TV PREPORUKA ZA VIKEND: Thor: Svijet tame, Parker, Začin za brak, Plavi grom samo su neki od filmskih naslova

SUBOTA, NOVA TV, 12.15, KOMEDIJA, Huk

Školarac Roy Eberhardt (Logan Lerman) vječiti je novi klinac u kvartu. Zbog očeva posla, Roy se toliko puta selio da je prestao brojati koliko je škola pohađao i u koliko je gradova živio u svojih četrnaest godina. Ovaj put napustio je Montanu i zamijenio je tropskim, sunčanim pojasom Floride te zaseokom Coconut Grove u Meksičkom zaljevu. Prvo što mora učiniti, namjerava li izbjeći da mu novi razredni kolege nadjenu nadimke poput mljekarica, jest zamijeniti čizme za japanke i kariranu košulju za majicu bez rukava. Već prvoga dana u školi Trace, Roy se susreće s najzloglasnijim nasilnikom. Dana Matherson (Eric Phillips) krupan je divljak ženskog imena koji dočekuje svoga novoga školskoga kolegu Roya sa svojim nasilničkim metodama.

SUBOTA, RTL TV, 20.00, AKCIJSKI FILM, Parker

Parker (Jason Statham) je profesionalni lopov specijaliziran za velike pljačke s još jednom bitnom osobinom: nikada ne krade od siromašnih, niti će ikada povrijediti nekoga tko to nije zaslužio. Jednog dana, njegov mentor Hurley (Nick Nolte) zatraži od njega da obavi posao s ekipom koju ne poznaje, a koju čine Melander (Michael Chiklis), Carlson (Wendell Pierce), Ross (Clifton Collins Jr.) i Hardwicke (Micah Hauptman). Meta je Ohio State Fair, tj. novac skupljen na samom ulazu u sajam. Iako posao pođe glatko, nevina osoba strada u vatri koja je trebala samo odvući pažnju od pljačke, a krivac za to je Hardwicke.



SUBOTA, HRT2, 20.00, GLAZBENA DRAMA, Pjesma koja ljubav znači

Kad su glazbeni i ljubavni partneri, Gretta (K. Knightley) i Dave (A. Levine), došli u New York, njegov uspjeh bio je ujedno i kraj njihove veze. Osamljena i tužna Gretta izvodi svoju glazbu u kafiću a sluša je lovac na talente, Dan (M. Ruffalo), koji je netom dobio otkaz u diskografskoj kući koju je bio pokrenuo. Ni Danov privatni život baš ne blista, brak mu je propao, ima buntovnu kćer tinejdžericu, a usto voli popiti koju više pa je često mamuran. Očaran Grettinim talentom predloži joj suradnju pa će loš dan i dobre vibracije povezati dvoje glazbenika. Počinju snimati album na ulici, svaku pjesmu u drugom dijelu New Yorka.

SUBOTA, HRT1, 20.05, ZABAVNO-GLAZBENA EMISIJA, A strana

Emisija u svom petom izdanju istražuje odnos glazbenik – producent. Tako su se na jednoj strani našli Gibonni, Neno Belan, a na drugoj najuspjeliji glazbeni producenti: Nikša Bratoš, Husein Hasanefendić Hus, Miro Buljan i Olja Dešić. Što stoji iza producentskog rada, je li to diplomat, autoritet, ili uho koje je najbliže uhu prosječnog slušatelja? Kako nakon toliko godina zajedničke suradnje osjetiti strast u stvaranju glazbe i uživati u zajedničkom muziciranju.

U društvu tako vrsnih glazbenika i mladih glasova uživajte u neobičnim glazbenim suradnjama.

SUBOTA, LAUDATO TV, 20.30, VJERSKA EMISIJA, Novo srce

U novoj epizodi upoznajemo srce poznatog isusovca p. Ivana Ikea Mandurića. Nakon 18 godina traženja Boga i 18 godina razmišljanja ‘što bi s Bogom’, napokon je s 35 godina shvatio koji je njegov put. Danas o snazi njegovog svećeničkog djelovanja svjedoče brojni plodovi. U emisiji govori o svom putu i radu često nezanimljivom medijima, ali ipak privlačnom tisućama. Neki od njih su misa mladih svakoga petka u Bazilici Srca Isusova, sada već i turistima atraktivna krunica na zagrebačkim Kamenitim vratima, robinzonski kampovi na Modravama, Mljetu i Golom otoku, pastoral branitelja te tisuću kilometara dugo hodočašće ”Marijanski zavjet za Domovinu”.

