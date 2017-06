TV PREPORUKA ZA VIKEND: U dobrom društvu, Na rubu budućnosti, Pearl Harbor i Priča o igračkama 3 filmovi su koje izdvajamo

SUBOTA, NOVA TV, 12.10, KOMEDIJA, Izgubljeno nađeno

Veteran showa ‘Saturday Night Live’ David Spade, učinit će sve kako bi osvojio naizgled nedokučivu ženu u ovoj komediji. Kako bi osvojio srce svoje voljene, Dylan će oteti njezina terijera kako bi ga poslije ‘pronašao’ i izazvao kod nje toliku zahvalnost da će ona pristati izaći s njime. No Dylanov lukav plan gotovo istog trenutka pada u vodu i to zahvaljujući Lilinu ljubomornomu bivšem dečku, nestalom prstenu, Neilu Diamondu, ružičastim desertnim labudima i umišljenim kamatarima.





SUBOTA, RTL TV, 13.10, DRAMA, Forrest Gump

Usprkos ispodprosječnoj inteligenciji, Gump (Tom Hanks) vodi život na kojem bi mu mnogi pozavidjeli. Bez namjere i bez turda, Gump se nađe u najpamtljivijim situacijama druge polovice dvadestog stoljeća. Pa tako uči Elvisa Presleya kako se pleše, postane ragbi zvijezda, upozna se s Johnom F. Kennedyjem, služi vojsku u Vijetnamu, susreće Lyndona Johnsona, vodi govor na antiratnom okupljanju u Washingtonu, pobijedi kineski nacionalni tim u ping-pongu, sretne Richarda Nixona, otriva Watergate aferu, otvori unosan posao sa škampima, postane jedan od investitora u Appleu. Ali uz sve to Forrest nije zaboravio na Jenny (Robin Wright), koju je volio kao dječak i koju život nije mazio turbulentnih 60-ih i 70-ih godina prošlog stoljeća.

SUBOTA, HRT3, 14.25, VESTERN, Zapadno od Pecosa

Pukovniku Lambethu doktor preporuči više kretanja i zraka te njegova kći Rill odluči da napuste Chicago i otputuju u Texas gdje posjeduju ranč. Već pri dolasku poštanska kočija u kojoj putuju Rill, njezin otac pukovnik Lambeth i Rillina francuska kućna pomoćnica Suzanne bude opljačkana, a jedan od vozača ubijen. Kauboj Pecos zna tko stoji iza pljačke, Brad Sawtelle i njegova banda. Kad stignu, za početak troje došljaka odsjednu u gradskom hotelu, a potom se zapute prema svom posjedu. Kako bi tamo i stigli, putem im pomognu Pecos i njegov prijatelj Chito koje pukovnik i zaposli da mu pomognu oporaviti ranč.

SUBOTA, RTL TV, 20.00, ANIMIRANI FILM, Priča o igračkama 3

Sedamnaestogodišnji Andy sprema se otputovati na koledž. Zaigrani dani sada su iza njega, a igračke, kojima se nije igrao već godinama, leže zaboravljene. Jedino Woodyja planira ponijeti sa sobom, dok su Buzz Lightyear, Jessie i druge igračke spremljene vreću i stavljene u potkrovlje, daleko od očiju. No igračke pobjegnu vjerujući da ih Andy namjerava baciti te se odluče uvući u kutiju koja ide u donaciju, a u kojoj se nalazi Barbie. Kutija kreće u Sunnyside igraonicu, a Woody ih prati pokušavajući ih uvjeriti da čine pogrešku.

SUBOTA, HRT1, 20.05, HUMORNA DRAMA, U dobrom društvu

Dan Foreman (D. Quaid) pomalo je staromodan 51-godišnjak, sretno oženjen atraktivnom Ann (M. Helgenberger), s kojom ima 18-godišnju kćer Alex (S. Johansson). Radi kao šef marketinga prestižnog sportskog magazina “Sports America”, kojem u posljednje vrijeme ne cvjetaju ruže. Magazin je kupio glasoviti medijski magnat Teddy K (M. McDowell), koji u list smjesta želi uvesti promjene. Dan sazna da je smijenjen i dodijeljen za pomoćnika novom šefu marketinga, 26-godišnjem Carteru Duryeau (T. Grace). Dan padne u depresiju, koju tek donekle ublaži vijest da će uskoro po drugi put postati otac. Međutim, stvari će se znatno pogoršati kad ga Carter angažira za otpuštanje viška radnika, te dozna da je njegova kći Alex nova Carterova djevojka.

