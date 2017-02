TV PREPORUKA ZA VIKEND: Uz 89. dodjelu Oscara tu su još filmovi Zavjet ljubavi, Madagaskar, Bijeg i Superman: Čovjek od čelika

SUBOTA, HRT3, 14.40, DOKUMENTARNO-GLAZBENI FILM, Posljednji valcer

Rock sastav The Band postoji već 16 godina, međutim njegovi su članovi odlučili prestati svirati. Tim povodom priređuju svoj posljednji koncert pod nazivom “The Last Waltz” na kojem su im gosti najveće rock zvijezde, njihovi prijatelji, Bob Dylan, Eric Clapton, Ringo Starr… Snimke koncerta prekidane su razgovorima s članovima The Banda u kojima oni opisuju suradnju s Bobom Dylanom, pokazuju svoj studio gdje snimaju ploče i objašnjavaju kako su umorni od šesnaestogodišnjih turneja. Film u cijelosti pokazuje njihov posljednji koncert prema kojem je snimljen i njihov posljednji album “The Last Waltz”.

SUBOTA, NOVA TV, 15.55, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Kraljević i ja 4: Azijska avantura

Godinu dana poslije kraljevskog vjenčanja, kralj Edward i kraljica Paige od Danske primaju pozivnicu da prisustvuju vjenčanju princeze Myre od Sangyoona. Po njihovom dolasku pronalaze nesretnu Myru zbog ugovorenog braka. Myra je zaljubljena u Alua, dresera slona kojeg Myra treba, po običaju, jahati na vjenčanju. Kada se otkrije tajna veza Myre i Alua, on završava u zatvoru, a slon bježi.



SUBOTA, HRT2, 17.00, FILM ZA DJECU, Duh u močvari

Brat i sestra, Miron i Melita, odlaze na zimovanje prijatelju Zoltanu (Liptusu) u Kopačevo. U tijeku je velika akcija lokalnog stanovništva i lovačkog društva kojom pomažu divljim životinjama iz rezervata da prežive zimu. Po dolasku, iste noći, dječak Halasz nađen je promrzao na obali gdje bunca da ga je napao bijeli duh na jednom od otoka u močvari. Otada zanijemi. Baba Etelka otkrije tajnu kako je duh viđen još davno i kako ne može s otoka pa se sveti svakome tko stupi na njega. U mjesto se uvuče strah. Lovci, na čelu s Vučevićem, Kovačevićem i Levayem, pokrenu istragu. Ali ni oni ni liječnici ne mogu pomoći Halaszu. Zato Miron, Liptus i Melita odluče naći duha i ponuditi mu da ga čamcem prebace na obalu u zamjenu da ozdravi njihovog prijatelja. No duh zapuca i rani lovca Levaya čime dokaže da je mnogo opasniji nego što se mislilo.

SUBOTA, RTL TV, 20.00, ANIMIRANI FILM, Madagaskar

Razmažene odrastanjem u sigurnosti njujorškoga zoološkog vrta, naviknute na redovito hranjenje, brigu i oduševljenost razdraganih posjetitelja, četiri će se životinje, koje pojma nemaju o tome kako život u divljini doista izgleda, nakon svoga bijega u slobodu neugodno iznenaditi. Osjećajni lav Alex (Boris Mirković), živahna zebra Marty (Ozren Grabarić), neurotična žirafa Melman (Drago Utješanović) i drski nilski konj Gloria (Zrinka Cvitešić) najbolji su prijatelji i najveće zvijezde zoološkog vrta, no kada jedan od njih nestane iz svoga kaveza, ostali ga kreću tražiti, a putovanje svih završit će u dalekoj Africi, i to na Madagaskaru.

