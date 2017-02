TV PREPORUKA ZA VIKEND: Sumrak saga: Mladi mjesec, 21 Jump Street, Thor, Majstori i Zgodna žena prikovat će vas uz male ekrane

SUBOTA, HRT1, 10.35, HUMORISTIČNA SERIJA, Uvijek otvoreni

U doba supermarketa Arkwrightov dućan pruža uistinu jedinstven doživljaj kupnje.

Škrt mucavac u smeđoj kuti, Arkwright drži dućan otvorenim koliko god mu to zakon dopušta. Ali ipak nalazi vrijeme za svoje strasti – kupcima oduzima što više teško zarađenog novca, drži pod kontrolom nećaka Granvillea punog snova i neumorno se udvara jedroj medicinskoj sestri Gladys Emmanuel.



Arkwright još živi u mračnoj prošlosti trgovačkog posla. Podjednako je nepristojan i koristoljubiv. Kupovanje hrane u njegovom dućanu pomalo je gastronomska lutrija i prehrambena noćna mora. Opsjednut je dvama poslovnim ciljevima: pripremanjem svog jadnog nećaka Granvillea za poslovni uspjeh i iskorištavanjem neizmjerno lakovjerne javnosti.

No u dubini duše zna da Granville nikad neće biti dostojan nasljednik njegovog trgovačkog carstva, ali bar može upropastiti Granvilleove šanse za ljubav i snove o divljim pustolovinama tako da se pobrine da on nikad ne odluta previše izvan granica svojih dostavljačkih ruta.

Tako Arkwright ima sasvim dovoljno vremena za smišljanje sve apsurdnijih planova za mamljenje neopreznih prolaznika u svoj dućan. Naravno, kad si jednom u Arkwrightovom dućanu, nemoguće je izaći praznih ruku.



U tih nekoliko kratkih sati kad Arkwright može podnijeti da dućan bude zatvoren, svoje požudne namjere usmjerava prema susjedi i mušteriji u koju je zaljubljen, medicinskoj sestri Gladys Emmanuel, obdarenoj oblinama. Iako je uporan i pun smiješnih lukavih doskočica, sestra Gladys stručno ga uspijeva spriječiti da se dočepa njezinih jestvina.

SUBOTA, HRT3, 14.15, POVIJESNA RATNA DRAMA, Fort Saganne

Srpanj 1911. Mladi Francuz Charles Saganne (G. Depardieu) s ocem (P. Tornade) i mlađim bratom (F. Pagny) nakon majčine smrti živi i radi na seoskom gazdinstvu neprestance priželjkujući drukčiji život. Prijavivši se u vojsku, dobije premještaj u sjevernu Afriku gdje ga dočeka nejasna politička situacija u kojoj dio beduina otvoreno protestira protiv francuske kolonijalne vlasti. Zapovjednik mu je pukovnik Dubreuilh (P. Noiret) koji je donedavno održavao krhku ravnotežu s lokalnim plemenima. Kada vlasti u Parizu od njega zatraže odlučnu akciju protiv neposlušnika pod vodstvom sultana Omara, od najveće će mu pomoći biti ambiciozni Saganne u kojeg se zagleda kći mjesnog upravitelja Madeleine de Saint-Ilette (S. Marceau).

SUBOTA, DOMA TV, 18.30, REALITY SERIJA, Restauratori

Dinamična reality serija koja prati najbolje restauratorske radionice u SAD-u u kojima glavni akteri svakodnevno restauriraju djeliće američke povijesti, ali i stvaraju nove i zadivljujuće vintage predmete. Svaka radionica ima jedinstveni fokus – od klasičnih automobila do rijetkih antiknih znakova i jedinstvenih motora. Serija će na zanimljiv način pokazati vještine majstora restauracije i istovremeno istražiti originalni sjaj svakog predmeta, njegovo mjesto u povijesti i utjecaj na pop-kulturu. Serija se u prvoj sezoni fokusira na ‘Rickove restauracije’, tvrtku kojom u Las Vegasu upravlja vlasnik, metaloprerađivač i stručnjak za restauraciju antikviteta Rick Dale, koji se skoro trideset godina bavi restauracijom raznolikih starih predmeta.