SUBOTA, HRT2, 20.05, DOKUMENTARNA SERIJA, Premladi za smrt: River Phoenix

River Phoenix postao je slavan već s 14 godina ulogom u adaptaciji priče Stephena Kinga “Ostani uz mene”. Taj film postigao je velik uspjeh, a River je postao idol cijelog naraštaja. A što se točno dogodilo u noći 30. listopada 1993., ne zna se ni danas. Sa svojim bendom trebao je nastupiti u klubu Johnnyja Deppa, Viper Roomu na Sunset Boulevardu, no River Phoenix umro je od predoziranja na pločniku ispred kluba.

SUBOTA, HRT1, 21.00, PRIJENOS, Pjesme Podravine i Podravlja – Pitomača 2017.

U Sportskoj dvorani OŠ Petra Preradovića, uz Tamburaški orkestar Hrvatske radio-televizije pod ravnanjem maestra Siniše Leopolda, kao i Udruge cimbalista Hrvatske večeras ćemo čuti 16 pjesama, a nastupit će: Edo Berec, Etno duo Goga i Željko, Franjo Barić i Končari, Kirjales Podravske legende i Veseli Podravci, Gordana Ivanjek i Kajda, Dragan Vlajnić i Suhopoljski tamburaši, Mirko Švenda Žiga, Dečki z bregov, Ana Filipović, Podravski mužikaši, Barbara Othman, Vlado Smiljanić i Svirci moji, Kajda, Hrvoje Hegedušić te Nina Kraljić i Jane.

SUBOTA, NOVA TV, 21.35, AKCIJSKI SF FILM, Na rubu budućnosti

U dalekoj budućnosti, vanzemaljci napadnu Zemlju snagom kojoj se ne može suprotstaviti nijedna ljudska vojska. Poručnik William Cage (Tom Cruise) pogiba na samoubilačkom zadatku i nađe se u vremenskoj petlji u kojoj svaki dan iznova proživljava zadnji dan svog života. No, sa svakom bitkom uspijeva pridobiti suradnike, među kojima je i Rita Vrataski (Emily Blunt), te svaki puta postaje sve vještiji i spremniji dočekati neizbježnu smrt.

SUBOTA, RTL TV, 22.15, KOMEDIJA, Dozvola za Fockere

Nakon što je muškoj medicinskoj sestri Gregu Fockeru (Ben Stiller) ipak dao dopuštenje da mu oženi kćer Pam (Teri Polo), bivši CIA-in agent Jack Byrnes (Robert De Niro) želi upoznati i Gregove roditelje pa zajedno sa suprugom Dinom (Blythe Danner) putuje u Miami, gdje Fockeri žive. Susret dviju obitelji potvrđuje ono što je Jack slutio od samog početka, a to je da ih ne povezuje ama baš ništa, ali će se ipak potruditi naći zajednički jezik, zbog sreće svoje djece.

SUBOTA, HRT1, 22.30, DRAMA, Čovjek iz sjene

Collette (A. Riseborough) je članica IRA-e kao i njezina cijela obitelj. Uhićena je 1993. u londonskoj podzemnoj željeznici nakon što je postavila bombu. Agent britanske službe MI 5, Mac (C. Owen), ponudi joj da im umjesto odlaska u zatvor na 25 godina izvjesno vrijeme dostavlja informacije. Ona prihvati dogovor da zaštiti sina, s tim da će joj Mac osigurati novi identitet kad završi posao za MI 5. Uskoro Mac shvati da njegova nadređena, Kate Fletcher (G. Anderson), koristi Collette da zaštiti svoju krticu u IRA-i. Mac pokušava otkriti tko je to da spasi Collette.

SUBOTA, HRT2, 22.30, ROMANTIČNA DRAMA, Otok naše ljubavi

Amerikanac Neil (B. Affleck), putujući Europom, upozna Marinu (O. Kurylenko) i zaljubi se. Ona je iz Ukrajine, razvedena i živi u Parizu sa svojom desetogodišnjom kćeri Tatianom. Ljubavna priča nastavlja se u Americi, Neil ih je pozvao da se presele u k njemu u Oklahomu. Ali početni žar slabi, Neil je uglavnom na poslu, a osamljena Marina nalazi utjehu u druženju s katoličkim svećenikom, ocem Quintanom (J. Bardem). Marina i Tatiana vraćaju se u Francusku jer im je istekla viza, a Neil se ponovno počne viđati s Jane (R. McAdams).

SUBOTA, NOVA TV, 23.50, AKCIJSKI FILM, S.W.A.T.: Specijalna operacija

Jedan od najboljih specijalaca u L.A.P.D.-u Paul Cutler (Gabriel Macht) odlazi u Detroit na posebni zadatak kako bi vodio pripreme ondašnjeg tima specijalne policije. Nakon ubojstva nevine žrtve koje se dogodi tijekom izvođenja njihova zadatka, žrtvin partner koji je ujedno i sposobni Vladin agent odlučuje se osvetiti Cutleru i njegovu timu.

