posebnim efektima suprotstavlja najpoznatije čudovište na svijetu s ljudskom arogancijom, prijeteći tako postojanju čovječanstva.

SUBOTA, RTL TV, 22.00, OBITELJSKA KOMEDIJA, Asterix i Obelix: Misija Kleopatra

Iako je vrijeme najslavnijih faraona odavno prošlo, kraljica Kleopatra (Monica Bellucci) okladi se s Julijem Cezarom (Alain Chabat) da će mu njeni ljudi, koji su i dalje najbolji arhitekti i građevinari na svijetu, u svega tri mjeseca izgraditi velebnu palaču. Kleopatrini arhitekti su ili zaposleni, ili previše konzervativni, pa odabir padne na Edifisa (Jamel Debbouze), koji mora izgraditi palaču prekrivenu zlatom u kratkom roku ili će biti bačen krokodilima. Edifis zatraži pomoć od starog prijatelja druida Getafixa (Claude Rich) da mu napravi čarobni napitak koji galskom selu daje nadljudsku snagu da se odupre napadima Rimljana. Kako bi zaštitili svoga druida, Asterix (Christian Clavier) i Obelix (Gérard Depardieu) zajedno s njim krenu put Egipta.

SUBOTA, HRT2, 22.15, DOKUMENTARNA SERIJA, Najekstremnija mjesta na svijetu: Tuneli

Tuneli su mračni i opasni, duboko pod zemljom i teško pristupačni kada treba pružiti pomoć. Od švicarskih Alpa do japanskih metropola, tuneli mogu biti čuda moderne gradnje, utočišta za vrijeme krize, no isto tako mogu biti i poprišta tragedija. Ovo je 10 najekstremnijih tunela na svijetu.

SUBOTA, HRT3, 22.55, ROMANTIČNA DRAMA, Borac s bikovima i dama

Mladi američki filmski producent Chuck Regan (R. Stuck) putuje u Meksiko i želi se upustiti u borbu s bikovima ne bi li impresionirao lokalnu ljepoticu Anitu de la Vega (J. Page). Ostarjeli matador Manolo Estrada (G. Roland) nerado pristaje podučavati drskog i sebičnog Chucka…

Redatelj Boetticher za ovaj je film nominiran zajedno s Rayom Nazarrom za Oscara 1952. u kategoriji najboljeg scenarija. U prikazu matadorskog života Boetticher se koristio poludokumentarnim pristupom jer ga je vrlo dobro poznavao, naime, i sam se okušao u borbi s bikovima.

SUBOTA, HRT2, 23.05, DRAMSKA SERIJA, Motel Bates

Romero ispituje Normu o novim informacijama koje je nedavno doznao. Norman je pogođen nedavnim otkrićem. Caleb i Dylan prihvaćaju riskantan posao. Emma donosi odluku o budućnosti s Normanom.

SUBOTA, NOVA TV, 23.40, AKCIJSKI FILM, Do kraja

Pedeset kilograma heroina nestalo je iz sefa u najopasnijem dijelu Detroita, a nitko ne zna kako. Kad detektiva Orina Boyda (Steven Seagal) premjeste u najgori policijski odjel, on otkrije operaciju povezanu s drogom. Jedina osoba koja mu može pomoći otkriti istinu nije policajac. Međutim, gangster koji zna istinu nije onakav kakvim se čini. Neprijatelji su posvuda, a detektiv ima samo jednu priliku da preživi.

NEDJELJA, HRT1, 08.10, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Praznik

Johnny Case (C. Grant) zaljubi se u milijunaševu kćer, Juliju Seton (L. Nolan). Kad ga njezina obitelj želi uključiti u posao, on se pobuni jer svoje mlade godine želi provesti na “godišnjem”. U tome ga podržavaju obiteljska crna ovca Linda (K. Hepburn) i pijani Ned (L. Ayres), a njegovi prijatelji Nick (E. E. Horton) i Susan (J. Dixon) Potter rade na tome da se predomisli…

U filmu nastupaju velike holivudske zvijezde, K. Hepburn i C. Grant, a redatelj je George Cukor (Moja draga gospo, Jučer rođena, Male žene), poznati filmski čarobnjak.

NEDJELJA, HRT2, 14.30, DRAMA, Skrovita mjesta

Tridesetih godina na selu život je težak kao i u gradu, vladaju siromaštvo i glad. Beskućnici lutaju zemljom. I u obitelji Elize Wyatt (S. Penny), mlade žene koja je rano ostala bez muža, živi se teško, tako teško da i djeca, Luke i Becky, moraju pomagati u polju i ne mogu ići u školu. Kad umre djed Frank, situacija je još teža, Eliza i teta Betty (S. Jones) moraju se snalaziti same. Upravo na dan kad je Frank umro, u selo je stigao beskućnik Gabe (J. Gedrick), kojega šerif zaposli da iskopa grobnu jamu. Teta Betsy, znajući kako bi im muška ruka u polju dobro došla, ponudi mu da kod njih ostane raditi za stan i hranu, što on objeručke prihvati.

