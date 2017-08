TV PREPORUKA ZA VIKEND: Tajni život kućnih pomoćnica, Dnevnici jedne dadilje i 22 Jump Street filmovi su koje morate pogledati

SUBOTA, NOVA TV, 10.40, DRAMA, Ponovno u igri

Gus Lobel (Clint Eastwood) iskusni je bejzbolski skaut koji radi za veliku momčad. Već dugi niz godina vodi samotnjački život i radi sam, no ovoga puta u potragu za novim igračem kreće sa svojom kćeri Mickey (Amy Adams), ambicioznom odvjetnicom. Gus će na tom putovanju pokušati popraviti odnos s njom, budu?i da je on oduvijek bio obilježen tajnama i lažima. Došao je trenutak kada će se sve promijeniti, a sudbina im se isprepliče i s mladim skautom Johnnyjem (Justin Timberlake).





SUBOTA, HRT2, 12.00, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Pisac slomljenog srca

Nick Brown još u osnovnoj školi prvi put je poljubio curu, ali je jednako tako rano bio prvi put prevaren. Kad je bio mali, majka mu je rekla: Kad ti nekoga zavoliš, dat ćeš mu cijelo srce. Ali mu nije rekla da će mu se to dogoditi više puta. Koliko god je djevojaka imao, sve su ga ostavile slomljenoga srca. Jednostavno, bio im je dosadan, predvidljiv, bez napetosti… Kad bi čitatelji njegovih knjiga znali da im život mijenjaju riječi čovjeka koji je sam u ljubavi tako neuspješan, pitanje je bi li i dalje čitali. Kad ga njegova trenutačna djevojka Violet (L. Pulver) neočekivano ostavi, Nick (J. Talt) odluči neko vrijeme provesti kod majke, Mimi (J. White), i obnoviti prijateljstvo s Cubbiejem (E. Cohn), koji se u međuvremenu oženio. Kod preuzimanja prtljage na aerodromu dođe do zabune s torbama, i on uzme torbu koja pripada Emmi (K. French), a Emma uzme njegovu. A ta Emma sve je ono što Nick nije: temperamentna, prirodna, otvorena, nekonvencionalna, zabavna, a pogotovo nije nimalo dosadna. No, Nick uporno pati za Violet i ostavlja joj bolećive poruke.

SUBOTA, HRT1, 13.20, LJUBAVNA DRAMA, Wallis i Edward

Stariji sin kralja Georgea V., David, rođenjem je dobio tradicionalnu prijestolonasljedničku titulu kraljevića od Walesa. Trebao je postati kralj Edward VIII. (S. Campbell-Moore) Međutim, godine 1936. upoznao je Amerikanku Wallis Simpson (J. Richardson) i u nju se zaljubio. Kako je ona tada bila udana, vezu su držali u tajnosti. Zaljubljeni David nije se želio odreći Wallis ni pod prijetnjom gubitka krune, što je njegova obitelj, osobito majka, kraljica Mary, doživljavala kao slabost i neodgovornost prema kraljevskim dužnostima. Sama Wallis, iako izložena javnom sramoćenju, nagovarala je Davida da se rastanu i da nastavi živjeti onako kako je rođenjem predodređen, no on o tome nije želio ni razgovarati. Kao što je poznato, abdicirao je 1937. godine. Vjenčali su se kad je njezina rastava bila okončana. Vjenčanju nije prisustvovao nitko od kraljevske obitelji. Na prijestolje je došao Davidov brat Bertie, kao kralj George VI. Wallis i David živjeli su u braku 35 godina, sve do njegove smrti, 1972. godine.

SUBOTA, HRT3, 14.05, DRAMA, Gospodin Lazhar

Alžirac Bachir Lazhar (M. Fellag) je emigrant i živi u Montréalu. Zaposli se u osnovnoj školi na mjesto učiteljice koja se ubila, i to na temelju tvrdnje da ima iskustva s učiteljskim poslom. Pomaže svojim učenicima nositi se s gubitkom i boli zbog njihove učiteljice dok istodobno izlazi na površinu njegova tragična prošlost.