SUBOTA, RTL TV, 20.00, ANIMIRANI FILM, Ledeno doba

I dok vjeverica Scrat traži mjesto na kojem bi sakrila svoj dragocijeni žir, životinje se sele na jug pokušavajući izbjeći ledeno doba. Ljenivac Sid (John Leguizamo), kojeg je obitelj napustila, kreće sam na put te susreće dva megaceropsa kojima kvari ručak, a od ljutih životinja spašava ga mamut Manny (Ray Romano). U međuvremenu sabljasti tigar Soto (Goran Višnjić) želi se osvetiti ljudima i domoći se njihove bebe Roshan. Soto vodi trupe prema ljudskom kampu, a majka, kada ugleda opasnost, s bebom skače u vodopad, a za njom kreće Sotov poručnik, Diego (Densi Leary). Kasnije, Sid i Manny pronalaze majku i dijete nedaleko obale.

SUBOTA, HRT2, 20.00, DOKUMENTARNA SERIJA, Premladi za smrt: Kurt Cobain

“Bit će čudo ako doživi 30.”, izjavila je jednom prilikom njegova majka i pogodila. 5. travnja 1994., 27-godišnja rock zvijezda počinila je suicid u svom domu u Seattleu. Cobain je bio predvodnik grungea, pokreta zasićenog srednjostrujaškim šoubiznisom i komercijalizacijom glazbe.

Ovaj dokumentarac prati kratki i dramatični život rokerskog buntovnika i jednog od utemeljitelja grungea te otkriva šokantnu psihološku pozadinu koja je oblikovala Cobainov život i utjecala na njegove pjesme. U isječcima iz Cobainova dnevnika nalazimo brutalno iskren pogled na turobnu mladost u provincijskom gradiću i dobivamo uvid u njegove emocionalne rane i traženje spasa u drogi. Kroz razgovore s članovima obitelji, prijateljima iz djetinjstva i glazbenim suradnicima izbliza upoznajemo tu ikonu rocka.

SUBOTA, HRT1, 20.05, 21 Jump Street

Schmidt (J. Hill) i Jenko (C. Tatum) ravno iz škole otišli su na policijsku akademiju i sreli se ponovno kad su postali partneri. Mladi su i izgledaju kao srednjoškolci pa imaju zadatak infiltrirati se u krugove prodavača droge ne bi li otkrili tko prodaje sintetičku drogu učenicima…

Od brojnih nagrada i nominacija spomenut ćemo da je film osvojio MTV-jeve filmske nagrade te Teen Choice Awards.

SUBOTA, HRT2, 21.00, DOKUMENTARNI FILM, Zemlja kartela

Potresan uvid u putovanja dviju skupina građana osvetnika modernog doba i njihova zajedničkog neprijatelja – meksičkih narkokartela.

U meksičkoj državi Michoacán José Mireles, zvani El Doctor, predvodi skupine Autodefensas, građanski ustanak protiv narkokartela Vitezovi templari koji godinama hara regijom. Za to vrijeme u Oltarnoj dolini u Arizoni – u uskom pustinjskom koridoru dugom 84 metra zvanom Kokainski prolaz – američki veteran Tim Foley, zvani Nailer, predvodi malenu paravojnu skupinu Arizonska granična izvidnica kojoj je cilj zaustaviti probijanje meksičkih narkoratova preko američke granice.

Redatelj Matthew Heineman uvlači se u srce tame dok se Nailer, El Doctor i karteli nadmeću ne bi li svatko od njih uspostavio svoje viđenje pravde u društvo koje su institucije iznevjerile.

Zemlja kartela jezivo je promišljanje o raspadu reda i zamagljenoj granici između dobra i zla.