SUBOTA, NOVA TV, 21.20, AKCIJSKI FILM, Bijeg

Bivši vozač automobilskih utrka Brent Magna (Ethan Hawke) prisiljen je još jednom sjesti za upravljač i odvoziti najvažniju i najopasniju utrku svojega života. Naime, kako bi spasio svoju otetu suprugu, Brent mora voziti slušajući naredbe tajanstvene osobe (Jon Voight) koja nadgleda svaki njegov pokret. Brent u očaju pristaje igrati opasnu igru, no ako želi spasiti život supruge, morat će preuzeti kontrolu i nadigrati tajanstvenog otmičara.

SUBOTA, RTL TV, 21.45, PUSTOLOVNA DRAMA, Mumija

Prije više od 3 000 godina Imhotep je cijenjeni svećenik (Arnold Vosloo) posvećen obredima za zagrobni život. Sve se promijeni kada upozna faraonovu ljubavnicu koja ga toliko očara da on napravi kobnu grešku i ubije faraona. Za počinjeni zločin svećenik je živ spaljen i zatočen u grobu da besmrtan zauvijek pati. Godina je 1925., grupa avanturista pod vodstvom Ricka O’Connela (Brendan Fraser), bivšeg člana Legije stranaca, i knjižničarke i arheologinje amaterke Evelyn Carnarvon (Rachel Weisz) pronađe Imhotepov grob u Egiptu. Ekipa pustolova počinje kopati u potrazi za blagom, a greškom oslobode prokletog svećenika koji traži osvetu.

SUBOTA, HRT2, 21.45, DRAMSKA SERIJA, Carstvo poroka

Bijelko se u Harlemu sastaje s Narcisseom u nadi da će osloboditi Daughter Maitland. Savezni agenti vrbuju Elia i Van Aldena da im pomognu srušiti Caponeovu organizaciju. Nuckyja mori nedavni gubitak i traži utjehu u boci i društvu kronera. 1897. nakon što je podržao Jima Nearyja, Nucky će pred Mabel dati oduška nezadovoljstu i uz Elievu pomoć ščepati mladu kradljivicu.

SUBOTA, HRT3, 22.05, KRIMI FILM, Treći čovjek

Nakon kraja 2. svjetskog rata Beč je podijeljen u četiri zone, a svakom vlada jedna od vojnih policija pobjedničkih zemalja – američka, sovjetska, britanska i francuska. U Beč stiže Holly Martins (J. Cotten), američki pisac vestern romana, a pozvao ga je njegov prijatelj Harry Lime (O. Welles), nudeći mu zajednički posao. Holly stiže u kuću gdje je Harry živio u unajmljenom stanu i dozna da je Harry dan prije poginuo. Holly na Harryjevu pogrebu upozna dvojicu britanskih vojnih policajaca, bojnika Callowaya (T. Howard) i ljubitelja Hollyjevih kaubojskih romana, narednika Painea (B. Lee). Callowaya zanima sve o pokojnom Harryju Limeu i on ispituje Hollyja, savjetujući mu na kraju da napusti Beč jer je grad postao opasan. Holly upozna dvojicu Harryjevih prijatelja, baruna Kurtza (E. Deutsch) i Popescua (S. Breuer), koji su navodno bili svjedoci Harryjeve pogibije. Također upozna i lijepu glumicu Annu Schmidt (A. Valli) koja je bila u ljubavnoj vezi s Harryjem. Istražujući okolnosti Harryjeve nesretne pogibije, Holly je zbunjen mnogim proturječnostima, a kada je ubijen jedini svjedok nesreće i Harryjeve pogibije, Holly počinje sumnjati da nešto nije u redu.

SUBOTA, HRT1, 22.25, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Prelomilo se u četrdesetima

Pete (P. Rudd) i Debbie (L. Mann) dosegnuli su famoznih četrdeset godina, ali umjesto da slave, zaglibili su u krizu srednje dobi. Djeca su im neotesana, imaju dugove, pa se nezadovoljstvo gomila. Pete ima problema s poslom a Debbie s promjenama na svojem tijelu. Bliži se proslava Peteovog rođendana i njih dvoje morat će se suočiti sa svojim godinama i svojim odnosom.