SUBOTA, HRT1, 20.10, ROMANTIČNA DRAMA, Dnevnici jedne dadilje

Diplomiravši antropologiju, Anne Bradock (S. Johansson) nije sigurna tko je ona zapravo i što želi u životu. Igrom slučaja postane dadilja u bogatoj obitelji. Ubrzo shvati da bogata gospođa X (L. Linney) koja joj je ponudila posao nije nimalo ljubazna, da je njezin muž (P. Giamatti) vara i da je njihovo dijete, dječak Grayer, istodobno zanemaren i beskrajno razmažen. Anne se nakon nekog vremena zbliži s vršnjakom Howardom (C. Evans) iz iste stambene zgrade, no boji se da gospođa X ne sazna za to, jer je svoju prethodnu dadilju otpustila zbog toga što je imala dečka.

SUBOTA, RTL TV, 20.30, KOMEDIJA, Svemogući Evan

Ubrzo nakon što je promijenio profesiju, tj. voditeljski posao na televiziji zamijenio političkim i postao član američkog Kongresa, Evan Baxter (Steve Carell) seli se s obitelji u predgrađe Sjeverne Virginije. Tamo mu Bog (Morgan Freeman) povjeri da uskoro stiže velika poplava i da Zemlji prijeti katastrofa. Baxter kreće graditi veliku arku kako bi spasio živote, no ne uspijeva nikoga, pa čak ni svoju obitelj uvjeriti da je vođen Božjim riječima. Svojim izgledom – dugom sijedom bradom koja podsjeća na biblijskog Spasitelja – ali i postupcima, Baxter privuče medije koji ga gledaju u čudu.

SUBOTA, NOVA TV, 21.20, AKCIJSKA KOMEDIJA, Zločesti dečki 2

Marcus Burnett (Martin Lawrence) i Mike Lowrey (Will Smith), dvojici policajca iz Odjela za narkotike, zadan je novi zadatak – ući u trag dobavlja?ima ecstasyja u Miamiju. Posve neočekivano trag ih dovodi do velike urote u koju je uključena mafija na čelu s narko-bossom Johnnyjem Tapiom (Jordi Molla), čiji je krajnji cilj preuzeti cjelokupnu trgovinu droge u gradu, makar to zna?ilo i veliki me?unarodni obra?un onih kojima se ta njihova namjera ne sviđa. Mike se pritom i zaljubljuje u Marcusovu sestru Syd (Gabrielle Union), što dovodi u pitanje njihovo dugogodišnje prijateljstvo. Ukoliko ovaj uigran par detektiva ne uspije razdvojiti posao od svojih privatnih života u opasnosti je ne samo razrješenje slučaja već i Sydin život.

SUBOTA, HRT3, 22.05, KOMEDIJA, Noć na zemlji

Omnibus od 5 priča čije se radnje događaju u taksiju, istodobno, no u različitim svjetskim gradovima. Ljudi različitog karaktera, zanimanja i namjera sjedaju u taksi te, vozeći se, kroz konverzaciju otkrivaju dio sebe dok kadrovima prolaze gradske vedute, avenije, ulice, svjetleće reklame… Razgovori između taksi vozača i putnika o bitnim i nebitnim stvarima odvijaju se na različitim jezicima u 5 svjetskih metropola: Los Angelesu, New Yorku, Parizu, Rimu i Helsinkiju. I dok je u Los Angelesu večer tek pala, u Helsinkiju već stiže zora.

SUBOTA, RTL TV, 22.15, DRAMA, Tajni život kućnih pomoćnica

Godina je 1963. U Jacksonu, u Mississippiju, afroamerička kućna pomoćnica Aibileen Clark (Viola Davis) radi za Elizabeth Leefolt (Ahna O’Reilly) koja pati od postporođajne depresije. Aibileenina najbolja prijateljica je Minny Jackson (Octavia Jackson), jednostavna pomoćnica koja je poznata po svojim izvanrednim kulinarskim vještinama te koja radi za Hillyjinu (Bryce Dallas Howard) senilnu majku, gospođu Walters (Sissy Spacek). Eugenia “Skeeter” Phelan (Emma Stone) vraća se kući nakon završenog studija na Sveučilištu Mississippi te doznaje da je njezina majka Charlotte otpustila Constantine, pomoćnicu koja ju je čuvala dok je bila dijete. Usprkos majčinu nezadovoljstvu, Skeeter se nada da će postati spisateljica i novinarka te kada vidi kako njezini prijatelji postupaju sa sluškinjama, odluči napraviti intervju s Afroamerikankama koje su čitave živote posvetile čuvajući istaknute obitelji na jugu Amerike. Iako su pomoćnice u strahu od odmazde svojih poslodavaca, Aubileen odluči pridružiti se borbi za bolje uvjete života, što joj ujedno i pomogne preboliti smrt sina koji je preminuo prije četiri godine.

