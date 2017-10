TV PREPORUKA ZA VIKEND: Uz ekrane će vas prikovati filmovi Prekid, Igre gladi, Mamurluk 2 i James Bond 007: Spectre

SUBOTA, NOVA TV, 12.15, AKCIJSKI SF FILM, Superman 3

Nakon što je dokazao da čovjek može letjeti te osujetio plan Lexa Luthora i nadmudrio trio super-zločinaca iz druge galaktike, Superman (Christopher Reeve) se nada kako se konačno može odmoriti. Pravu priliku za odmor vidi u godišnjici mature Clarka Kenta na kojoj može obnoviti prijateljstvo te pronaći staru ljubav. No, zlo nikada ne spava, a Superman će se uz ljudsku zlobu morati suočiti i s čudima moderne tehnologije o kojima nije mogao ni sanjati. Paletu novih Supermanovih protivnika čine: tajkun koji je otkrio tajnu upravljanja okolišem, zbunjeni genijalac koji stvara najmoćnije oružje dosada, pomahnitalo kriminalno računalo te telepatska snaga koja da će Supermana pretvoriti u njegova najgora neprijatelja.

SUBOTA, HRT3, 14.45, POVIJESNO-PUSTOLOVNI FILM, Čovjek sa željeznom maskom

Francuski kralj Luj XIV. (R. Chamberlain) ima brata blizanca Philippea (R. Chamberlain) koji je zatočen u tamnici, a na licu mu je željezna maska. Iako je Philippe pravi nasljednik francuskoga prijestolja, on je još kao dijete maknut s dvora i zatvoren u tamnicu. Nitko ne zna tko je tajanstveni zatočenik, tko su mu roditelji i kakvog je podrijetla. Kralj Luj XIV. opravdano se boji da će zavjera biti otkrivena i da će ga brat ugroziti. I doista, kapetan kraljevih mušketira i ministar Colbert (R. Richardson) odlučuju osloboditi pravog Philippea i dovesti ga na francusko prijestolje kao pravoga zakonitog vladara.



SUBOTA, HRT1, 20.05, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Prekid

Za Garyja (V. Vaughn) prvi susret s Brooke (J. Aniston) bio je ljubav na prvi pogled. Vidio ju je na stadionu, sjedila je u istom redu, i to s dečkom. To Garyja nije spriječilo da joj silom kupi hot-dog i da je poslije utakmice na duhovit način pozove na spoj. Tako je počela ljubavna priča dviju nesumnjivo srodnih duša i savršeno skladna veza.

SUBOTA, HRT2, 20.05, DOKUMENTARNA SERIJA, Vina svijeta

Matthew Goode i Matthew Rhys kreću u brdovitu regiju Trentino na sjeveru Italije gdje upoznaju zanimljivu vinarku čije vino dozrijeva u glinenim posudama. Joe Fattorini odlazi u Hong Kong kako bi saznao nešto više o strasti kineskih bogataša prema skupocjenim francuskim vinima te posjećuje bunker iz Drugog svjetskog rata u kojem se održava najekskluzivnije kušanje vina na svijetu. Vrhunska kuharica Frances Atkins iz Yorkshirea otkriva nam da je ljubiteljica bijelog vina i priprema neobično jelo koje se slaže s njim. Amelia Singer posjećuje vinariju Seppeltsfield u dolini Barossa u Australiji gdje se suočava s obiteljskom prošlošću.

SUBOTA, NOVA TV, 21.30, AKCIJSKI TRILER, James Bond 007: Spectre

Tajanstvena poruka iz prošlosti šalje tajnog agenta Jamesa Bonda (Daniel Craig) na misiju u Meksiko i Rim gdje upoznaje Luciu (Monica Bellucci), lijepu i zabranjenu udovicu zloglasnog zločinca. Na tajnom sastanku Bond otkriva postojanje zločinačke organizacije pod nazivom Spectre. Dok se istovremeno M (Ralph Fiennes) bori s političkim snagama kako bi na životu održao tajnu službu, Bond se polako probija kroz mnogobrojne slojeve obmane kako bi otkrio zastrašujuću istinu koja se krije iza imena „Spectre“!

SUBOTA, HRT1, 21.50, DOKUMENTARNI FILM, Deblokada Dubrovnika

U povodu 25. obljetnice deblokade Dubrovnika i oslobađanja južnih dijelova Hrvatske Odjel za dokumentarnu produkciju Hrvatske radiotelevizije pripremio je dvodijelni dokumentarni film Deblokada Dubrovnika.