SUBOTA, NOVA TV, 23.00, AKCIJSKI FILM, Opasan čovjek

Nakon odsluženih šest godina za zločin koji nije počinio, Shane Daniels izlazi iz zatvora s isprikom države Arizone. Unutar nekoliko sati otkako je slobodan, spletom okolnosti postaje svjedokom ubojstva policajca koje je počinila kineska mafija, otevši pritom djevojčicu i torbu punu novca od droge. U ovoj uzbudljivoj akciji Shane odluči pomoći djevojčici, u čemu mu pomaže i ruska mafija, čiji mu šef duguje uslugu jer je Shane spasio njegovog sina od kineske mafije.

NEDJELJA, RTL TV, 12.00, DRAMA, Prestiž

Alfred Borden (Christian Bale) i Robert Angier (Hugh Jackman) ambiciozni su asistenti mađioničara Miltona (Ricky Jay). Bordenova stalna potrebna za inovacijama dovede do nesreće i smrti Angierove supruge Julie za vrijeme jednog performansa. Angier krivi Bordena za njezinu smrt, a Bordenovo vjenčanje sa Sarah (Rebbeca Hall), samo pogorša odnose bivših kolega. Rivalstvo i prestiž za titulu najboljeg iluzionista odlazi u krajnost, a međusobna podmetanja i sabotaže na predstavama na kraju će rezultirati tragedijom.

NEDJELJA, HRT3, 15.00, HOROR, Kolos iz New Yorka

Humanitarni djelatnik i dobitnik Nobelove nagrade za mir Jeremy Spensser slučajno je ubijen. Njegov otac William (O. Kruger), sjajni neurokirurg, u potaji radi na tijelu svojega sina prije sprovoda. Kasnije otkriva svojem drugom sinu Henryju (J. Baragrey) da je izvadio Jeremyjev mozak i da će ga ugraditi u robota.

NEDJELJA, HRT2, 15.20, OBITELJSKA KOMEDIJA, Don Quijote: Nikad se ne predaj!

Moritz (J. Hillmann) živi kod tete dok je otac (P. Lohmeyer) na terenu u Španjolskoj, gdje kao inženjer radi na vjetroelektranama. Moritz nije previše sretno ni samopouzdano dijete, majka ih je napustila, a jači i drskiji dječaci ga zlostavljaju. Kad krene u posjet ocu u Španjolsku, na aerodromu ga uzalud čeka, tata je zakasnio. U čekaonici upozna mladu djevojku Vicky (B. Ballbé), koja se sažali na dječakom i da mu svoj broj ako mu slučajno zatreba. Kad dežurni policajci primijete dječaka koji satima sam sjedi na aerodromu, on bježi kako ga ne bi uhapsili, te se tako mimoiđe s ocem. Lutajući, sretne neobičnog čovjeka koji se predstavi kao vitez Don Quichote (C. M. Herbst), star 500 godina. Nastave lutati zajedno. Kad ga Moritz pita kako to da govori njemački, ako je španjolski vitez, don Quichote mu odgovori da je to zato što on govori jezik srca.

NEDJELJA, HRT2, 20.00, FANSTASTIČNA KOMEDIJA, Vještice iz Eastwicka

U svom američkom prvijencu australski redatelj George Miller (autor trilogije o Pobješnjelom Maxu s Melom Gibsonom) nije više morao stvarati zvijezde. On ih je, zahvaljujući prethodnim uspjesima, sada mogao angažirati: Jacka Nicholsona u kompleksnoj ulozi u kojoj se spajaju karakteristike demona, fantastičnog ljubavnika, vulgarnog milijunaša, pobunjenika protiv društvenih konvencija s pozicije životne filozofije časopisa “Playboy” i konzumentskog hedonizma, te Cher, Susan Sarandon i Michelle Pfeiffer u ulogama triju prijateljica nesređenog privatnog života, ali nadnaravnih (vještičjih) moći. Te im sposobnosti, međutim, ne mogu pomoći u oslobađanju od frustracija nastalih učmalim životom u provincijskom gradiću, a ni u realizaciji snova o ljubavi i novom početku iako su te tri žene (profesorica glazbe, udovica koja se bavi skulpturama i novinarka) po većini ostalih svojstava zapravo kultivirane feministice.