SUBOTA, NOVA TV, 21.30, AKCIJSKI FILM, Thor: Svijet tame

Drevna rasa predvođena osvetnički nastrojenim Malekithom (Christopher Eccleston) prijeti povratkom svemira u vječnu tamu. Suočen s neprijateljem kojeg čak ni Odin (Tom Hiddleston) nije uspio pobijediti, moćni junak Thor (Chris Hemsworth) morat će krenuti na svoje najopasnije putovanje do sada – putovanje koje će ga ponovno ujediniti s Jane Foster (Natalie Portman) i prisiliti da žrtvuje sve kako bi spasio stanovnike Zemlje.

SUBOTA, HRT2, 21.45, DOKUMENTARNI FILM, Na rubu izumiranja

Ekološki triler koji istražuje ulogu čovječanstva u masovnom izumiranju. Oscarom nagrađeni filmaš Louie Psihoyos udružio se sa znanstvenicima, stručnjacima za okoliš, umjetnicima I inženjerima kako bi skrenuo pozornost na taj važan problem, pri čemu je išao na tajne zadatke kako bi razotkrio strašno trgovanje na crno ugroženim podvodnim vrstama te uperio prstom u potencijalno katastrofalne posljedice ljudskih aktivnosti koje bi mogle izazvati masovno izumiranje diljem planeta.

SUBOTA, HRT1, 22.25, ROMANTIČNA DRAMA, Začin za brak

Priča o odanom bračnom paru, Kay (M. Streep) i Arnoldu (T. Lee Jones), koji je trideset godina zajedno i želi osvježiti svoju rutinu. Kay je ta koja želi malo začina u njihovom zajedničkom životu i kad čuje za poznatog stručnjaka za parove (S. Carell) u Great Hope Springsu, nagovara muža da odu tamo na tjedan dana i posjete terapeuta. Uspjela je tvrdoglavog Arnolda uvjeriti da trebaju otputovati, ali s terapijom ide teže.

SUBOTA, RTL TV, 22.30, AKCIJSKI TRILER, Tri dana za ubojstvo

Iskusni CIA-in agent Ethan Renner (Kevin Costner) u timu je koji lovi trgovca oružjem, poznatog kao Vuk (Richard Sammel), i njegovu desnu ruku Albina. I dok operativci promatraju Albina u hotelu u Beogradu kako nastoji prodati tzv. prljavu bombu teroristima, on prepozna jednog od agenta, ubija ga i bježi, a Renner ga slijedi te ranjava u nogu. Ovaj ipak uspijeva pobjeći, dok Rener u akciji pada u nesvijest. U međuvremenu, čitavu operaciju promatra Vivi Delay (Amber Heard), koju je osobno postavio direktor CIA-e da uhiti Vuka. Ona misli da je Renner, iako nesvjestan toga, ipak uspio vidjeti lice Vuka. Rennera, kojemu je dijagnosticiran tumor na mozgu, a koji se sada proširio na pluća, novi napad kašlja dovodi ga gotovo do gubitka svijesti. On zna da mu je preostalo svega nekoliko mjeseci života i da neće doživjeti Božić. Tajnu je dugo i uspješno čuvao od žene (Connie Nielsen) i kćeri Zooey (Hailee Steinfeld) te će vrijeme koje mu je preostalo nastojati provesti s njima kako bi se ponovno zbližili.

SUBOTA, HRT3, 22.40, FILM NOIR, Zvjerski napad

Mlada žena (M. Powers) napusti posao i zaručnika nakon što je brutalno silovana. Ode u Kaliforniju gdje se pokušava sakriti od boli i straha, te promijeni identitet. Ali u njoj se ništa ne mijenja sve dok ne upozna mladog svećenika (T. Andrews) koji joj je spreman pomoći…

“Zvjerski napad” je jedan od rijetkih holivudskih filmova s temom silovanja, prije njega je snimljen mnogo poznatiji “Johnny Belinda” (1948). “Zvjerski napad” je režirala filmska glumica Ida Lupino, i to je bio njezin debi.

SUBOTA, HRT2, 23.05, DRAMSKA SERIJA, Motel Bates

Norma se odjednom nađe u položaju moći i moli Romera savjet. Norma i Dylan stradaju kad se dozna jedna tajna. Caleb razmišlja o ponudi koja dolazi od neočekivanog izvora.

