TV PREPORUKA ZA VIKEND: Transformeri: Doba izumiranja, Nemoguće, John Wick, Opasne veze i Fury prikovat će vas uz male ekrane

SUBOTA, NOVA TV, 10.50, PUSTOLOVNA KOMEDIJA, Maverick

Maverick (Mel Gibson) je kockar koji voli varati, ali bježi od sukoba. Cilj mu je nastupiti na velikom pokeraškom turniru koji počinje za nekoliko dana, ali mu za sudjelovanje nedostaje tri tisuće dolara. Udružuje se sa ženom kockaricom, lijepom, lukavom i pohlepnom Anabelle (Jodie Foster), kojoj ne smije do kraja vjerovati.

SUBOTA, LAUDATO TV, 17.00, PRIJENOS, Uživo sa SHKM-a u Vukovaru

I sami u Hrvatskoj, naši gledatelji su osvjedočeni velikom patnjom, ali i ljubavlju prema domovini i bližnjemu koja je izašla iz proživljavanja muka tijekom Domovinskog rata. Ponosni što se u Gradu Heroju, Vukovaru, ove godine okupljaju mladi iz cijele Hrvatske i šire, Laudato prenosi ono najvažnije sa Susreta hrvatske katoličke mladeži. Kao medijski pokrovitelj Laudato TV donosi atmosferu s cijelog programa susreta, kroz javljanja uživo i zanimljive razgovore s organizatorima te sudionicima SHKM-a u Vukovaru, sa svih mjesta održavanja ovog dvodnevnog susreta. Bit će prikazani i video isječci koji progovaraju o spajanju prošlosti i budućnosti te radosnoj sadašnjosti u pomirbi ljubavi i pravde.



SUBOTA, HRT2, 20.00, DRAMA, Nemoguće

Film snimljen prema istinitom događaju iz 2004. kad je razorni tsunami pogodio tajlandsku obalu, te područja Indonezije, Indije, Šri Lanke…

Sasvim je običan dan za mnogobrojne turiste na Tajlandu. Bračni par, Maria (N. Watts) i Henry i (E. McGregor), i njihova tri sina svoj odmor također provode u tom tropskom raju. Međutim, 26. prosinca ujutro, dok se obitelj zabavlja uz bazen, iz središta zemlje čuje se zastrašujuća buka…

Kritičari su pozitivno ocijenili film osobito režiju i glumu, što potvrđuju nominacije Naomi Watts za najbolju glavnu ulogu (Oscar, Zlatni globus, Screen Actors Guild) te nagrada Goya u nekoliko kategorija, među kojima za najboljeg redatelja.

SUBOTA, RTL TV, 20.00, AKCIJSKI TRILER, John Wick

Nakon što je sahranio suprugu Helen (Bridget Moynahan), koja je preminula od bolesti, John Wick (Keanu Reeves) po povratku kući dobiva poseban, posljednji poklon od svoje žene – slatko štene Daisy, koje on od tog trenutka obožava jer mu pruža utjehu. John i Daisy ugodno provode dan vozeći se mjestom sve dok na benzinskoj postaji Wick ne sretne trojicu ruskih gangstera, čiji vođa Iosef Tarasov (Alfie Allen) inzistira da mu Wick proda auto, klasik iz 1969., Ford Mustang. John odbija ponudu, a banda ga te večeri prati do kuće, napadne, ukrade auto i ubije Daisy. Obračun i osveta bit će nemilosrdni. Uskoro neće biti važno što je učinjeno, nego kome je to učinjeno.

SUBOTA, HBO, 20.00, DRAMA, Besmrtni život Henriette Lacks

Film pripovijeda istinitu priču o Henrietti Lacks, Afroamerikanki čije su stanice korištene za izradu prve besmrtne ljudske stanične linije. Pripovijedan iz gledišta njezine kćeri, Debore Lacksi (Winfrey), film bilježi njezinu potragu da sazna više o majci koju nikad nije upoznala i shvati kako je neovlašteno skupljanje Lacksinih kancerogenih stanica u 1951. dovelo do neslućenih medicinskih otkrića te zauvijek promijenilo nebrojene živote i medicinu. To je priča o medicinskoj aroganciji i trijumfu, rasi, siromaštvu i dubokom prijateljstvu između neočekivanih ljudi.