NEDJELJA, HRT1, 20.05, POLITIČKI TRILER, Kradljivac uspomena

U Parizu na tajanstven način nestaje istaknuti diplomat i obavještajac Juraj Fran Krsto Križanić (Sven Medvešek). Njegov nestanak, po nalogu obavještajne službe, istražuje Gawain Skok. Gawain je nekadašnji vukovarski branitelj koji je obolio od PTSP-a i ovaj ga slučaj dovodi u niz nepredviđenih situacija i stavlja u nova iskušenja.

NEDJELJA, NOVA TV, 20.10, TURSKA SERIJA, Sudbina

Defne je rodila kćer i Toprak je smatra svojom majkom, no Kahraman i nakon dvije godine previše pati za Elif pa se nije zbližio s vlastitom djecom. Kahramana otac toliko tjera da se opet oženi s Defne da Kahraman to više ne može podnijeti pa pristane. Defne i Kahraman opet se vjenčaju. U međuvremenu Elif kuje plan da pobjegne od Maksuta i uspijeva pobjeći uz pomoć medicinske sestre koja se skrbi za nju. No, baš kad je Maksut stigao do Kahramanove kuće, ondje nađe Elif i ponovno je hvata.

NEDJELJA, HRT3, 21.30, DOKUMENTARNI FILM, Dan koji nikad neću zaboraviti

Napeti dokumentarac istaknute britanske redateljice Kim Longinotto. Film govori o praksi genitalnog sakaćenja žena u Keniji te afričkim pionirkinjama koje su se hrabro suprotstavile tradiciji. U filmu žene otvoreno progovaraju o običaju obrezivanja te objašnjavaju kakvo kulturološko značenje ima u kenijskom društvu. Čut ćemo potresna svjedočanstva mladih žena koje progovaraju o bolnim posljedicama tog traumatičnog iskustva te intervjue sa starijim ženama koje tvrdoglavo podupiru tu tradiciju. Redateljica Longinotto zorno će dočarati trenutačnu polemiku i konflikte zbog kojih je ta praksa opstala sve do modernog doba.

NEDJELJA, NOVA TV, 22.00, AKCIJSKI SF FILM, Superman: Čovjek od čelika

Superman ponovno odijeva svoj plašt i kreće u nove pohode u borbi protiv zla! Dok im se približava sigurno uništenje planeta Kriptona, Jor-El (Russel Crowe) i njegova supruga očajnički žele spasiti svoju rasu, pa na Zemlju šalju vlastitoga sina. Svemirska letjelica kojom dijete stiže na Zemlju završi na farmi u vlasništvu Jonathana (Kevin Costner) i Marthe (Diane Lane) Kent, koji dječaku daju ime Clark i odgoje ga kao vlastitoga sina. Iako odrasli Clark (Henry Cavill) živi na rubu društva upravo zahvaljujući svojim nevjerojatnim, nadljudskim sposobnostima, shvati da mora postati junakom kako bi od strašne prijetnje spasio one do kojih mu je najviše stalo.

NEDJELJA, RTL TV, 22.00, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Što žene vole

Nick Marshall je reklamni stručnjak iz Chicaga, koji se ponaša nametljivo i superiorno na uštrb svog izgleda i novca. Zbog te bahatosti i neobaveznog načina života, propao mu je brak, a petnaestogodišnja kći Alex, koja se upravo priprema za maturalni ples, misli o njemu sve najgore. U Nickovoj marketinškoj kompaniji otvoreno je mjesto kreativnog direktora, na koje i on puca. No, generalni direktor mjesto dodijeli Darcy Maguire, iznimno inteligentnoj i sposobnoj poslovnoj ženi, koja je iz konkurentske prešla u njihovu kompaniju kao stručnjak za ženski dio tržišta, koji je u stalnom porastu. Nick pokušava osmisliti reklame za tipično ženske proizvode, a pri pokušaju da uđe u žensku psihu, doživi nesreću, nakon koje postaje sposoban čuti sve ono što žene žele i misle.

