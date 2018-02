TV PREPORUKA ZA VIKEND: Top tri filmska naslova Pedeset nijansi sive, Dan zaljubljenih i Ljudi u crnom 3

SUBOTA, NOVA TV, 13.20, ROMANTIČNA DRAMA, Posljednja jesen

Nelson Moss (Keanu Reeves) upoznaje Saru Deever (Charlize Theron), ženu koja je posve drukčija od svih ostalih koje poznaje i koja će, zbog njegove arogancije i neznanja, pasti na vozačkom ispitu. Ona će ga šarmirati i moliti ga da provede mjesec dana s njom obećavajući mu da će mu promijeniti život nabolje. Tijekom studenog njih će dvoje provoditi sretne trenutke i zaljubiti se, a za vrijeme njihovih avantura Nelson će preispitivati svoj život i prošlost te će se sprijateljiti s momkom Abnerom (Liam Aiken) koji nema oca. Nelson shvati da je zaljubljen u Saru te je odluči zaprositi. No uskoro saznaje da ona boluje od smrtonosnog tumora.

SUBOTA, HRT3, 14.30, MELODRAMA, Ruby Gentry

Dr. Saul Manfred (B. Phillips) prisjeća se burnog života južnjačke ljepotice Ruby Corey, kasije Ruby Gentry (J. Jones). Rođena i odrasla u skromnoj obitelji, Ruby je ludo zaljubljena u stasitoga Boakea Tackmana (C. Heston), momka sasvim drugačijeg društvenog statusa. Ambiciozni Boake nije imun na njezine čari no potomak bogate i utjecajne obitelji namjerava se oženiti djevojkom iz svojeg društvenog kruga. Nakon što mu umre supruga, Ruby zaprosi bogati Jim Gentry (K. Malden). Njihov brak izazove brojna govorkanja i Jima ubrzo napuste svi prijatelji. Jednoga dana, Jim nesretnim slučajem padne s brodice u more i utopi se, nakon čega sredina za njegovu smrt optuži jedinog svjedoka – Ruby.



SUBOTA, RTL TV, 15.45, ROMANTIČNA DRAMA, Krive su zvijezde

Hazel (Shailene Woodley) je inteligentna i duhovita djevojka iz Indianapolisa, koja boluje od tumora koji se proširio na pluća. Njezina majka je uvjeri da se pridruži sastancima podrške na kojima se druže pacijenti s istim zdravstvenim problemima, koji se međusobno podržavaju te najbolje razumiju jer prolaze kroz iste nesretne okolnosti. U takvoj grupi Hazel upoznaje Augustusa (Ansel Elgort), šarmantnog tinejdžera, koji je uslijed raka koštane srži izgubio nogu, no sada je izliječen. On je poziva kući, gdje se oni sprijateljuju povezani zajedničkim hobijima te odluče jedno drugome pročitati omiljenu knjigu.

SUBOTA, RTL TV, 19.20, ANIMIRANI FILM, Vrlo zapetljana priča

Čestica Sunca padne na Zemlju, a iz nje izraste cvijet koji liječi bolesti. Starica Gothel pronađe cvijet, a on joj omogući da se pomladi i zauvijek ostane mlada. Kada se kraljica ozbiljno razboli, čarobni cvijet joj spasi život, a kraljica rodi princezu zlatne kose. No Gothel uzima Zlatokosu i zatoči je u tornju. Osamnaest godina kasnije Zlatokosa traži od Gothel, za koju je uvjerena da joj je majka, da je pusti u svijet. No Gothel joj ne dopušta s obrazloženjem da je vani preopasno za nju. U međuvremenu mladi lopov Flin Fakin ukrade vrijednu krunu. U bijegu se zabunom sakrije u Zlatokosinom tornju.

SUBOTA, HRT1, 20.05, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Dan zaljubljenih

Radnja prati nekoliko ljudi međusobno povezanih i njihove ljubavne muke na Valentinovo. Uvijek postoji šansa za ljubavnu priču, kao i katastrofu…

Najveći adut ovoga filma čija se radnja zbiva u Los Angelesu je zvjezdana glumačka ekipa.