NEDJELJA, HRT3, 15.05, DRAMA, Čudo u Milanu

Među glavicama kupusa u svojem vrtu starija žena (E. Gramatica) je pronašla djetešce. Uzela ga je k sebi i nazvala Toto. Kad je umrla, završio je u sirotištu iz kojeg je izašao kao tinejdžer. U nepoznatom svijetu Toto (F. Golisano) je očekivao da su i drugi otvorena srca kao i on…

Ovaj neorealistički film o životu sirotinje u poslijeratnom Milanu snimljen je prema romanu “Toto e’ buono” Cesarea Zavattinija koji je i jedan od scenarista. “Čudo u Milanu” dobro je primila i publika i kritika, što potvrđuje Velika nagrada na filmskom festivalu u Cannesu 1951.

NEDJELJA, HRT2, 16.05, DRAMA, Ne dao Bog većeg zla

Šezdesete su zakucale i na vrata bjelovarske obitelji Ančić. Nova će epoha ostaviti neizbrisive tragove na članovimna obitelji – ocu Branku, isprva odgovornom partijcu koji se s propašću svog poduzeća baca u privatne poduzetnike, nanovo oživjevši obiteljski klesarski zanat; majci Nevenki koja uz stalni posao nastavnice pokušava biti što savjesnija žena, majka, sestra, snaha i domaćica; baki Ruži kojoj se polako ali sigurno prikrada neizbježna senilnost; ujaku Emilu, sitnom šverceru i muljatoru u stalnom sukobu s narodnom milicijom; maloj seki Bibi, obiteljskoj komentatorici i zajedljivki koja se mora pomiriti sa svojim odrastanjem; te napose Fruli, plahom dječaku koji sve promjene u obitelji i oko nje budnim okom prati i upija i pokušava samom sebi stvoriti sliku što je on zapravo, to jest što se od njega očekuje da bude.

NEDJELJA, NOVA TV, 16.35, KOMEDIJA, Odjednom princeza

Povučenu i sramežljivu Miju Thermopolis (Anne Hathaway) odgojila je samohrana majka. Mia otkriva da je njezin davno nestali otac umro, te da je za života bio princ europske zemlje Genovije. S obzirom na to da je Mia prijestolonasljednica, njezina stroga i moćna baka kraljica Renaldi (Julie Andrews) inzistira na tome da Mia postane vladaricom te daleke zemlje. Njih se dvije odmah sukobe. Nakon nevjerojatne preobrazbe, Mia mora odlučiti hoće li ostati sa svojom obitelji i divnim dečkom ili sve ostaviti i postati zakonitom princezom Genovije.

NEDJELJA, RTL TV, 20.00, AKCIJSKA DRAMA, Robin Hood

Godina je 1199. Robin Longstride (Russell Crowe) je strijelac i veteran u vojci kralja Richarda Lavljeg Srca (Danny Huston). Nakon opsade dvorca Chalusa u Francuskoj, na poziv kralja, umoran do rata, Robin odlazi do Richarda uvjeren da ga je ovaj pozvao da mu pruži iskreni pogled i prognozu dosadašnjih ratnih kretanja. Kada Robin da svoj pošteni osvrt, zajedno sa svojim kolegama strijelcima Allanom A’Dayleom (Alan Doyle), Willom Scarlettom (Scott Grimes) te vojnikom Malim Johnom (Kevin Durand) nađe se u zatvoru, no ipak ne zadugo. Napad na dvorac se nastavlja, kralj u napadu pogine te se Robinu i prijateljima ukaže prilika za bijeg.

NEDJELJA, HRT2, 20.00, KRIMI SERIJA, Zajedno protiv zločina

Ispostavi se da je Gilbert prije otmice uspio sakriti glavni ključ svojeg uređaja bez kojega je bomba koju je N ukrao potpuno beskorisna. Kada se N konačno dočepa ključa, Tommy i Tuppence se opet nađu stjerani u kut. Uz Carterovu pomoć moraju provesti u djelo svoj dosad najambiciozniji i najopasniji plan kako bi spasili živote tisuća nevinih britanskih građana.

NEDJELJA, HRT1, 20.10, PRIJENOS, Uz nas niste sami – Vjeruj u ljubav

Humanitarni projekt HRT-a Uz nas niste sami ovaj put podržava humanitarnu akciju Udruge Phoenix “Vjeruj u ljubav”.

Zdravlje je najveće čovjekovo bogatstvo, a roditelji članovi Udruge pomažu osobama, posebice djeci čije je zdravlje ozbiljno narušeno teškim bolestima.

U večerašnjoj emisiji brojne će se poznate osobe iz javnog života Hrvatske javljati na humanitarni broj telefona 060 9008 (6,25kn/pozivu; TTX 415). Stručnjaci, liječnici, medicinske sestre i, dakako, obitelji razgovarat će o svojim iskustvima, a u glazbenom programu nastupit će brojne glazbene zvijezde izvodeći evergreene jednog od najuglednijih hrvatskih skladatelja Zdenka Runjića.