SUBOTA, HRT1, 20.05, ZABAVNO-GLAZBENA EMISIJA, A strana

Gledatelji s “B strane”, Facebook stranice “A strane”, izabrali su glazbu 6. emisije. Na izbor gledateljima bile su najslušanije pjesme posljednjih 15 godina te pjesme koje su dobile nagradu Porin za hit i pjesmu godine. Izbor komentiraju Siniša Škarica i rock-kritičar Zlatko Gall. Glazbeni gosti emisije su: Jacques Houdek, Indira Levak, Max Juričić, Goran Bare i Damir Urban. Ne propustite hitove koje ste vi izabrali u izvedbi mladih pjevača te velikih glazbenih zvijezda.

SUBOTA, HRT3, 21.00, HUMORISTIČNA SERIJA, Sufražetkinje

Jessica Hynes autorica je i glavna glumica dopadljive i duhovite humoristične serije, koja prati skromnu, ali odlučnu Margaret, ženu edvardijanskog doba, u njezinom pothvatu da u svoje malo selo Banbury dovede borbu za žensko pravo glasa. Margaret gorljivo želi prigrliti suvremeni svijet iz 1910. pa odluči navesti i žene iz svoga mjesta da se pridruže pokretu za pravo glasa za žene. Među njima su grozna pomodarka Helen i njezina pretjerano seksualno opterećena majka Myrtle, žena u poznim godinama, buntovna tinejdžerica Emily, neprestano trudna Eva i budalasta zubata Gwen. Ovo politički borbeno, ali smiješno bezuspješno društvo djeluje pod nazivom Banburyjevski kružok za fine zanate ljubazno zahtijeva pravo glasa za žene (Banbury Intricate Craft Circle Politely Request Women’s Suffrage) dok njegove članice istodobno ukuhavaju sufražetske džemove, blokiraju poštanski ured i organiziraju parade, sve u ime glasa za žene.

SUBOTA, NOVA TV, 21.40, AKCIJSKI SF FILM, Transformeri: Doba izumiranja

Nakon što bitka velikih razmjera gotovo sravni Chicago sa zemljom, skupina sumnjivih osoba pokuša kontrolirati u kojem će se smjeru razvijati povijest. U međuvremenu, drevna opasnost zaprijeti čovječanstvu. Optimus Prime i Autoboti moraju se suočiti sa svojim najvećim izazovom dosad. U ovoj nevjerojatnoj avanturi, uhvaćeni su u ratu između dobra i zla koji ih naposljetku dovodi do velike, odlučujuće bitke!

SUBOTA, HRT2, 21.50, DOKUMENTARNI FILM, Zakon o Kimberley Motley

Kimberley Motley ostavila je muža i troje djece u Sjedinjenim Državama kako bi radila kao braniteljica u afganistanskome glavnome gradu Kabulu. Ona je prva i jedina strana odvjetnica koja radi na afganistanskim sudovima. Kimberley će prva priznati da je u Kabul došla zbog novca. No to je preraslo u nešto više. Kimberley nikada prije nije putovala izvan SAD-a, no u Afganistanu je vidjela da je pravni sustav u lošem stanju te da je međunarodna zajednica potpuno zanemarila afganistansko društvo. Na ostanak je već pet godina potiču slučajevi koji se bave zaštitom ljudskih prava i pomaganjem stranaca, no osobne prijetnje, poput granate koja je bačena ispred njezina ureda, kao i opći uvjeti u zemlji, Kimberley sve više otežavanju posao. Vremena je sve manje. Nitko ne zna što će se dogoditi u Afganistanu nakon odlaska međunarodnih snaga. Kada rizici postanu preveliki, hoće li Kimberley moći ostati i nastaviti se baviti svojom borbom za pravdu?

SUBOTA, HRT3, 22.10, DOKUMENTARNI FILM, Fado

Glazbeni dokumentarac o fadu u Portugalu poznatog redatelja Carlosa Saure, koji je među ostalim nominiran za Europsku filmsku nagradu u kategoriji dokumentarnog filma 2008. godine, osvojio nagradu Goya za originalnu pjesmu i nominiran u kategoriji dokumentarnog filma, također 2008. U filmu sudjeluju poznati glazbenici, izvođači fada, kao što su Chico Buarque, Camané, Carlos do Carmo.