SUBOTA, NOVA TV, 21.00, AKCIJSKI SF FILM, Elysium

Godina je 2154. i postoje dvije skupine ljudi: oni vrlo bogati, koji žive na svemirskoj postaji nazvanoj Elysium, te ostali, koji žive na prenapučenoj i uništenoj planeti Zemlji. Druga skupina očajno želi pobjeći od kriminala i siromaštva i hitno im je potrebna vrhunska medicinska skrb koja je dostupna samo na Elysiumu. Međutim, određeni stanovnici ove svemirske postaje odlučno se bore za antiimigrantske zakone i očuvanje svojeg luksuznog načina života. Jedini čovjek koji može donijeti ravnotežu između ova dva svijeta je Max (Matt Damon), običan građanin čiji život visi o koncu. On stoga nevoljko prihvaća opasnu misiju koja ga sukobljava s moćnom tajnicom Elysiuma, Delacourt (Jodie Foster). No ako uspije obaviti misiju, neće spasiti samo vlastiti život, već i živote milijuna Zemljanina.

SUBOTA, RTL TV, 21.40, ROMANTIČNI FANTASTIČNI FILM, Sumrak saga: Mladi mjesec

Edward (Robert Pattinson) shvati da Bella (Kristen Stewart) nikada neće biti sigurna dok je on u njenoj blizini, pa ubrzo nakon njenog osamnaestog rođendana odluči napustiti grad. Njen prijatelj Jacob (Taylor Lautner) pokušava je izvući iz depresije i samodestrukcije, koja je tišti nakon Edwardovog odlaska. Ubrzo se Bella susreće sa starim neprijateljem, no u posljednji tren spašava je čopor velikih vukova. Proučavajući povijest plemena Quileute, Bella otkriva tajnu Jacobovog plemena te se raduje što će ponovno vidjeti Edwarda, no susret bi mogao imati pogubne posljedice.

SUBOTA, HRT1, 22.30, TRILER, Prljavi plavci

Napeto je u Los Angelesu u travnju 1992. nekoliko dana prije presude četvorici policajaca za pretjeranu upotrebu sile nad motoristom Rodneyjem Kingom koji je crnac. U tijeku je akcija posebne jedinice zbog pljačke i četverostrukog ubojstva, a istodobno policijski veteran Eldon Perry (K. Russell), poznat po svojim metodama istjerivanja pravde, uvodi novaka Bobbyja Keougha (S. Speedman) u stanje na ulici. Perry krši zakon, ali se ne zamara time jer ga štite istomišljenici među kolegama. Postoje i oni koji žele razmrsiti klupko zastrašivanja, laganja, podmetanja i korupcije. Hoće li uspjeti?

SUBOTA, HRT2, 22.35, DRAMSKA SERIJA, Carstvo poroka

Bijelko se vraća u Atlantic City i kuje osvetu. Nucky je zabrinut jer mu Luciano i dalje prijeti pa dogovara sastanak s Maranzanom u New Yorku. U Chicagu će Eliev sastanak s June dobiti neočekivan obrat nakon večere kod Van Aldena i Sigrid. Capone razmišlja o preseljenju. Margaret sklapa nagodbu s Carolyn Rothstein. Nuckyju stižu loše vijesti s Kube. 1897. mladi Nucky nastoji pridobiti Mabelina oca pa kao pomoćnik šerifa traži dodatne dužnosti.

NEDJELJA, NOVA TV, 12.25, ROMANTIČNA DRAMA, Posljednja jesen

Nelson Moss (Keanu Reeves) upoznaje Saru Deever (Charlize Theron), ženu koja je posve drukčija od svih ostalih koje poznaje i koja će, zbog njegove arogancije i neznanja, pasti na vozačkom ispitu. Ona će ga šarmirati i moliti ga da provede mjesec dana s njom obećavajući mu da će mu promijeniti život nabolje. Tijekom studenog njih će dvoje provoditi sretne trenutke i zaljubiti se, a za vrijeme njihovih avantura Nelson će preispitivati svoj život i prošlost te će se sprijateljiti s momkom Abnerom (Liam Aiken) koji nema oca. Nelson shvati da je zaljubljen u Saru te je odluči zaprositi. No uskoro saznaje da ona boluje od smrtonosnog tumora.