SUBOTA, HRT1, 22.30, SPORTSKA DRAMA, Surferi

Film inspiriran životom surfera Jaya Moriarityja. Jay (J. Weston) obožava surfanje i s petnaest godina otkrije da mitski Mavericks, jedan od najvećih valova na svijetu koji dolazi s El Ninom, doista postoji. I to u blizini njegova doma u Santa Cruzu. Stoga poduzme sve da nagovori lokalnu legendu u surfanju, Frostyja Hessona (G. Butler), da ga počne trenirati i da ga nauči kako preživjeti jahanje na Mavericksu. Hesson prihvati, ali insistira da Jay dobro svlada temelje surfanja, među kojima je i zadržati dah četiri minute. Između Frostyja i Jaya razvija se prijateljstvo koje im mijenja život, a uzjahati Mavericksa postaje više od surfanja.

SUBOTA, NOVA TV, 23.45, AKCIJSKA KOMEDIJA, Policijska akademija 6: Grad pod opsadom

Pripadnici akademije Hightower (Bubba Smith), Jones (Michael Winslow),Tackleberry (David Graf), Hooks (Marion Ramsey) još jednom moraju pokazati svoje policijske sposobnosti. Tajanstveni vođa opasne zločinačke bande poznate pod imenom Wilson Heights Gang terorizira grad najvećim kriminalnim kaosom koji ga je ikada pogodio. DodatnI problem je taj što nitko ne zna tko je zapravo njihov tajanstveni vođa. Građani su očajni, a njihova drama se pojačava kako nitko nije sposoban spriječiti daljnje divljanje kriminalaca. Gradonačelnik odlučuje dodijeliti zadatak pripadnicima policijske akademije.

NEDJELJA, HRT2, 13.25, OBITELJSKA KOMEDIJA, Prisilna volonterka

Julie ( K. Leclerc) je agentica za prodaju nekretnina. Život joj je grozničav i brz, a ona tako predana poslu da za privatni život nema vremena. Kako je jednom prigodom izjavila, kad se razišla sa zadnjim dečkom, trebalo joj je tri dana da primijeti da je otišao. Zbog nakupljenih kazni za parkiranje dosuđen joj je društveno koristan rad, i to devedeset dana s izviđačicama. Iako se brani da nikad nije bila izviđačica i da uopće nema smisla za djecu, sud je neumoljiv. Dodijeljena joj je najneuspješnija skupina, pet djevojčica pod imenom Krijesnice. Te su djevojčice svaka na svoj način posebne, jedna samo šuti, druga samo jede, treća ne vjeruje da ikada mogu pobijediti… Iako imaju samo jedanaest godina, sve one pročitaju je brže nego ona njih: shvate da nema dečka, da samo radi i da i one njoj mogu pomoći kao i ona njima. Među Krijesnicama je i mala Daisy (B. Madison), čija je majka umrla, simpatično i otvoreno dijete koje bi voljelo da se Julie i njezin tata upoznaju.

NEDJELJA, HRT3, 14.35, KRIMI KOMEDIJA, Bez traga

Film govori o tome kako je slavni Sherlock Holmes zapravo paravan za pravog detektiva – dr. Watsona (B. Kingsley). Da ne bi narušio svoju medicinsku reputaciju dok rješava kriminalističke slučajeve, dr. Watson je izmislio Sherlocka Holmesa koji je u svojoj uspješnosti postao mitski detektiv. Njegova slava postala je tolika da je dr. Watson prisiljen angažirati glumca Reginalda Kincaida (M. Caine) koji će se prošetati Baker Streetom s lulom u ruci i biti Sherlock. Umjesto da mu time život postane jednostavniji, dr. Watsonu se itekako iskompliciralo jer se ubrzo ispostavi da je Reginald pijanac, kockar i ženskar, a prof. Moriarty (P. Freeman) sprema pakleni plan.