SUBOTA, HRT2, 20.05, DOKUMENTARNA SERIJA, Obitelj slonova i ja

Gordon Buchanan vraća se u Keniju kako bi mladunče slona Wivu i njezinu obitelj pratio u jeku sušne sezone. Dolazak na svijet novog mladunčeta Gawe povod je za posebno slavlje. No hoće li Wivu zapustiti sad kad se pojavio novi mladunac? Gordon obitelj prati po afričkoj divljini, proživljavajući izazove s kojima se susreću u borbi za opstanak.

SUBOTA, RTL TV, 20.50, ROMANTIČNA DRAMA, Pedeset nijansi sive

Radnja filma vrti se oko šarmantnog, bogatog i zgodnog poduzetnika Christiana Greya i mlade studentice književnosti Anastasie Steele, kojoj se život promijeni nakon što upozna gospodina Greya. Vrlo brzo par se upusti u strastvenu seksualnu vezu, koja već na prvi pogled nije obična. Christian Grey čovjek je mučen ‘demonima’, opsjednut potrebom da sve kontrolira te ima neobičan erotski ukus. Ana otkriva Christianove tajne i istražuje vlastite mračne želje.

SUBOTA, HRT1, 21.00, DOKUMENTARNA SERIJA, Kennedyji povjerljivo: Braća

Oni su pravi pravcati alfa mužjaci, utjelovljenje samopouzdanosti i šarma. No iza besprijekorne vanjštine kriju se zamršene psihološke dimenzije obilježene međusobnim sukobima, rivalstvom i borbom za moć. Kakvi se ljudi kriju iza osmijeha i osunčane puti? Tko su zapravo braća Kennedy?

SUBOTA, NOVA TV, 21.30, AKCIJSKI TRILER, Nemoguća misija: Protokol duh

Kad ga okrive za terorističko bombardiranje Kremlja, vlada SAD-a odriče se Ethana Hunta i ostatka agencije, a predsjednik pokreće ‘Protokol duh’. Bez ikakvih resursa i potpore, Ethan mora očistiti ljagu s imena svoje agencije i spriječiti novi napad. Stvari se još više zakompliciraju kad je Ethan prisiljen krenuti u ovu misiju s timom IMF-ovih odmetnika čiji mu osobni motivi nisu do kraja poznati.

SUBOTA, HRT3, 14.30, DOKUMENTARNA SERIJA, Žena na kraju svijeta: Nigerija – nollywoodska zvijezda

Nollywood, Nigerija. Slabo je poznata činjenica da je afrička filmska industrija veća i od hollywoodske. Svake godine ondje se snimi dvije tisuće filmova. Martyna se susrela s Judith Audu, lokalnom filmskom zvijezdom, slavnom osobom, autoricom kulinarskog bloga i voditeljicom vlastite radijske emisije. Kao uspješna mlada žena u zemlji u kojoj je trideset posto stanovništva nepismeno, Judith se odlučila uključiti u borbu protiv nasilja u obitelji.

SUBOTA, HRT1, 22.45, AKCIJSKI KRIMI FILM, Poroci Miamija

Detektivima Crockettu (C. Farrell) i Tubbsu (J. Foxx), koji rade u Porocima, opasno su se isprepleli profesionalni i privatni život. Sve je počelo bijegom FBI-eva doušnika i smrću njegove žene…

Film je više-manje dobro prošao kod kritičara, neki su ga ocijenili kao vrhunsku zabavu.

SUBOTA, HRT3, 23.05, DRAMA, Ja sam bog otac

Gavino (F. Forte) je rođen na Sardiniji u siromašnoj pastirskoj obitelji. Otac (O. Antonutti) je grub i nasilan čovjek koji Gavinu ne dopušta da krene u školu već ga koristi kao radnu snagu. Za najmanji neposluh Gavino dobiva batine. Uskoro se taj “odgoj” pretvori u sadističko iživljavanje oca koji od sina želi načiniti biće bez svojeg “ja”. Gavino (S. Marconi) će biti rob svoga oca sve do dvadesete godine. Tada će se oteti njegovu utjecaju.