NEDJELJA, HRT1, 14.00, TALK SHOW, Nedjeljom u dva

Politički tajnik Mosta Nikola Grmoja gost je emisije Nedjeljom u dva. Objasnit će otkuda interes Mosta za komunističke arhive, prijeti li njegovoj stranci utapanje u HDZ te koliko ih s druge strane ugrožava Živi zid.

NEDJELJA, HRT2, 15.20, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Začaraj me

Matt (R. McPartlin) je vrlo zgodan mladić koji očarava djevojke – magijom. Sve padaju na njega. On je potomak poznate vještičje obitelji, ali, kako bi zadržao magične moći, mora se oženiti za tjedan dana, prije svog 36. rođendana. Predaja kaže da onaj tko ostane sam nakon te dobi gubi svoje moći. Stoga ga majka tjera da se oženi svojom prijateljicom Lizzy (B. Lane), koja je kći druge vještičje obitelji. Odbor nalaže da se to vjenčanje održi. Matt i Lizzy svjesni su svoje odgovornosti i pristaju na to dogovoreno vjenčanje. No, na zabavi u povodu Noći vještica, Matt upozna mladu psihijatricu Saru (N. Deloach). Cijelu noć provede s njom u razgovoru, povjeravajući joj da se mora oženiti, iako ne otkriva zašto. Nakon te noći oni se pozdrave s namjerom da se više ne nalaze, jer i Sara ima dečka i nije slobodna. Ali, događa se nešto čudno: Matt kao da gubi svoje magične moći, a Sara misli da gubi razum, jer se predmeti oko nje počinju micati čim ona to zaželi.

NEDJELJA, HRT1, 18.00, MOZAIČNO-ZABAVNA EMISIJA, #volimnedjelju

Voditeljici Neveni Rendeli svake će nedjelje u goste doći zanimljiv gost s kojim će razgovarati o poslovnim i privatnim temama, ali kojemu sprema i posebno iznenađenje.

U jednoj od stalnih rubrika vidjet ćemo jedan dan u životu poznatih hrvatskih kuhara, a rubrika 55 u 5 vodi nas u petominutni posjet poznatomu gostu koji će odgovoriti na 55 brzopoteznih pitanja.

Iskusna novinarka Martina Validžić donosit će reportaže s glazbenih, filmskih, kazališnih i drugih festivala i aktualnih događanja. Andrea Buča, kao “gradska” novinarka, na duhovit će način razmijeniti znanja i vještine s ljudima sa sela te će u svojoj rubrici pokušati spojiti moderno i tradicionalno.

NEDJELJA, HRT2, 20.00, FILM KATASTROFE, Pakleni toranj

Usred San Francisca upravo je sagrađena najviša građevina na svijetu, kolosalni neboder poslovno-stambene namjene. Njegov je projektant Doug Roberts (P. Newman), arhitekt koji se vratio s putovanja kako bi prisustvovao svečanosti u povodu otvaranja. Sazna kako su u električnim instalacijama korišteni nepropisni materijali zbog kojih bi moglo doći do požara. On traži odgovor od vlasnika zgrade g. Duncana (W. Holden), no ovaj krivicu svaljuje na svoga zeta. Prije početka svečanog otvaranja već je došlo do kratkog spoja te u nekim prostorijama počinju izbijati požari. Nedugo nakon brojnih gostiju u neboder stižu i vatrogasne postrojbe na čelu sa šefom O’Hallorhanom (S. McQueen). Požar je razbuktao i vatrogasci ga usprkos nadljudskim naporima ne mogu kontrolirati. Vatrena se stihija širi prema vrhu zgrade gdje tristotinjak gostiju uživa ništa ne sluteći.

NEDJELJA, HRT1, 20.05, KOMEDIJA, Majstori

Keka je virtuozna domaćica koja pati zbog letargije u koju je ušao njezin brak s Bajom, zabrinutim željezničarom. Da bi sve bilo gore, Keki se mahnito udvara Ilija, majstor za popravke koji svojom nespretnošću izaziva pravu apokalipsu gdje god se pojavi. Nakon što Baja napokon shvati Ilijine namjere i nakon što joj demoliraju cijelu kuću svojim nespretnim obračunima, Keka odluči napustiti obojicu muškaraca te odlazi na put tamo gdje je jedino donekle osjetila sreću – u malo primorsko mjesto gdje su ona i Baja bili na bračnom putovanju… Stvari se dodatno počinju komplicirati jer Keka zapne za oko Luji, atipičnom usamljenom ribaru galebu. Baja i Ilija istovremeno kreću na put, u najveću avanturu svojih života ne bi li dokazali svoju ljubav prema Keki.