NEDJELJA, HRT1, 15.50, DRAMSKA SERIJA, Supruge i kćeri

Bojeći se da se njegova tajna ne otkrije, Osborne zaklinje Molly da nikome ništa ne govori. Roger nagovara Osborna da kaže ocu istinu, no Osborne se boji njegova bijesa – od njega se očekuje da oženi bogatu djevojku iz ugledne obitelji, a poznato je da on ne može smisliti Francuze.

Molly i Cynthia se uzbuđeno spremaju za uskršnju dobrotvornu zabavu – sve do trenutka kad za Cynthiju stigne cvijeće od Prestona s porukom da rezervira dva plesa za njega. Cynthijino raspoloženje naglo splasne i ona baca cvijeće u vatru.

NEDJELJA, VIASAT HISTORY, 20.00, MINI SERIJA, Wolf Hall

Engleska se u 1520-ima nalazi u potpunoj katastrofi – ako kralj umre bez muškog nasljednika, cijelu zemlju bi mogao zahvatiti civilni rat. Henrik VIII. (Damian Lewis) želi poništiti svoj brak s Katarinom Aragonskom i vjenčati se s Annom Boleyn (Claire Foy). Papa i većina Europe mu to brane. U tom trenu, na scenu stupa Thomas Cromwell (Mark Rylance), originalan čovjek, humorističan, idealist i oportunist. Cromwell tako dobiva ulogu kraljevog savjetnika, što nije nimalo lagana uloga s obzirom na Henrikovo bipolarno ponašanje.

NEDJELJA, HRT3, 20.00, VESTERN, Bijeli Komanč

Priča o kauboju Johnnyju Moonu (W. Shatner) i njegovom nemilosrdnom bratu blizancu, Notahu (W. Shatner). Notah voli drogu iz pejotl kaktusa pa mu padaju lude ideje na pamet. Smatra se mesijom Komanča koje želi povesti u borbu protiv bijelog čovjeka, konkretnije napasti prašnjavi pustinjski grad Rio Honcho. Tamo se zatekao Moon koji je odlučio zaustaviti ga, riječima ili mecima.

NEDJELJA, HRT1, 20.05, DOKUMENTARNA SERIJA, Hrvatski velikani: Marin Držić

Marin Držić, veliki hrvatski komediograf, bio je slikar i tumač dubrovačkog renesansnog društva, ali toliko genijalan da njegova djela jednako oslikavaju i naše suvremeno društvo. Pisao je i izvodio komedije, drame, tragedije, a neka od najpoznatijih djela su Dundo Maroje, Skup, Novela od Stanca, te tragedija Hekuba. U svoju bogatu i neočekivanu biografiju između ostalog može upisati i svjedočanstvo ubojstva, komorništvo austrijskom grofu sa špijunskim ambicijama, te pisanje urotničkih pisama protiv Republike. U novoj epizodi “Hrvatskih velikana” saznat ćemo zašto su Držića tukli, otkuda nadimak Vidra, te kakve on veze ima s nogometom i Shakespeareom.

NEDJELJA, RTL TV, 21.00, ANIMIRANI FILM, U potrazi za Nemom

Marlin i njegov znatiželjni sin žive kraj velikog koraljnog grebena. No Nemo, bez obzira na očeva upozorenja, odluči provjeriti što skriva otvoreno more. Mališan je ulovljen u mrežu i prebačen u akvarij zubarske ordinacije u Sydneyu. Marlin kreće za njim i ubrzo sreće zaboravnu ribu Dory koja mu se priključi u opasnoj avanturi, u potrazi za Nemom.

NEDJELJA, HRT1, 21.05, DRAMSKA SERIJA, Crno-bijeli svijet

Dok Kipo i Žungul polagano ulaze u svijet elitnog novinarstva, a Ksenija vodi bitku sa Žacom zbog jedinice iz daktilografije, Jagoda je i dalje u Beogradu gdje napokon doznaje što se dogodilo između njezinih roditelja. Incognito dolazi u Zagreb kako bi vidjela Uninu ispitnu predstavu, na koju dolazi i Jura.