NEDJELJA, HRT2, 22.45, HUMORISTIČNA SERIJA, Crna Guja

Ovo je šest najopasnijih ljudi u Engleskoj, a Edmund ih namjerava angažirati kako bi preuzeo prijestolje. Usto poduzme korake da Percyja i Baldricka zauvijek otpusti iz svoje službe.

NEDJELJA, HRT1, 23.15, FANTASTIČNA KOMEDIJA, Ponoć u Parizu

Gil (O. Wilson) i Inez (R. McAdams) doputovali su u Pariz zajedno s njezinim roditeljima. Iako njegova odluka o braku s Inez ne dolazi u pitanje, sve češće počinje primjećivati kako on i njegova zaručnica imaju različit ukus u mnogim stvarima. Dok on voli šetati po kiši, ona trči u prvi taksi, a dok on želi istraživati Pariz na svoju ruku, ona vrijeme radije provodi u društvu prijatelja iz Amerike, savršenog i uobraženog Paula (M. Sheen). Jedne večeri točno u ponoć Gilu će se dogoditi nešto što se ne može objasniti: naći će se u baru, među ljudima koji se predstavljaju kao Fitzgerald (T. Hiddleston), Man Ray (T. Cordier), Hemingway (C. Stoll), Picasso (M. di Fonzo Bo). Isprva će se smijati, misleći da se našao u skupini maskiranih šaljivaca, no uskoro će njegovi ponoćni izleti u dvadesete godine postati najvažniji dio njegovih pariških dana. Možda i zato što je među slavnim umjetnicima i njihova muza, Pablova velika ljubav Adriana (M. Cottilard, u koju se zaljubljuje preko svih granica, pa i vremenskih.

NEDJELJA, HRT1, 01.00, PRIJENOS, 89. dodjela Oscara: Red Carpet i dodjela nagrada