SUBOTA, HRT1, 22.35, KRIMI FILM, Osveta na mafijaški način

Frankie Delano (S. Stallone) tjelesni je čuvar postarijeg Angela Allieghierija (A. Quinn) koji je godinama na čelu mafijaške organizacije. Vjeran svom šefu Frankie ne može oprostiti sebi što ga je na trenutak ostavio bez zaštite što je iskoristio profesionalni ubojica Bruno (B. Gardell) i likvidirao Angela. Nastojeći održati riječ koju je dao svom šefu, Frankie posjeti njegovu kćer Jennifer (M. Stowe) koja nije ni znala da ima oca mafijaša. Osiguravši joj zaštitu, Frankie se malo-pomalo zbliži s novom štićenicom koja upravo prolazi kroz rastavu od svog nevjernog supruga Kipa (H. Van Gorkum). I dok Jennifer odluči pronaći ubojice svog oca sumnjajući na suparničku bandu koju vodi Lucio Malatesta (G. Touliatos), pozornost joj privuče zagonetni romanopisac Marcello (R. Bova) s kojim otputuje na Siciliju.

SUBOTA, RTL TV, 22.45, BOKS: Vladimir Kličko – Anthony Joshua

Boksački meč stoljeća odigrat će se u subotu navečer na londonskom Wembleyu pred 90 tisuća gledatelja, Vladimir Kličko i Anthony Joshua borit će se za IBF, WBA i IBO teškašku titulu. Ukrajinski boskač cijelo je desetljeća dominirao je ovom kategorijom, ali sad će se morati dokazivait protiv mladog Britanca Anthonyja Joshue, još neporaženog u profesionalnoj karijeri. Iza Joshue je 18 borbi, svih 18 je okončao nokautom.

Kličkova boksačka zvijezda potamnila je porazom protiv Tysona Furyja, ali kako se irski borac nije uspio spremiti za uzvrat, a imao je i problema s dopingom, dogovoren je ovaj spektakularni meč. Kladionice daju prednost britanskom boksaču, ali iskusnog Klička, kojemu će ovo biti 69. borba u karijeri (64-4), ne treba nipošto otpisivati.

SUBOTA, HRT2, 23.20, DRAMSKA SERIJA, Motel Bates

Norma razmišlja o životu izvan White Pine Baya, što Normana ostavlja u ranjivom položaju. Dylan i Emma zbližavaju se dok pomažu Normanu tijekom teške noći. Romero je suočen s novom prijetnjom. Caleb donosi tešku odluku kad dozna za Normin iznenadni odlazak.

SUBOTA, NOVA TV, 00.35, AKCIJSKI FILM, Prljavi igraju prljavo

U Los Angelesu, gradu uništenih snova, ubijena je striptizeta (Halle Berry). Privatni detektiv (Bruce Willis) kojeg je unajmila i njezin bivši dečko nogometaš (Damon Wayans) odlučni su u tome da pronađu ubojicu, ako prije ne ubiju jedan drugoga. No što dublje kopaju, sve se dublje uvaljuju u mrežu ucjena i političke korupcije skrivene ispod paravana profesionalnog nogometa.

NEDJELJA, NOVA TV, 13.10, KOMEDIJA, Lova do krova

Bridget (Diane Keaton) živjela je udobnim životom višega sloja sve dok njezin suprug Don (Ted Danson) nije izgubio posao i zapao u dugove. Kako bi povratila svoj bogataški život Bridget mora početi zarađivati. Tada joj čistačica Selina (Sylvia Castro Galan), predloži da prihvati posao nadstojnice u banci u Kansas Cityju. Prvoga dana na poslu Bridget dođe na odličnu ideju. Ona naime smisli plan krađe oštećenih novčanica koje bi trebale biti uništene. U svoju ekipu pozove Ninu (Queen Latifah) koja radi na sjeckanju novčanica i Jackie (Katie Holmes), koja prenosi novčanice od ureda tajne službe do sobe za sjeckanje. Nakon što nagovori Ninu i Jackie da joj pomognu u plan Bridget se baci u ilegalan posao.

NEDJELJA, HRT3, 15.00, KRIMI KOMEDIJA, Dolari

Zakon o zaštiti privatnosti omogućio je američkim kriminalcima da sakriju gotovinu u jednoj njemačkoj banci u Hamburgu. Stručnjak za sigurnost, Joe Collins (W. Beatty), odlučio je ukrasti taj novac uz pomoć prostitutke zlatnoga srca, Dawn Divine (G. Hawn)…

Glazbu za film skladao je Quincy Jones a izvode ju Little Richard, Roberta Flack i Doug Kershaw.