SUBOTA, HRT1, 00.55, CRNA KOMEDIJA, Najbolji tata na svijetu

Snovi o književnoj slavi i dalje tinjaju u Lanceu Clytonu (R. Williams) dok radi u srednjoj školi i predaje poeziju. I dalje piše, ali svi ga odbijaju. Privatno je samohrani otac kojega sin Kyle (D. Sabara) uglavnom gnjavi i nema neko visoko mišljenje o njemu, a kolegica (A. Gilmore) s posla koja mu se sviđa s njim se sastaje u tajnosti i ne želi da se to sazna. I odjednom neobičan incident doveo je Clytona do najveće tragedije njegova života, ali i neočekivane prilike da dosegne slavu o kojoj je sanjao. Što će učiniti?

NEDJELJA, NOVA TV, 12.05, DRAMA, Samo igra

Tony D’Amato (Al Pacino), glavni je trener Miami Sharksa, footballske momčadi koja je osvojila dva prvenstva, i očajnički želi svoj gubitnički tim podignuti na noge. Vođa navale iskusni je Jack Rooney (Dennis Quaid) koji se ozlijedio, a i nije u najboljoj formi. Willie Beamen (Jamie Foxx) vodi momčad do doigravanja. Zbog odanosti Rooneyju D’Amato ga vraća u igru, što razljuti vlasnicu momčadi, mladu i agresivnu Christinu Pagniacci (Cameron Diaz). D’Amato je pod pritiskom i razočaran te mora pobijediti pod svaku cijenu ili će njegovoj karijeri doći kraj.

NEDJELJA, RTL TV, 14.25, PUSTOLOVNI FILM, Dva brata

Jedan je završio u cirkusu, a drugi kao igračka bogataškom dječaku. Ponovo se sretnu kada se moraju boriti jedan protiv drugog na velikom festivalu.

Drevni hram u kojem žive dva tigrića blizanca pronalazi beskrupulozni istraživač, lovac na veliku divljač i pljačkaš, Aidan McRory (Guy Pearce). Tigrića Kumala McRory prodaje cirkusu, a Sangho ostaje s majkom u šumi. Međutim, i njima McRory oduzima slobodu hvatajući ih uzamku kako bi poslužili za okrutnu igru u kojoj će ih loviti obijesni princ. Sanghina majka je pobjegla ranjena, a on, nakon što je uhvaćen, postaje ljubimac mladom Raoulu (Freddie Highmore), sinu francuskog upravitelja Normandina. Kumala za to vrijeme dresira okrutni cirkuski djelatnik, Zerbin (Vincent Scarito), da izvodi trikove poput skakanja kroz zapaljene obruče. Sangho postaje članom prinčevog dvorskog zoološkog vrta u kojem će biti organiziran veliki festival, čiji će središnji događaj biti borba između dvije divlje zvijeri, dva brata.

NEDJELJA, NOVA TV, 14.55, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Pepeljugina priča 3

Mlada Katie ima glas superzvijezde. Ali kada se Katie nađe na pragu ostvarenja svog sna, njezina ljubomorna polusestra pokuša joj preoteti slavu. Izmorena radom, maltretirana i zastrašena da će biti vraćena u sirotište, 17-godišnja Katie Gibbs (Lucy Hale) sluša svoju pomajku i polubraću bez pritužba. Međutim vokalno nadarena Katie napokon se uzruja kada je prisiljena snimati pjesme za nenadarenu polusestru Bev Van Ravensway (Missi Pyle) koja bi mogla sklopiti ugovor s glazbenim izdavačem „Massive Records“, čiji predsjednik traži spektakularni novi glas na koncertu mladih talenata iz odjela reproduktivnih umjetnosti prestižne privatne škole.

NEDJELJA, HRT3, 15.00, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Vikend s ocem

Samohrani roditelji Jean Bowen (P. Neal) i Brad Stubbs (V. Heflin) sreli su se na željezničkom kolodvoru kad su svoju djecu, njegove dvije djevojčice i njezina dva dječaka, pratili na ljetovanje. Procvala je ljubav, ali pojavili su se i problemi.