NEDJELJA, NOVA TV, 21.15, AKCIJSKA KOMEDIJA, Gas do daske 3

U samom srcu Pariza nalazi se smrtonosna tajna. Na drugoj polovici svijeta, u Los Angelesu, veleposlanik Han (Tzi Ma) sprema se razotkriti je. Došao je u posjed eksplozivnih novih dokaza o djelovanju trijada – najmoćnije i najzloglasnije zločinačke organizacije na svijetu. Veleposlanik je doznao identitet vođe velikoga zločinačkog kruga i sprema se razotkriti ga Svjetskom sudu za zločince, no tad je ubijen. Trijade neće prezati ni od čega kako bi njihove tajne ostale skrivene i postoji samo jedna mogućnost da ih se zaustavi. Losandželeski detektiv Carter (Chris Tucker) i kineski inspektor Lee (Jackie Chan) vraćaju se u akciju kamo ne pripadaju. Neobični dvojac odlazi u Grad Svjetlosti da zaustave globalnu zločina?ku urotu i spase život stare prijateljice, sad odrasle kćerke veleposlanika Hana, Soo Yung.

NEDJELJA, NATIONAL GEOGRAPHIC, 21.55, DOKUMENTARNI FILM, Zemlja uživo

National Geographic još jednom ruši tradicionalne granice televizije i koristeći najnovije tehnologije gledateljima donosi dinamično, nevjerojatno, mistično putovanje širom svijeta. Na svim kontinentima osim Antarktike, najveće zvijezde prirodne kinematografije bilježe scene divljeg svijeta kakve do sada nisu viđene. Projekt je dugo pripreman, a visoka tehnologija omogućila je da se neke od najtajanstvenijih životinja snime u njihovu prirodnom okolišu bez ikakva uznemiravanja pa su snimke još autentičnije. U većini slučajeva, životinje su bili potpuno nesvjesne da su u njihovoj blizini – ljudi.

NEDJELJA, HRT2, 22.40, PUSTOLOVNA SERIJA, Vikinzi

Zadnje proročanstvo princeze Aslaug se ostvari, jer ona ponovno zatrudni. Ragnar, Horik i Lagertha, koja je sada na njihovoj strani, otplove u Wessex. Ragnar i Horik imaju različite planove na tom putovanju.

NEDJELJA, RTL TV, 22.45, TRILER, Ralje 3

Michael (Dennis Quaid) i Sean Brody (John Putch), sinovi šefa policije iz Amityja, Martina Brodyja, rade u vodenom parku na Floridi, koji vodi Calvin Bouchard (Louis Gossett Jr). Sean se tamo sprijatelji s Kelly Ann Bukowski (Lea Thompson), dok Michaelova djevojka i glavna znanstvenica Kathryn Morgan (Bess Armstrong) radi s dupinima. Sea World otvara svoje podzemno carstvo koji se sastoji od duboke umjetne lagune i mnoštva tunela s kontrolnom sobom koja pokreće veliku atrakciju. Kada se izgubi trag ronioca Shelbyja Overmana (Harry Grant), svi su zabrinuti.

NEDJELJA, NOVA TV, 22.45, AKCIJSKA KOMEDIJA, 22 Jump Street

Nakon što su u prethodnome nastavku uspješno odradili posao u srednjoj školi, policajce Schmidta (Jonah Hill) i Jenka (Channing Tatum) očekuje velika promjena kad preuzmu novi zadatak i nađu se na lokalnom fakultetu. No kad Jenko ondje upozna svoju srodnu dušu, a Schmidt se infiltrira među boemske studente umjetnosti, obojica po?nu preispitivati svoje partnerstvo. Sada ne moraju samo riješiti slučaj, već moraju i dobro razmisliti o tome koliko je uistinu zrelo njihovo prijateljstvo. Ako ovaj urnebesni duo uspije nadvladati adolescenciju i iz mladća se pretvoriti muškarce, odlazak na fakultet mogla bi biti najbolja stvar koja im se dogodila.