NEDJELJA, HRT2, 15.25, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Ljubavno pravo

“Kad se brakorazvodni odvjetnik ženi, tada je to pobjeda nade nad iskustvom”, kaže Emily Bennett (T. Polo), iako još mlada, već iskusna brakorazvodna odvjetnica, cinična i sarkastična prema pitanjima ljubavi. Ona se upravo priprema za parnicu između Margot (D. Mills) i Martina Harpera (B. Bostwick), koji se rastaju nakon četrdeset godina sretnog braka, koji je počeo ljubavlju na prvi pogled. Problemi su počeli zbog jedne obične stolice za koju se nisu mogli dogovoriti gdje će stajati. Istodobno, sprema se vjenčanje Emilyne prijateljice iz srednje škole, Betsy (M. Santopietro), koja je, iako zaljubljena u Larryja (D. Shatraw), u dilemi treba li se vjenčati ili je dovoljno da žive zajedno. Ipak, vjenčanje se održava, a Emily se upozna s mladoženjinim prijateljem Kentonom (R. Mailhouse).

NEDJELJA, HRT2, 16.55, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Tri muškarca Melite Žganjer

Glavna junakinja, Melita Žganjer, prodavačica u slastičarnici, koja dijeli stan s još dvije prijateljice, čezne da upozna muškarca svog života. Njezine prijateljice Eva i Višnja također su neudate. Melitin muški ideal je Juan, junak iz španjolske serije “Robinja ljubavi”, koju svakodnevno gleda na televiziji. Istodobno joj se sviđa i mladić iz susjedstva, dostavljač kolača Janko.

Janko kao i Melita ima komunikacijskih problema i njih dvoje ne znaju pokazati da se sviđaju jedno drugom. Misleći da se ne sviđa Janku, Melita pokušava naći drugog dečka. Sve poprima nevjerojatan zaplet kad u Zagreb na snimanje koprodukcijskog filma stigne Juan, idealni muškarac iz njezine omiljene serije.

NEDJELJA, RTL TV, 20.00, RATNA DRAMA, Fury

U travnju 1945. Saveznici vode završne bitke na europskom tlu. Narednik Wardaddy (Brad Pitt) upravlja Sherman tenkom s peteročlanim timom neiskusnih vojnika i pokušava se probiti preko neprijateljskih linija do srca nacističke Njemačke. Ova neobična šačica ljudi bez izgleda učinit će sve da dođu do cilja i izvrše zadatak.

NEDJELJA, HRT1, 20.05, TRAGIKOMEDIJA, Kužiš, stari moj

Dečki iz predgrađa preživljavaju u centru Zagreba na najrazličitije načine. Jedan od takvih je i Glista (Ivica Vidović), nezaposleni mladić koji živi od preprodaje ulaznica za kino. Ipak, vremena mu ne idu na ruku: filmove sve više potiskuje televizija, a mladi umjesto u kino odlaze u disco klubove. Glistina djevojka (Eva Ras) također je nazaposlena i od nje nema bog zna kakve koristi, baš kao i od oca, skupljača otpada (Milutin Butković)…

Tragikomedija “Kužiš, stari moj”, ekranizacija istoimenog romana Zvonimira Majdaka prvi put objavljenog 1970. godine, prema sudu većine kritičara najbolje je ostvarenje redatelja Vanče Kljakovića (Marjuča ili smrt, Usporeno kretanje). Zabavnu adaptaciju jednog od najčitanijih suvremenih hrvatskih romana svojedobno je u zagrebačkim kinima gledalo više od 100.000 ljudi. Film je snimljen 1973. godine, a uloga mladog besposličara donijela je Ivici Vidoviću Srebrnu arenu na Filmskom festivalu u Puli.

NEDJELJA, NOVA TV, 20.10, SHOW, Tvoje lice zvuči poznato

Ove nedjelje gledatelje očekuju transformacije Bojana Jambrošića u Princea, Marija Rotha u Georgea Michaela, Ane Gruice u Doris Day, Ivane Mišerić u Rihannu, dok će Mia Anočić Valentić postati Tereza Kesovija, Nives Celzijus utjelovit će grupu Let 3, Daniela Bilića dopao je belgijski sastav Vaya con Dios, a Dalibora Petka duet Eltona Johna i Rupaul.

NEDJELJA, HRT3, 20.30, VESTERN, Borba za ranč

Marvin Hayden se vraća na svoj ranč u Arizoni, međutim na njegovo iznenađenje ranč je na aukciji kako bi se namirile nagomilane porezne obveze. Vlasnik saloona Trimble Carson ima aspiracije prema Haydenovom ranču, a pomažu mu prijatelj Johnny Blue i šerif Bagley. No osim ove trojice i vlasnici susjednog ranča, braća Jorth i njihova sestra Ellen, dočekuju Haydena s neprijateljskim stavom koji datira još od davnih dana.