SUBOTA, HRT1, 00.15, SF HOROR, Stvor

Zima 1982. Norveški radnici iz geološke stanice na Antarktici otkrivaju zaleđenu letjelicu koja kako se čini pod debelim slojem leda leži već više od 100.000 godina. Malo dalje od letjelice pronalaze i zamrznuto tijelo nezemaljskog oblika. Zbog toga stiže američka paleontologinja Kate Loyd s nekoliko znanstvenika među kojima su nadmeni dr. Halvorson i njegov asistent Adam Goodman. Tim uspije stvorenje prebaciti u postaju, no i prije nego se bace na proučavanje, stvor se oslobodi i pobjegne. Ubrzo članovi obaju timova, i norveškog i američkog, postaju plijen izvanzemaljskog stvorenja.

NEDJELJA, NOVA TV, 09.35, KRIMI FILM, Jesse Stone: Noćni prijelaz

Jesse Stone (Tom Selleck) nedavno se preselio u gradić u Massachusettsu koji skriva svoje tajne. Kada postane kandidat za nasljednika policijskog upravitelja, Stone se bori s alkoholizmom i rastavom te privuče pozornost gradskog vijećnika Hastyja Hathawaya (Saul Rubinek). Gradski vijećnik Hasty nada se kako Jesse Stone neće primijetiti njegove nečasne namjere.

NEDJELJA, HRT3, 15.00, DRAMA, Svjetlosti varijetea

Provincijska kazališna trupa putuje od grada do grada i preživljava od slabo posjećenih predstava. Pridruži im se mlada, lijepa i talentirana Liliana (C. Del Poggio) koja privlači publiku. U nju se zaljubi ostarjeli komičar Checco (P. De Filippo) i okrene leđa svojoj dugogodišnjoj ljubavnici Melini (G. Masina). Checco u novom zanosu pokušava postati impresario…

“Svjetlosti varijetea” su u paru režirali Federico Fellini, Alberto Lattuada te zajednički napisali scenarij. Taj film je lansirao Fellinijevu redateljsku karijeru, jer je do tada radio isključivo kao scenarist dok je Lattuada bio već priznat i cijenjen redatelj neorealističnih filmova i književnih adaptacija. U filmu nastupa Fellinijeva supruga Giulietta Masina u ulozi napuštene ljubavnice.

NEDJELJA, NOVA TV, 16.45, KOMEDIJA, Glazba i stihovi

Alex Fletcher (Hugh Grant) propala je pop-zvijezda ’80-ih svedena na nastupe pred nostalgičnim obožavateljima na sajmovima i u zabavnim parkovima. Karizmatični i nadareni glazbenik dobiva priliku vratiti se na scenu kada ga pop-diva Cora Corman pozove da napiše i snimi duet s njom, no tu postoji problem. Alex godinama nije napisao pjesmu, a riječi za pjesmu nije napisao nikada… Sada mora smisliti hit u nekoliko dana. Na scenu stupa Sophie Fisher (Drew Barrymore), uvrnuta žena koja zalijeva Alexu cvijeće i čiju sposobnost s riječima uočava neuspjeli tekstopisac. Budući da se tek oporavlja od loše veze s odnedavno slavnim romanopiscem Sloanom Catesom (Campbell Scott), Sophie nerado pristaje na suradnju i s kime, a kamoli s Alexom koji ima fobiju od veza. Kako se kemija za klavirom i pod njim zagrijava, Alex i Sophie morat će se suočiti sa svojim strahovima – i glazbom – ako žele pronaći ljubav i uspjeh koji oboje zaslužuju.

NEDJELJA, HRT1, 17.25, ZABAVNA EMISIJA, Volim Hrvatsku

U prvoj emisiji 4. sezone kapetani ekipa Bojan i Goran Navojec okupili su u svoje timove prave znalce hrvatskog sporta, filma, televizije, kazališta, glazbe… Odlično su se zabavili i srčano borili, a mi otkrivamo neka od pitanja na koja su morali odgovoriti:

Koliko ima Kaštela? Koji je Dubrovčanin autor knjige za djecu “Miševi i mačke naglavačke”? Gdje se nalazi franjevački samostan s najstarijom ljekarnom u Europi? Koju obljetnicu je proslavio naš najpoznatiji festival klapa u Omišu? U kojem se istarskom gradu nalazi poznata zvjezdarnica? Koliko Hrvatska ima milijunaša? U kojem su gradu održane ZOI na kojima su hrvatski sportaši prvi puta nastupali pod hrvatskom zastavom?