Još u rujnu 1991. godine Dubrovnik i jug Hrvatske napadnuti su iz smjera Crne Gore i Hercegovine. U brzome naletu nadmoćnija jugovojska okupirala je prostor od Prevlake do Stona, a blokirani Dubrovnik našao se pod divljačkim topovskim udarima. Sarajevsko primirje početkom 1992. godine donijelo je zatišje, ali se rat prenio u susjednu Bosnu i Hercegovinu. Ondje su jugoslavenska armija i srpski teroristi željeli izbiti na Neretvu, čime bi jug Hrvatske ostao potpuno odsječen od njezina ostatka. U takvim okolnostima u travnju 1992. godine ustrojeno je zapovjedništvo južnoga bojišta s generalom Jankom Bobetkom na čelu, koji je odmah učvrstio obranu i prešao u napad. Operacijom Čagalj usmjerenom prema Mostaru neprijatelj je zaustavljen i odbačen od doline Neretve, a operacijom Tigar deblokiran je Dubrovnik.

SUBOTA, AMC, 22.00, AKCIJSKA SERIJA, Into the Badlands

Smještena u razoreni svijet budućnosti, na teritorij kojim vlada sedam moćnika, serija “Into the Badlands” nas uvodi u priču o surovim ratnicima i mladiću koji se upušta u opasnu pustolovinu. Stoljećima daleko od sadašnjosti, nakon niza prirodnih katastrofa i ljudskog nemara, nastaje novi društveni poredak na čijem čelu su najjači i najbrutalniji. Badlands, kako se ovaj teritorij naziva, podijeljen je između sedam rivalskih moćnika, koji kontroliraju za život neophodne resurse. Svoju vlast održavaju uz pomoć odane vojske, samuraja novog doba, koji uživaju status i pogodnosti o kojima šira populacija može samo sanjati i spremni su žrtvovati živote za svoje vladare. Malo ih doživi 30-tu godinu, ali jedan vojnik – Sunny (Daniel Wu), brzo napreduje i uzdiže se do statusa savjetnika od najvećeg povjerenja.

SUBOTA, RTL TV, 22.40, PRIJENOS, BOKS: Joshua vs. Takam

Prisjetimo se, krajem travnja Joshua je u sjajnom meču svladao Vladimira Klička i obranio svoj IBF pojas, te se okitio naslovom najboljeg svjetskog superteškaša prema IBO-u i WBA-ju (Super), koje sada po prvi puta brani u borbi protiv Francuza kamerunskog porijekla Carlosa Takame. Novi izazivač je samo dvanaest dana prije meča uskočio umjesto ozlijeđenog Kubrata Puleva, koji tako propušta borbu za prestižne naslove.

Borba se održava na Principality stadionu u Cardiffu, gdje će treće rangirani izazivač prema IBF-u, Takam, pokušati iznenaditi Joshuu, koji slovi kao apsolutni favorit. No Joshui neće biti jednostavno izaći pred borca za kojeg se nije uvježbavao i koji ima drugačiji stil od Puleva. Takam vrlo dobro prima udarce, napadač je i čvrst borac, jake fizičke građe (187cm visine, raspona ruku 204 cm). Kamerunac je osam godina stariji od Joshue, a u svojoj profesionalnoj karijeri odnio je 35 pobjeda, tri je puta bio poražen, dok je jedanput iz ringa odšetao neriješenog rezultata.

Joshua je svjestan da će Takam biti veliki izazov, da je snažne konstitucije, da će se sigurno dobro potući te da će ga biti teško srušiti jer je jako izdržljiv.

SUBOTA, HRT3, 23.00, DRAMA, Naša majka

Nakon majčine smrti blizanici Jeanne (M. Désormeaux-Poulin) i Simone (M. Gaudette) suočili su se s oporukom prepunom zagonetki i zadataka koji ih čekaju. Među ostalim trebaju pronaći brata, za čije postojanje su saznali iz oporuke, i oca, za kojeg su mislili da je mrtav. Put ih vodi iz Kanade na Bliski istok gdje malo-pomalo otkrivaju šokantnu istinu o svom rođenju i majčinom (L. Azabal) životu tijekom građanskog rata, prije nego je emigrirala.