NEDJELJA, NOVA TV, 14.20, KOMEDIJA, Ninja s Beverly Hillsa

Ninje misle kako je Haru (Chris Farley) dijete Velikog bijelog ninje čiji je dolazak zapisan u legendi. Haru se ima priliku dokazati kada ga prelijepa Alison (Nicollette Sheridan) nagovori da se upusti u opasnu misiju na Beverly Hillsu. Uz pomoć brata ninje i prijatelja Amerikanca, Haru uvidi da ga očekuje puno odgovornija uloga od one kakvu je zamišljao.

NEDJELJA, HRT3, 15.00, KOMEDIJA, Terasa Venerdi

Ne baš osobito sposobnog dr. Pietra Vignalija (V. De Sica) je njegova djevojka Loletta Prima (A. Magnani) uvalila u teške dugove. Prijeti mu ovrha i rasprodaja imovine pa on prihvati posao zdravstvenog inspektora u sirotištu ne bi li ih nekako isplatio.

NEDJELJA, DOMA TV, 18.15, REALITY SERIJA, Restauratori

U svojoj radionici u Las Vegasu oni neumorno i uvijek s jednakim entuzijazmom restauriraju zahrđale, istrošene predmete te im tako vraćaju stari sjaj. Bez obzira na to radi li se o golemoj benzinskoj crpki iz 1940-ih ili o dječjoj igrački iz 1960-ih, svaka restauracija rizičan je projekt u kojem se bezvrijedna hrđa pretvara u vrijedan kolekcionarski predmet. Međutim, ove restauracije nisu jednostavne. Svaki projekt nosi svoje izazove za Ricka i njegov tim, koji često moraju iskoristiti svoju kreativnost i iskušati vlastitu snalažljivost kako bi projekt uspješno priveli kraju.

NEDJELJA, RTL TV, 20.00, AKCIJSKI SF FILM, Wolverine

Legendarni lik iz X-Mena počinje novo epsko putovanje u suvremenom Japanu u filmu Wolverine. Film je nadahnut hvaljenom pričom iz Marvelovih stripova kada Logana (Hugh Jackman), stoljećima stari mutant poznat pod imenom Wolverine, namame u Japan koji nije vidio od Drugog svjetskog rata – i u skriveno carstvo jakuza i samuraja.

Logan se odjednom nađe u bijegu s tajanstvenom, lijepom nasljednicom i po prvi put se mora suočiti s idejom vlastite smrtnosti. Putovanje će ga više nego ikada gurnuti do emocionalnog i fizičkog ruba, ali će također otkriti i heroja koji se u njemu skriva. Logan će biti primoran boriti se s vrlo moćnim neprijateljima, mutantima i ljudima, ali i duhovima iz vlastite prošlosti. Dok se sa svojim kandžama od adamantija bori sa samurajskim mačevima i probija kroz labirint ljubavi, izdaje i časti, spoznat će istinsku cijenu besmrtnog života.

NEDJELJA, HRT2, 20.00, KRIMI SERIJA, Zajedno protiv zločina

Tommy treba obaviti posao za Browna. Zakaže li, ubit će njegova sina Georgea. Mora ukrasti određene dokumente ispred nosa bojnika Cartera, usred njegova sjedišta. Uz pomoć Tuppence u tome i uspijeva. Da bi se iskupili, moraju otkriti gdje je skrivena snimka koja će pomoći razotkriti Browna. Naši heroji moraju pronaći Jane Finn i spriječiti atentat na američkog velikodostojnika, tijekom njegova posjeta Britaniji, od iznimnog značaja za britansku vladu.

NEDJELJA, HRT1, 20.10, DRAMA, Zagreb Capuccino

Petra i Kika dvije su prijateljice u ranim četrdesetima. Petra živi u Zagrebu i upravo se razvodi od supruga, a Kika dolazi iz Kölna kako bi joj bila oslonac. Tijekom nekoliko ispijenih cappuccina i jednog noćnog izlaska saznajemo sve o njihovim strahovima, problemima i zavidnoj unutrašnjoj snazi…

Film je na 61. filmskom festivalu u Puli 2014. osvojio Zlatnu arenu za glazbu i nagrada Breza za najboljeg debitanta (Danko Vučinović).