Na pozornici Studija Anton Marti HRT-a zapjevat će: Oliver Dragojević, Vanna, Damir Urban, Marko Tolja, Frajle, Amira Medunjanin, Dino Šaran, Antonela Doko, Detour, Marin Jurić Čivro, Goran Bošković i Tina Kresnik.

Budite s nama i pokažite svoje veliko srce, pokažite – da uz nas nisu sami!

NEDJELJA, NOVA TV, 20.10, SHOW, Tvoje lice zvuči poznato

U 11. epizodi showa Daniel Bilić postat će Rag’n’Bone Man, Ana Gruica pjevač njemačke skupine Dschinghis Khan, a Marija Rotha očekuje duet Freddyja Mercuryja i Montserrat Caballé. Nives Celzijus transformirat će se u Rockyja, a Bojan Jambrošić u pjevačicu grupe En Vogue. Dalibora Petka vidjet ćemo kao Lidiju Bačić, Ivana Mišerić uprizorit će scenu iz filma ‘Briljantin’, a Miju Anočić Valentić čeka transformacija u Michaela Jacksona.

NEDJELJA, HRT2, 20.00, KOMEDIJA, Što ćemo s Bobom?

Bob Whiley (B. Murray) psihijatrijski je slučaj. Pati od svih mogućih paranoja: panično se boji svih prometnih sredstava, patološki je pedantan i čist i ništa ne prima u ruke bez rukavica ili rupčića. S druge strane, dr. Leo Marwin jedan je od najuspješnijih i najprobitačnijih psihijatara koji je upravo objavio svoju knjigu “Baby’s Steps” u kojoj vrlo superiorno objašnjava svoju teoriju sitnih koraka na putu izlječenja. Knjiga je povod da se zajedno sa svojom obitelji, ženom Feye, sinom Sigmundom i kćeri Anom, pojavi na nacionalnoj televiziji. Igrom slučaja Bob postaje njegov pacijent. Marvin mu daje knjigu da je prouči, jer odlazi na godišnji odmor. No Bob ne može živjeti bez doktora Marvina. Pronalazi ga u njegovoj lijepoj kući kraj jezera i malo po malo zbliži se s djecom, osobito s malim Sigmundom, i postaje član Marvinove obitelji.

NEDJELJA, HRT2, 22.40, KRIMI SERIJA, Svjedoci

Sandra Winckler i Paul Maisonneuve našli su dokaz da je Kaz Gorbier živ. Vjerojatno taj Paulov neprijatelj iskapa tijela. Dok tragaju za Kazom i njegovim partnerima, Paul i Sandra otkrivaju novu morbidnu inscenaciju: nova tijela u novoj pokaznoj kući.

NEDJELJA, HRT1, 22.50, DRAMA, Devet

Guido Contini (D. Day-Lewis) je slavni redatelj čiji su filmovi obilježili svjetsku filmsku umjetnost, no, snimio je i nekoliko neuspjelih filmova. Sada je na početku novog projekta, ekipa je okupljena, kostimi spremni, čeka se još samo glavna zvijezda, Claudia (N. Kidman), koja ne želi doći na snimanje, dok ne dobije scenarij. Međutim, scenarija nema. Nije uopće napisan. A Contini nema pojma o čemu će raditi film. Jedini tko to zna je njegova vjerna suradnica i prijateljica, šminkerica Lilli (J. Dench). U snoviđenjima kojima se često predaje Guido razgovara s majkom koja više nije živa, ili ima odnose s temperamentnom ljubavnicom, ili proživljava trenutke sa svojom mladom i lijepom ženom koja s njim nije sretna jer zna da je vara. Ta su snoviđenja svojevrsne glazbene sekvence, dijelovi mjuzikla koji on gleda kad želi izgubiti vezu sa stvarnošću.

NEDJELJA, RTL TV, 22.50, AKCIJSKI TRILER, Umri muški 3

Johnu McClaneu (Bruce Willis) ne cvatu ruže. Suspendiran iz njujorške policije i pred rastavom braka, John proklinje svoju nesreću i utapa tugu u alkoholu. No Johnovim problemima tu nije kraj. Povrh svega, Simon (Jeromy Irons), brat Hansa Grubera kojeg je prije par godina John bacio s nebodera, aktivira bombu u jednoj robnoj kući te zatraži od policije da pozove Johna McClanea. Simon prijeti da će raznijeti školu ako John ne postupi točno prema njegovim uputama. Simon traži od Johna da obavi nekolicinu zadataka, pa John bjesomučno jurca po New Yorku pokušavajući shvatiti koje su Simonove prave namjere. Ako se pokaže da je formula uspješna, ona se uz male preinake pokuša kopirati i tada nerijetko dolazi do pogrešaka.