SUBOTA, HRT1, 23.20, TRILER, Piskaralo

Reporter Ward Jansen (M. McConaughey) sa svojim kolegom Yardleyjem Achemanom (D. Oyelowo) dolazi iz Miamia u svoj rodni gradić u potrazi za detaljima priče o okrutnom ubojstvu šerifa. Navodni počinitelj, Hillary Van Wetter, (J. Cusack) osuđen je na smrt. U istraživanju im pomažu Jansenov mlađi brat, Jack (Z. Efron), i zamamna Charlotte Bless (N. Kidman). Ona je, naime, pozvala novinare iz Miamia, zaljubila se u Van Wettera iako ga nikad nije susrela i odlučila osloboditi ga iz zatvora. Dok se slojevi priča polako ljušte, otkrivaju se duboko zakopane tajne i na vidjelo izlaze skrivene žudnje.

SUBOTA, HRT2, 23.20, HUMORISTIČNA SERIJA, Varalice

Patrick organizira Maddie rođendansku proslavu na kojoj se pojave nenadani gosti, a cijelu situaciju na kraju spašava Max. Richard otkriva nešto šokantno.

SUBOTA, NOVA TV, 00.00, AKCIJSKI FILM, Koban rizik

Jack je kockar, profesionalni igrač pokera koji voli brzu zaradu. Međutim, nakon što izgubi okladu s tajanstvenim kockarom Duffyjem koji je povezan sa kriminogenim miljeom, upada u probleme. Kako bi zaštitio svoju obitelj i sebe, Jack mora da nadmudri Duffyja i njegovog lukavog brata. Pomoć traži od zelenaša da otkupe Jackov dug i zaštiti svoju investiciju.

SUBOTA, RTL TV, 01.20, AKCIJSKI FILM, Tražen

Wesley Gibson (James McAvoy) je hipohondar čiji je neispunjen i monoton život postao nepodnošljiv. Neprestano ponižavan od svog šefa i djevojke koja ga vara, čini se da je njegov život promašen. No nakon što dozna da je njegov otac, kojeg nije poznavao, bio brutalno ubijen, Wesley je unovačen u tajno društvo profesionalnih ubojica koje se naziva „Bratstvo“. Nekoć uredski crv, zahvaljujući svojoj mentorici Fox (Angelina Jolie), razvija veliki potencijal te nakon dovršetaka obuke, dobije svoj prvi zadatak.

NEDJELJA, NOVA TV, 12.00, DRAMA, Šalji dalje

Trevor (Haley Joel Osment) je jedanaestogodišnji dječak koji dolazi iz problematične obitelji. Njegova majka Arlene (Helen Hunt) je alkoholičarka koja radi dva posla kako bi ga mogla uzdržavati, dok ga je otac Jon Bon Jovi napustio dok je bio mali. Početak nove školske godine nije donio velike promjene Trevoru. Ipak, tračak nade za malog Trevora pojavljuje se u obliku neobičnog profesora Simoneta (Kevin Spacey), koji odmah uposli dječje umove ambicioznom domaćom zadaćom: smisliti kako promijeniti svijet. Oduševljen Trevorovom briljantnom idejom, Simonet upoznaje njegovu majku Arlene. Trevor odmah kreće u spajanje ovog para, no pojavljuje se nevolja u obliku Arleninog bivšeg supruga (Jon Bon Jovi). Može li zaista jedanaestogodišnjak promijeniti svijet?

NEDJELJA, HRT3, 15.00, KOMEDIJA, Nikad nisi premlad

Budući frizer Wilbur (J. Lewis), koji sanja o velikoj karijeri, zabunom stane na put kradljivcu izuzetno vrijednog dijamanta, pa je prisiljen maskirati se u dvanaestogodišnjaka da se ukrca na vlak. Bježeći, naleti na profesora glazbe (D. Martin) koji putuje na svoje novo radno mjesto, školu za djevojke.

NEDJELJA, RTL TV, 15.10, HUMORNA DRAMA, Pokajničko putovanje

Andy Brewster (Seth Rogen) organski je kemičar i izumitelj koji pokušava svoj ekološki prihvatljiv proizvod ScioClean plasirati u trgovačkim centrima. No trgovine ne žele niti čuti što ima za ponuditi. Nakon još jednog razočaravajućeg pokušaja, ovog puta u K-Martu, Andy posjećuje svoju majku Joyce (Barbra Streisand) u New Jerseyu. S obzirom na njezino zaštitničko raspoloženje, on je ne želi zabrinuti pa joj ne govori da njegov posao za sada stagnira, ali mora podnositi njezina neprestana ispitivanja o svom emotivnom životu. Ipak, Andy je odlučan provesti svoj plan putovanja od New Yorka do Las Vegasa na kojem će predstaviti svoj proizvod.