NEDJELJA, NOVA TV, 20.10, SHOW, Tvoje lice zvuči poznato

Ove nedjelje vidjet ćemo Bojana Jambrošića kao Zoricu Kondžu, a Anu Gruicu kao Miroslava Škoru. Daniela Bilića očekuje nastup kao Roxette, Ivana Mišerić će se transformirat u Sašu Lošića iz grupe Plavi orkestar, Dalibor Petko utjelovit će člana grupe Inner Circle, Mario Roth Aerosmith, Mia Anočić Valentić bit će Kevin Bacon iz filma ‘Footloose’, a Nives Celzijus nastupit će s hitom norveškog dvojca Ylvis!

NEDJELJA, HRT2, 21.00, AKCIJSKI FILM, Plavi grom

“Plavi grom” poseban je policijski helikopter, opremljen vrhunskim oružjem, namijenjen nadzoru i smirivanju uličnih nereda. Njegovi konstruktori angažirali su pilota Franka Murphyja (R. Scheider), vijetnamskog veterana, za probni let. No kad Murphy otkrije da je “Plavi grom” namijenjen kontroli političkih suparnika, njegov život dođe u opasnost…

“Plavi grom” je jedan od najboljih akcijskih filmova iz osamdesetih i vrhunska zabava.

NEDJELJA, HRT1, 22.10, SNIMKA, Uskrs u ozračju tambure

Ovo je prvi uskrsni koncert Tamburaškog orkestra HRT-a na HRT-u i pravi tamburaški izazov kojim gledateljima donosimo splet tradicionalnih i modernih uskrsnih pjesama. Uz sopranisticu Barbaru Suhodolčan i baritona Zbora HRT-a Miroslava Živkovića, radost Uskrsa približit će nam i sjajni mladi pjevač Zvonimir Kalić, zatim Nina Kraljić, pijanist Josip Meixner, grupa RiM, dramski umjetnik Dubravko Sidor, i naši domaćini u prekrasnoj crkvi Bl. Augustina Kažotića, Zbor mladih “Osvit” i Dječji zbor “Kažotići”. S njima, pjevajmo pjesme naše bogate hrvatske uskrsne baštine.

NOVA TV, 23.00, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Pod suncem Toskane

Frances Mayes (Diane Lane) je 35-godišnja spisateljica iz San Francisca čiji savršeni život odjednom skrene u neželjenom pravcu. Zbog nedavnog razvoda nema inspiracije za pisanje i postane depresivna. Njezina najbolja prijateljica Patti (Sandra Oh) zabrinuta je da se nikad neće oporaviti. Frances odluči odmoriti se od svega i kupi vilu u prekrasnoj Toskani, gdje želi početi ispočetka. Ondje napokon pronađe ljubav za kojom je dugo tragala.

NEDJELJA, RTL TV, 23.00, SF FILM, Pandorum

Godina je 2174. Ljudska populacija nadmašila je naseljenost Zemlje pa je izgrađena međuzvjezdana arka „Elysium“ s misijom da 60.000 ljudi prebaci u novu koloniju na udaljenom planetu Tanis, koji ima uvjete za ljudski život. Putovanje će trajati 123 godine, a putnici će se nalaziti u hyper-sleep stanju. Osam godina nakon početka putovanja posada „Elysiuma“ primi poruku da je život na Zemlji došao svome kraju te da su osobe na brodu posljednji preživjeli. Zbog uzbune na brodu, časnici Bower (Ben Foster) i Payton (Dennis Quaid) se bude, no obojica, zbog tehničke greške koja se dogodila u trenucima njihova buđenja iz dubokog sna, pate od amnezije. Zbog nestabilnog reaktora, svemirski brod ima prekide u napajanu pa časnici ne mogu pristupiti glavnom mostu broda.

NEDJELJA, HRT2, 23.20, DRAMSKA SERIJA, Sinovi anarhije

Jax se priprema na neizbježnu osvetu koja prijeti njemu i klubu, ali njegov uspjeh mogao bi ovisiti o ljudima koji se ne slažu s njegovim postupcima. Jax se trudi uspostaviti mir sa svima oko sebe, što uključuje učvršćenje labavih odnosa sa starim i novim saveznicima te naplatu nekih starih računa.

Nero je zabrinut za Gemmu, što dovede do razgovora koji bi trebao osigurati budućnost Jaxove obitelji i ostvarenje nasljeđa njegovog oca. Tužiteljica Patterson vraća se u Charming, što rezultira šokantnim otkrićem i proročanskom izjavom, a klub je suočen s teškom i naizgled neizbježnom odlukom.