NEDJELJA, HRT2, 21.00, MELODRAMA, Opasne veze

Francuska, u drugoj polovici 18. stoljeća. U godinama prije Francuske revolucije aristokracija živi lagodnim životom čiji su sastavni dio ljubavne spletke i intrige. Cinična markiza od Merteuila (G. Close) zamoli bivšeg ljubavnika i beskrupuloznog zavodnika Valmonta (J. Malkovich) da zavede mladu i nevinu Cecile de Volanges (U. Thurman) te tako spriječi njezinu udaju za čovjeka koji je markizu nedavno ostavio. Vješti Valmont s lakoćom ispuni zadatak, nadajući se povratku u markizin krevet, no za oko mu zapne puno teži plijen: kreposna madame de Tourvel (M. Pfeiffer), udana gospođa koja bi mogla u amoralnom zavodniku čak probuditi i pokoju emociju…

Glasoviti roman Choderlosa de Laclosa ‘Les liaisons dangereuses’ iz 1782. godine doživio je brojne filmske i televizijske ekranizacije.

NEDJELJA, HRT1, 22.15, DRAMA, Divna stvorenja

than Wate (A. Ehrenreich) jedva čeka da završi srednju školu u svom gradiću i nastavi školovanje negdje drugdje. Ali njegovu je pažnju zaokupila nova djevojka koja se pojavila u školi, Lena Duchannes (A. Englert), a on ju je prepoznao kao osobu iz svojih snova. Učenici je ne prihvaćaju jer je unuka Macona Ravenwooda (J. Irons), a o njegovoj se obitelji u gradiću raspredaju mračne priče koje članovima pridaju natprirodne moći. Ethana to ne zanima i ubrzo on i Lena postanu zaljubljeni par. A onda mu Lena otkrije da je vještica.

NEDJELJA, RTL TV, 22.50, AKCIJSKI FILM, Ninja 2

Život američkog borca Caseya Bowmana (Scott Adkins) uništen je kada njegovu trudnu suprugu Namiko (Mika Hijii) napadnu i okrutno ubiju pljačkaši dok je kod kuće njega čekala da se vrati iz trgovine. Na dan sprovoda Nakabara (Kane Kosugi) ponudi Bowmanu svoju kuću na Tajlandu, da u njoj pronađe toliko potreban mir. No Bowamn odbija, odlučan pronaći krvnike svoje obitelji. Jednom, kada je završio što je namjeravao – pronašao ubojice i likvidirao ih, Bowman ipak odlazi u Bakgkok, no ni tamo ne nalazi spokoj. Ubojstvo počinjeno na način kojim je ubijena njegova supruga Namiko, opet se dogodi. Ovog puta žrtva je njegov sparing partner Lucas (Jawed El Berni).

NEDJELJA, HRT2, 23.00, KRIMI SERIJA, Svjedoci

Oskvrnuti grobovi. Mrtva tijela koja je netko iskopao i smjestio u pokazne kuće. Svaki put isto: žena, muškarac i tinejdžerica koji se ne poznaju i koji tako tvore novu obitelj. A među tijelima je fotografija danas umirovljenog Paula Maisonneuvea, policijske legende sjeverne Francuske koji je zbog ovoga prisiljen vratiti se poslu. Tko iskapa tijela? Tko ih stavlja u pokazne kuće i s kojim motivom?

Mlada policajka Sandra Winckler (Marie Dompnier) vodi istragu u kojoj mora surađivati s Paulom Maisonneuveom (Thierry Lhermitte) kako bi otkrila tko inscenira ove morbidne prizore. Mora istražiti Paulovu prošlost i sumnja da umirovljeni detektiv zna više nego što želi priznati. Jer istina se krije negdje u Paulovoj prošlosti. Za ovo dvoje policajaca život više nikad neće biti isti. Jedan muškarac iz sjene spreman je na sve kako bi u djelo proveo osvetu koju već dugo planira.

NEDJELJA, NOVA TV, 23.00, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Oprezno s ljubavlju

Nakon što je udari automobil, mlada žena (Leslie Bibb) vraća se kući kako bi se oporavila od ozljeda, ali shvaća da se njeni prijatelji zapravo ne žele brinuti o njoj. Ne znajući što da radi ona se okreće sasvim neočekivanoj osobi – svojem bivšem dečku. No, situacija se zaoštrava kada se pojavi njegova ljubomorna djevojka.