Može li film “La La Land”, nakon što se s 14 nominacija za Oscara izjednačio s dosad rekordnim brojem nominacija za filmove “Sve o Evi” i “Titanic”, izjednačiti ili srušiti još jedan rekord u povijesti najpopularnije filmske nagrade na svijetu? Spoj mjuzikla i glazbene drame u režiji Damiena Chazellea već je brojem nominacija nadmašio mjuzikle “Marry Poppins” i “Chicago” koji su svojedobno dobili 13 nominacija, a brojem bi se osvojenih nagrada mogao približiti ili čak prestići klasični mjuzikl “Priča sa zapadne strane” kojemu je pripalo 10 Oscara. Rijetko kada proteklih godina jedan je film brojem nominacija i osvojenih strukovnih nagrada tako odskočio od konkurencije. Kao što su potvrdile i dosadašnje dodjele Oscara, za završni rezultat treba pričekati i posljednju kategoriju, najbolji film, u kojoj je ove godine uz “La La Land” nominirano još 8 naslova. Tako je favoritom iz sjene proglašena drama o odrastanju “Mjesečina” u režiji Barryja Jenkinsa s 8 nominacija koliko ima i ZF drama “Dolazak” Denisa Villeneuvea. Po 6 nominacija zavrijedile su ratna drama “Greben spašenih” redatelja Mela Gibsona te obiteljske drame “Manchester by the Sea” Kennetha Lonergana i “Lav” debitanta Gartha Davisa. Četiri nominacije imaju kriminalistički triler “Sve ili ništa” u režiji Davida Mackenzieja i drama “Fences” Denzela Washingtona koji i glumi u filmu te je jedan od favorita za Oscara u kategoriji najbolje glavne muške uloge. Popis onih s ukupno tri nominacije zaključuje povijesna biografska drama “Heroji iz sjene”. Uz Damiena Chazellea za najbolju režiju nominirani su: Barry Jenkins, Denis Villeneuve, Kenneth Lonergan te Mel Gibson koji među nominiranima jedini ima Oscara u ovoj kategoriji. Što se tiče glumačkih kategorija, uz D. Washingtona najviše se izgleda daje Caseyju Afflecku za glavnu mušku ulogu u filmu “Manchester by the Sea”, a do nagrade bi mogao doći i Ryan Gosling iz filma “La La Land”. Njegova partnerica u filmu Emma Stone favoritkinja je u kategoriji najbolje glavne ženske uloge, ali bi Oscara mogle osvojiti i Natalie Portman za film “Jackie” te Isabelle Huppert za “Elle”. U ovoj je kategoriji nominirana i trostruka oskarovka Meryl Streep (Neslavno slavna Florence) kojoj je to dvadeseta nominacija i rekord za jednu glumicu, odnosno glumca u povijesti Oscara. U kategoriji najbolje sporedne ženske uloge, prema predviđanjima, nagradi je najbliža Viola Davis (Fences), a najveće su joj suparnice Naomi Harris (Mjesečina) i Nicole Kidman (Lav). Slično vrijedi i za Mahershalu Alija (Mjesečina) koji je favorit u kategoriji najbolje sporedne muške uloge, a bez izgleda nisu ni Jeff Bridges (Sve ili ništa) te najmlađi među svim nominiranim glumcima i glumicama ove godine, dvadesetogodišnji Lucas Hedges (Manchester by the Sea). Treba istaknuti i 2 nominacije za najveći kinohit među nominiranim naslovima, ZF akcijski spektakl “Priča iz Ratova zvijezda: Rogue One”, koliko je zavrijedila i švedska humorna drama “Čovjek zvan Ove”, jedan od radova nominiranih u kategoriji najboljeg filma izvan engleskog govornog područja. U njoj je favorit njemački predstavnik, humorna drama “Toni Erdmann”. Zanimljivo je da je u ovoj kategoriji prvi put nominiran jedan australski film, romantična drama “Tanna”. Među dugometražnim animiranim filmovima favorit je kinohit “Zootropola”, dok se u kategoriji najboljeg dugometražnog dokumentarnog filma najveći izgledi daju filmovima “Fuocoammare” i “O. J.: Made in America”. Dokumentarac “Jim: The James Foley Story” ima nominaciju u kategoriji najbolje izvorne pjesme zahvaljujući proslavljenom glazbeniku Stingu koji će nominiranu pjesmu “The Empty Chair” izvesti na svečanoj dodjeli Oscara. Baš kao i pop zvijezda Justin Timberlake, jedan od autora nominirane pjesme “Can’t Stop the Feeling!” iz dugometražnog animiranog filma “Trolovi”. Glazbeni dio večeri upotpunit će nastupi oskarovca Johna Legenda (Slava) koji će otpjevati dvije pjesme nominirane za Oscara iz filma “La La Land”.

Ovogodišnji su dobitnici Oscara za životno djelo glumac Jackie Chan, montažerka Anne V. Coates, casting redatelj Lynn Arlen Stalmaster i dokumentarist Frederick Wiseman. Među mnogobrojnim najavljivačima na svečanosti naći će se i dosadašnji dobitnici Oscara te neke od najvećih zvijezda američkog i svjetskog filma i šou-biznisa među kojima su Leonardo DiCaprio, Halle Berry, Shirley MacLaine, Warren Beatty, Faye Dunaway, Brie Larson, Alicia Vikander, Mark Rylance, Chris Evans, Scarlett Johansson, Gael García Bernal, Dakota Johnson i Jamie Dornan. Dodjela Oscara produkcijski je projekt američke TV kuće ABC, a svečanosti prethodi dolazak nominiranih i uzvanika na crveni tepih ispred Dolby Theatrea.

Voditelj dodjele: Jimmy Kimmel