NEDJELJA, RTL TV, 20.00, AKCIJSKI SF FILM, Kapetan Amerika: Ratnik zime

Dvije godine nakon bitke za New York, Steve Rogers (Chris Evans) u Washingtonu radi za tajnu službu S.H.I.E.L.D. pod vodstvom Nicka Furyja (Samuel L. Jackson) i istovremeno se prilagođava životu običnog građanina. Rogers i agentica Natasha Romanoff (Scarlett Johansson) su zajedno s protuterorističkim odjelom S.T.R.I.K.E., koji vodi agent Rumlow (Frank Grillo), poslani osloboditi taoce koje drže Georges Batroc i njegovi plaćenici na brodu koji pripada S.H.I.E.L.D.-u. Usred misije Rogers dozna da Romanoff ima skrivene planove da se domogne podataka koji se nalaze na računalu na brodu. Rogers se vraća u središte agencije te doznaje od Furyja o kakvim se informacijama radi – tajni projekt s letjelicima koje su povezane sa špijunskim satelitima te osmišljene da predvide i zaustave svaku potencijalnu prijetnju, tj. neprijateljski udar.

NEDJELJA, NOVA TV, 20.10, SHOW, Supertalent

U posljednjoj audicijskoj emisiji vidjet ćemo brojne uzbudljive nastupe, a doznat ćemo i koji nastup će osvojiti posljednji zlatni gumb.

Svakako iznenađujući i impresivan talent pokazat će natjecateljica Mia Mrđenović sa svojom kristalnom kuglom i contact jugglingom. Po stuci je nutricionistica, no kaže kako se time ne bavi jer više uživa u contact jugglingu s kojim se bavi već sedam godina. „Moglo bi se reći da je kugla moj najbolji prijatelj, najviše vremena provodim s njom i tako zarađujem za život“ tvrdi Mia koja mašta o radu u cirkusu. Na pozornici Supertalenta vidjet ćemo i Antoniju Mirat, jednu od glavnih opernih vokala u Hrvatskoj. Antonia otkriva kako je svoju ljubav prema pjevanju otkrila je u jedanaestoj godini, a veliki uzor joj je bila njezina majka. Antonia će se predstaviti poznatom arijom iz Čarobne frule Kraljice noći. „Očekujem da se dobro prezentiram, da profesionalno odradim svoj nastup.“, kazala je Antonia. Od glazbenika vidjet ćemo brojne mlade nade koji će se boriti za prolaz u polufinale. Natjecatelj Valentino Zec predstavit će se beatboxanjem, Lana i Anapokazat će svoju vještinu sviranja klavira, a Antonio i Leopold sviranja violine.

NEDJELJA, HRT3, 20.25, VESTERN, Loše društvo

Prvi film redatelja Roberta Bentona ujedno je i jedan od najboljih vesterna sedamdesetih. Radnja se zbiva 1863., u jeku američkog Građanskog rata, a junaci su maloljetni mladići s istoka, koji u želji da izbjegnu novačenje, bježe na Divlji zapad…

Benton (i njegov koscenarist David Newman, s kojim je napisao scenarij glasovitog filma “Bonnie i Clyde”) mnogo je pažnje posvetio vrlo realističnom prikazu Divljeg zapada, pokazujući siromaštvo doseljenika, podlost revolveraša i nimalo privlačan, primitivan način života. Osobito je zanimljiv način kako Benton pokazuje svijet divljine kroz vizuru mladih i naivnih junaka, istočnjaka koji su o Zapadu čuli legende i čitali “romane”. Takvo “nevino” gledište istodobno je izvor humora i vrlo okrutnih zbivanja, neočekivanih tragedija i smiješnih doživljaja.

NEDJELJA, HRT2, 21.00, GLAZBENA DRAMA, Groznica subotnje večeri

Tony Manero (J. Travolta) je devetnaestogodišnji mladić iz Brooklyna opterećen svakodnevnim problemima: u stalnoj je svađi s roditeljima i bratom koji žive monotonim malograđanskim životom, zaposlen je u prodavaonici boja što mu ne predstavlja naročit izazov, a ne ispunjavaju ga ni drugi ljudi koje susreće u četvrti. Jedina stvar koja ga istinski usrećuje su subotnji izlasci u obližnji disko-klub, u kojemu se okuplja simpatično društvo, zalaze zgodne djevojke i u kojemu je on, prirodno talentiran za ples, najradije viđen gost. Tjedni tako jednolično prolaze, dok Tony slučajno ne upozna Stephanie (K. L. Gorney), lijepu djevojku koja također sanjari o ispunjenom životu, po mogućnosti na Manhattanu. Kada saznaju da disko-klub priprema plesno natjecanje, Tony i Stephanie počnu zajedno trenirati za nastup.