NEDJELJA, HRT1, 17.30, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Moj lažni zaručnik

Jennifer (M. J. Hart) i Vince (J. Lawrence) upoznaju se na vjenčanju zajedničkih prijatelja. Ti prijatelji posjeli su ih za isti stol smatrajući da su njih dvoje dobar par, no od početka večeri između njih dvoje izbija samo antipatija. Jennifer, djevojka zrelije dobi, procijenila je Vincea kao ženskara, bez novca i bez ambicije, a on nju kao čangrizavu i odbojnu ženu koja nema životne radosti. Istina je da su oboje bili blizu istine: Jennifer ne voli vjenčanja jer smatra da je bajka “živjeli su sretno do kraja života” jedna od najglupljih bajki kojima se ljudi uvijek uporno iznova zanose i nema se namjeru ni za koga vezati. Umjesto veze, osigurala je sebi udoban život i upravo kupila lijepi, veliki stan.

Vince je ne samo bez novca nego i u dugovima, a za vratom mu je mafijaš Majmun (S. Schirripa), koji nije bezopasan. Seleći se u novi stan, Jennifer je ostala bez svih stvari iz bivšeg stana, jer je njezin prijatelj koji joj je pomagao u selidbi u kamionu sa stvarima ostavio ključ, pa je netko sve zajedno ukrao. Tako se ona našla u velikom i lijepom, ali posve praznom stanu. U trgovini popisuje i bira sve što bi joj trebalo, i to najosnovnije, a kad vidi ukupan iznos – više od 23.000 dolara – shvati da si to ne može priuštiti. Dolazi na ideju kako bi mogla iskoristiti Vincea i njegovu opasnu financijsku situaciju da oboje imaju koristi.

NEDJELJA, HRT2, 20.05, DRAMSKA SERIJA, Doktor Thorne

Priča o doktoru Thomasu Thorneu koji živi u selu Greshamsburyju u Barsetshireu s prelijepom nećakinjom Mary, djevojkom obdarenom svim mogućim darovima osim novcem. Mary Thorne rasla je družeći se s Augustom i Beatrice Gresham te njihovim naočitim bratom Frankom, koji žive u velikoj kući na posjedu Greshamsbury Park.

Kada strašna ledi Arabella Gresham dozna da se njezin ljubljeni sin Frank zaljubio u siromašnu nećakinju dr. Thornea, potpuno se zgrozi. Njezin je muž spiskao obiteljski imetak i obitelj preživljava zahvaljujući veoma povoljnim zajmovima koje im je dr. Thorne uspio ugovoriti sa željezničkim magnatom i milijunašem Sir Rogerom Scatcherdom. No Sir Roger se odao alkoholu i financijska im je budućnost nesigurna, stoga ledi Arabella smatra da je njezinu sinu dužnost priženiti se u bogatu obitelj kako bi spasio obiteljski posjed. Zato ona kreće u pohod da sinu priskrbi bogatu nasljednicu za ženu.

NEDJELJA, HRT3, 20.25, VESTERN, Čovjek iz Alama

U zadnjim danima bitke za Alamo skupina branitelja donosi odluku da jedan od njih napusti utvrdu kako bi se pobrinuo za njihove obitelji kojima prijete meksički vojnici i američki odmetnici. Kocka pada na Johna Strouda koji napušta utvrđenu misiju, čemu svjedoči poručnik Lamar, ne znajući zbog čega Stroud odlazi, pa zaključi da je riječ o kukavici. Kako se je Lamar spasio, jer je izvršavao naredbu zapovjednika Alama, pukovnika Travisa, da odnese poruku generalu Samu Houstonu koji okuplja vojsku za odlučujuću bitku protiv snaga meksičkog dikatora Santa Anne, on pronese glas da je jedan jedini čovjek i napustio Alamo, a to je John Stroud.