NEDJELJA, RTL TV, 20.00, RATNA DRAMA, Pearl Harbor

Prijatelji iz djetinjstva, sada poručnici, Danny (Josh Harnett) i Rafe (Ben Affleck) zajedno su u američkim zračnim snagama pod zapovjedništvom bojnika Jimmyja Doolittlea (Alec Baldwin). Doolittle obavijesti Rafea da je primljen u specijalnu postrojbu koja se pridružuje zračnim snagama Velike Britanije. Danny i Rafe upoznaju medicinsku sestru Evelyn (Kate Beckinsale) u redovima mornarice te se Rafe i Evelyn zaljubljuju. I dok su Danny i Evelyn prebačeni u Pearl Harbor, u kojem se malo toga događa, Rafe zajedno s pilotima RAF-a leti protiv njemačkih zračnih snaga, Luftwaffea… Redatelj koji se sjajno snalazi u velikim projektima/ blockbusterima („Transformeri“, „Armagedon“) snimio je ovaj veliki filmski hit koji je bio nominiran za četiri Oscara, među kojima i za najbolje specijalne efekte, a osvojio je jedan kipić.

NEDJELJA, HRT2, 20.00, DRAMA, Ženska prava hoću

Šezdesetih godina prošlog stoljeća tvornica automobila Ford u Dagenhamu bila je jedno od najvećih privatnih poduzeća u Velikoj Britaniji. Rita živi tamo i kao mnoge mještanke zaposlena je u Fordu u odjelu gdje se šiju presvlake za sjedala. Žene rade u lošim uvjetima i imaju manju plaću od svojih muških kolega. Stoga su Rita i njezine kolegice organizirale štrajk i krenule protestirati ne bi li se izborile za jednakost…

Film govori o zbivanjima koja su imala dalekosežne posljedice u borbi za ženska prava. Ubrzo je i britanski parlament donio zakon kojim su plaće izjednačene.

NEDJELJA, DOMA TV, 20.00, DRAMA, Gran Torino

Walt Kowalski (Clint Eastwood), mrzovoljni je udovac koji se i dalje čvrsto drži svojih predrasuda unatoč svim promjenama koje se dešavaju u susjedstvu. Jedina radost u njegovom životu je automobil Gran Torino kojeg redovito održava. No, kada Thao (Bee Vang), Waltov mladi susjed, pokuša ukrasti vrijedni automobil kako bi se priključio bandi, Walt shvati da je konačno pronašao novu svrhu u životu.

NEDJELJA, NOVA TV, 21.25, KOMEDIJA, Po jutru se dan poznaje

Kada televizijska producentica Becky Fuller (Rachel McAdams) dobije otkaz s lokalne redakcije vijesti, karijera joj počinje nalikovati ljubavnom životu koji je u krizi. Uskoro pronađe posao u osrednjoj jutarnjoj emisiji i odluči je osvježiti tako što će dovesti legendarnog voditelja Mikea Pomeroya (Harrison Ford). Međutim, on ne želi prenositi televizijske priloge koji se bave tračevima o slavnima, vremenu i modi, a ni raditi s voditeljicom Colleen Peck (Diane Keaton), dugogodišnjim zaštitnim licem jutarnjih emisija kojoj savršeno odgovara prenositi jutarnje “vijesti”. I dok Beckyna ljubavna situacija s kolegom Adamom Bennettom (Patrick Wilson) cvate, sukob Mikea i Colleen eskalira, pa je Becky prisiljena nešto poduzeti kako bi spasila svoj ljubavni život, reputaciju i emisiju od propasti.

NEDJELJA, HRT2, 22.55, HUMORISTIČNA SERIJA, Crna guja

Četvrta sezona ove popularne serije smještena je u doba Prvoga svjetskog rata. Crna Guja sada je kapetan britanske vojske koji se nalazi na frontu i koji se neprestano svađa, kako s nadređenima, tako i s podređenima. Zadnja epizoda sezone toliko je dirljiva i osobita da je ušla u svjetske televizijske anale.

NEDJELJA, HRT1, 23.55, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Čarolija na mjesečini

Stanley (C. Firth) je slavni magičar. Nastupa pod imenom Wei Ling, maskiran kao Kinez. Njegove predstave pune dvorane. Kad nastupa, ali i u privatnom životu, Stanley je bahat, umišljen i tvrdoglav. Jedno od njegovih najčvršćih, dapače, nepokolebljivih uvjerenja jest da ne postoji metafizičko ni nadnaravno, da postoji samo ono što vidimo. Stoga, kad mu prijatelj i kolega Howard (S. McBurney) predloži da zajedno posjete njegove prijatelje, koji ljetuju na jugu Francuske, samo kako bi razotkrio izvjesnu Sophie Baker (E. Stone), djevojku koja tvrdi da je vidovita, Stanley pristaje. Ujedno će posjetiti svoju tetu Vanessu (E. Atkins ), koja ga je praktički odgojila, i koja ima ljetnikovac u Provansi.