NEDJELJA, NOVA TV, 22.00, KOMEDIJA, Mamurluk 2

U nastavku Phil (Bradley Cooper), Stu (Ed Helms), Alan (Zach Galifianakis) i Doug (Justin Bartha) otputuju na egzotični Tajland na Stuevo vjenčanje. Nakon Dougove nezaboravne momačke večeri u Las Vegasu, Stu ne želi riskirati i odlučuje se za doručak prije vjenčanja. No, stvari ipak ne idu uvijek onako kako smo ih planirali. Što se dogodi u Vegasu, možda ostaje u Vegasu, ali što se dogodi u Bangkoku, ne možete ni zamisliti – majmuni, tetovaže i povratak g. Chowa!

NEDJELJA, RTL TV, 22.50, PUSTOLOVNI SF FILM, Igre gladi

Totalitarna država Panem sastoji se od 12 siromašnih regija, a u središtu zemlje je glavni grad Capitol, u kojem su moćnici smislili okrutnu igru kako bi demoralizirali narod i preduhitrili bilo kakav pokušaj pobune. Izvlačenjem u loto igri sve regije svake godine moraju dati jednog mladića i djevojku između 12 i 18 godina, koji će se boriti do smrti u igri, u kojoj pobjednika čeka bogatstvo i slava, a čitav okrutni “spektakl” prenosi televizija. U dvanaestoj regiji Katnis Everdeen (Jennifer Lawrence) ponudi se sudjelovati u igrama umjesto mlađe sestre Primrose (Willow Shields), koja je izvučena kao natjecateljica. Ona i Peeta Mellark (Josh Hutcherson) odlaze u Capitol, kako bi privukle sponzore i obavile bešćutne PR aktivnosti prije ulaska u igru, u kojoj samo jedan natjecatelj može preživjeti.

NEDJELJA, HRT2, 23.00, TALK SHOW, Graham Norton i gosti

Večeras kod Grahama gostuju: holivudska legenda Meryl Streep, koja u filmu “Neslavno slavna Florence” glumi neuspješnu opernu pjevačicu; njezin kolega iz filma, slavni Hugh Grant; te glumica Keeley Hawes, koja će predstaviti dramsku seriju “The Durrells”. Pjesmu “You’re Not Alone” izvest će britanski predstavnici na Eurosongu Joe & Jake.

NEDJELJA, HRT1, 23.30, KRIMI DRAMA, Bijeg (1972.)

Da bi bio prije pušten iz zatvora, Doc McCoy (S. McQueen) traži od svoje supruge Carol (A. MacGraw) da za nj intervenira kod bankara i političara Benyona (B. Johnson). Benyon, član komisije za uvjetna pomilovanja, uspijeva pomoći McCoyu, ali za to traži i protuuslugu: da McCoy za njega izvede pljačku. McCoy pristaje, obavlja svoj dio posla uz pomoć Carol i još dvojice kriminalaca, no jedan od njih ima i svoje planove. McCoy i supruga prisiljeni su bježati prema meksičkoj granici, gone ih policija i Benyonovi ljudi, a McCoya muči i pitanje kako je Carol od Benyona ishodila pomilovanje.

NEDJELJA, NOVA TV, 00.00, AKCIJSKI FILM, Duboko modro more

Grupa istraživača i znanstvenika na udaljenoj platformi na pragu je otkrića lijeka koji bi mogao izliječiti Alzheimerovu bolest.

No vođe projekta – Susan McAlester (Saffron Burrows) i Jim Whitlock (Stellan Skarsg?rd) prekršili su Harvardsko pravilo te su nezakonitim tehnikama genske manipulacije povećali mozgove promatranih morskih pasa, kako bi što prije došli do spektakularnih rezultata. Tijekom velike morske oluje morski psi pobjegnu iz svojih kaveza, a čini se kako su to postigli upravo inteligentnijim udruživanjem u skupinu. Kako bi sačuvali žive glave, znanstvenici, predvođeni lovcem Carterom Blakeom (Thomas Jane) i kuharom Preacherom (LL Cool J), moraju što prije stići do površine.