NEDJELJA, HRT1, 20.40, DOKUMENTARNA SERIJA, Mistika uspjeha: Ivo Boscarol

Ivo Boscarol je ekonomist koji je materijalnu osnovu stekao proizvodeći bedževe u Jugoslaviji. Baveći se fotografijom, naišao je na svijet motornih zmajeva. Njegov otac, Talijan, bio pokusni pilot, a cijela je obitelj osjećala ljubav prema letenju. Tako je došao i do ideje za ozbiljan posao. Njegov uspjeh ga je vodio od zmajeva do aviona, i dalje.

NEDJELJA, HRT2, 21.00, KRIMI DRAMA, Kineska četvrt

Krajem tridesetih godina u Los Angelesu privatnoga detektiva Jakea Gittesa (J. Nicholson) unajmi gospođa Mulway (F. Dunaway) da otkrije viđa li se njezin suprug, inače lokalni bogataš i biznismen, s drugom ženom. Pojavi se i druga žena koja se također predstavi kao gospođa Mulway i traži da zaboravi na slučaj. Gittes otkriva složenu igru vezanu uz licence oko gradske vode, korupciju i preprodaju zemljišta, u što je upleteno barem jedno ubojstvo. Otkrije da je suprug gospođe Mulway ubijen, a i njega počnu progoniti.

NEDJELJA, NOVA TV, 21.25, AKCIJSKA KOMEDIJA, Ljudi u crnom 3

Agenti J (Will Smith) i K (Tommy Lee Jones) kreću u novu misiju, a ovoga puta morat će putovati kroz vrijeme! Nakon što se pojavi prijetnja od opasnog vanzemaljca, agent J mora se vratiti u 1969. godinu, gdje se sastaje s agentom K u mladim danima (Josh Brolin). J će u prošlosti morati spasiti život svojega partnera, ali i budućnost čovječanstva!

NEDJELJA, RTL TV, 22.15, KOMEDIJA, Zatvorska posla

Stan (Rob Schneider) se obogatio trgujući nekretninama, no nije baš sve išlo legalno. Uhićen zbog prevare, osuđen je na tri godine zatvora, a njegovi milijuni su zamrznuti. Srećom, sposobni odvjetnik uspio mu je iskamčiti još 6 mjeseci slobode pa Stan, koji se boji da ga budući zatvorski cimeri ne siluju, odluči proći tečaj borilačkih vještina. Kada dođe vrijeme za služenje kazne, Stan je uvjeren u svoje borilačko znanje i čak ima hrabrosti suprotstaviti se vođama bandi te uskoro postane respektabilan član zatvorske zajednice. No pokvareni voditelj zatvora želi kaznionicu pretvoriti u luksuzno odmaralište pa koristi Stanovo znanje i obeća mu da će ga ranije pustiti na slobodu ako mu pomogne.

NEDJELJA, HRT1, 23.10, TRILER, Ubojice i svjedoci

Novinar Joe Frady (W. Beatty) i njegova bivša supruga Lee (P. Prentis), također novinarka, među svjedocima su ubojstva senatora Charlesa Carrolla (B. Joyce). Državna komisija osnovana radi ispitivanja slučaja zaključila je da je ubojica, koji je smrtno stradao nakon atentata, djelovao sam te da nema nikakvih dokaza o eventualnoj uroti. Tri godine kasnije uspaničena Lee posjeti Joea i tvrdi da ju netko pokušava ubiti. Joe to ne shvaća ozbiljno, tim prije što zna njezine psihoze i dobro su mu poznati njezini pokušaji samoubojstva. Lee ga uvjerava da je već umrlo četvero svjedoka ubojstva senatora Carrolla. Joe ju uspije smiriti, no Lee je uskoro pronađena mrtva.

NEDJELJA, HRT2, 23.55, TALK SHOW, Graham Norton i gosti

Večeras kod Grahama gostuju: glumac i glazbenik Justin Timberlake i nominirana za Oscara Anna Kendick, koji su posudili glasove likovima iz animiranog filma “Trolovi”, svestrani britanski glumac Daniel Radcliffe te slavni glazbenik Robbie Williams, koji će izvesti svoj novi singl.