NEDJELJA, NOVA TV, 20.10, TURSKA SERIJA, Sudbina

Maksut je pušten uz jamčevinu i potajno odlazi u bolnicu vidjeti Elif. Elifin polubrat dolazi u bolnicu da bi ubio Elif nakon razgovora s Defne, ali prvo deaktivira nadzorne kamere. Međutim, Merjem poduzme akciju prije od svih njih te otme dijete iz bolnice dok Elif spava. Cilj joj je baciti dijete u more i osvetiti se Kahramanu i Elif. Kad Kahraman napadne novinara koji je u novinama objavio priču o njemu, novinara uhvati panika te počne ucjenjivati Jakupa.

NEDJELJA, HRT3, 20.35, VESTERN, Nepopustljiv

Kauboj je optužen za ubojstvo koje nije počinio. Da spasi sebe, kreće u potragu za ubojicom i stalno mora biti korak ispred zakona.

NEDJELJA, RTL TV, 22.00, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Zgodna žena

Edward (Richard Gere) je bogati biznismen kojemu je specijalnost preuzimanje kompanija i njihova rasprodaja. Na poslovnom putu u Los Angeles, tražeći put prema Beverly Hillsu on se zabunom nađe na Hollywood Boulevardu, na kojem susreće prostitutku Vivian Hard (Julia Roberts) koja pomisli da je Edward u potrazi za dobrim provodom. No on samo želi da mu Vivian pokaže Los Angeles. Očaran njome, on joj ponudi da provede noć u njegovom apartmanu, u kojem je iznenadi šampanjcem i cvijećem. Idućeg jutra predloži joj da ostane s njim cijeli tjedan i da ga prati na društvenim događanjima.

NEDJELJA, NOVA TV, 22.00, AKCIJSKI SPEKTAKL, Thor

Mladi i oholi ratnik Thor (Chris Hemsworth), sin boga Odina (Anthony Hopkins), poslan je na Zemlju kako bi se naučio poniznosti, s obzirom na to da je ondje lišen svojih posebnih moći. Thor se uskoro zaljubi u znanstvenicu Jane Foster (Natalie Portman), a za to vrijeme Thorov brat Loki (Tom Hiddleston) podmuklo uzurpira tron Asgarda i planira osvetu. Thorova ljubav prema Jane i naučena skromnost pretvore ga u junaka i legendarnog, besmrtnog zaštitnika Zemljana nakon što spasi cijeli planet od uništenja.

NEDJELJA, HRT1, 22.35, DRAMA, Imigrantica

Ewa Cybulska (M. Cotillard) stigla je, zajedno sa sestrom Magdom (A. Sarafyan) i stotinama izbjeglica iz Europe, u njujoršku luku 1921. godine, nakon tjedana plovidbe u jedva ljudskim uvjetima, na brodu gdje su svi bili zajedno kao stoka i gdje su muškarci silovali žene, pa ih potom prokazivali kao bludnice. Stoga su ju imigracijski službenici, zbog takve optužbe, zadržali u carinskoj zoni, gdje je trebala čekati odluku hoće li biti deportirana, a njezina sestra Magda zbog tuberkuloze zadržana je u karanteni na drugoj strani otoka Ellis: ako za šest mjeseci ne ozdravi, bit će vraćena u Poljsku. Budući da je znala engleski, Ewa se za pomoć obratila čovjeku koji se našao među službenicima, bio je to Bruno Weiss (J. Phoenix). Vrlo brzo postala je jedna od njegovih djevojaka plesačica. Kako je bila vrlo lijepa, mnogi su je muškarci željeli. Ona je imala na umu jedino kako će zaraditi novac da izvuče sestru iz karantene, pa je pristajala na sve.